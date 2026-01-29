Publicidad

Internacional

Reino Unido, un aliado histórico de EU, buscar reforzar "diálogo y la cooperación" con China

El encuentro entre el primer ministro Keir Starmer y Xi Jinping tiene como trasfondo los intentos de varios líderes occidentales por acercarse a Beijing ante las volátiles políticas de Donald Trump.
jue 29 enero 2026 04:07 PM
El presidente de China, Xi Jinping (R), y el primer ministro británico, Keir Starmer, se dan la mano antes de su reunión en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el 29 de enero de 2026.
Xi le dijo a Starmer que sus países deben "fortalecer" los lazos para contrarrestar los vientos en contrapropolíticos. (FOTO: CARL COURT/AFP)

El primer ministro británico, Keir Starmer, destacó los "muy buenos avances" en temas como la exención de visados y los aranceles durante la reunión que mantuvo este jueves en Beijing con el presidente chino, Xi Jinping.

El viaje de Starmer a China, el primero de un jefe de gobierno británico desde 2018, tiene como trasfondo los intentos de varios líderes occidentales por acercarse a Beijing ante las volátiles políticas de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.

Los líderes se reunieron en el opulento Gran Salón del Pueblo, donde ambos destacaron la necesidad de estrechar sus lazos en medio de las turbulencias geopolíticas.

El primer ministro británico le dijo a Xi que China es un "actor fundamental en la escena mundial" y es "vital construir una relación más sofisticada" que, a su vez, "permita un diálogo significativo en las áreas" en las que disienten.

El presidente chino destacó la necesidad de un acercamiento con una "visión a largo plazo", en medio de una situación internacional que calificó de "compleja".

"China y el Reino Unido deben reforzar el diálogo y la cooperación, ya sea para mantener la paz y la estabilidad mundiales o para promover las economías y los medios de vida de ambos países", aseguró Xi.

Starmer declaró posteriormente que la relación bilateral se encuentra "en una posición sólida", con avances en cuestiones como los aranceles al whisky. Y firmó una serie de acuerdos de cooperación tras reunirse luego con su homólogo Li Qiang.

Downing Street anunció una exención de visado para titulares de pasaportes británicos que visiten China por un período de menos de 30 días.

Inversiones britanicas en China

Igualmente cerraron otro acuerdo de cooperación contra las cadenas de suministro utilizadas por traficantes de migrantes, y acordaron trabajar para favorecer el acceso al mercado chino de empresas británicas en sectores como finanzas, servicios legales y salud.

El dirigente británico viajará el viernes a Shanghái, antes de hacer una breve parada en Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi.

Durante esta visita a Beijing, el gigante farmacéutico británico AstraZeneca anunció que invertiría 15,000 millones de dólares en China hasta 2030.

Londres y Beijing disfrutaron hace una década de lo que describieron como una "era dorada", pero las relaciones se deterioraron desde 2020, cuando China impuso una severa ley de seguridad nacional en Hong Kong, una antigua colonia británica.

Las violaciones de los derechos humanos, las acusaciones de espionaje y ciberataques, y el aparente apoyo chino a la guerra de Rusia en Ucrania también tensaron las relaciones.

Li dijo que ahora "China y Reino Unido pueden reiniciar su edad de oro", tras haber "retomado con éxito el diálogo y los intercambios en numerosos ámbitos".

