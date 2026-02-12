Más de 620 niños fueron reclutados por grupos armados y criminales en Colombia en 2024

Solo en 2024, se reportaron más de 620 casos, una cifra que puede ser mucho mayor, debido a que muchas familias no se atreven a denunciar la desaparición de sus hijos por temor a represalias de los grupos criminales.

La policía colombiana advierte que la mitad de los nuevos reclutas son menores de edad. De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa de este país, las filas de los grupos armados y estas organizaciones aumentaron 3,300 personas entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

Si se toma en cuenta a estos nuevos reclutas, y se suma a los menores que ya formaban parte de los grupos armados, es probable que haya más de 1,000 niños combatientes en Colombia, señala el Crisis Group.

Los reclutas ideales para un nuevo conflicto

El conflicto en Colombia se ha transformado en la última década. Aunque las FARC dejaron las armas, el Estado colombiano no ha logrado retomar el control de las zonas que la guerrilla operó durante décadas. Casi todos esos sitios son ricos en recursos naturales y son atravesados por rutas del narcotráfico, por lo que otros grupos armados y criminales se apresuraron a ocupar estos lugares.

“Se dio un gran reclutamiento de menores y jóvenes a medida que los grupos intentaban ganar fuerza”, explicó un clérigo de Arauca, un departamento del oriente del país en la frontera con Venezuela.

En este contexto, los niños se han convertido en los reclutas ideales, pues son combatientes baratos y prescindibles que pueden desempeñar las funciones más peligrosas. “Son soldados rasos en las campañas de expansión y carne de cañón en las luchas con sus rivales”, señala el informe.

Hoy en día, todos los grandes grupos armados y criminales de Colombia reclutan menores sin excepción, de acuerdo con datos de la policía, y todos los departamentos de Colombia se ven afectados.

El informe indica que muchos de los niños son enviados directamente al frente de batalla, a menudo con un entrenamiento mínimo que se limita a instrucciones básicas sobre el uso de armas.