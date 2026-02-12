Más de 620 niños fueron reclutados por grupos armados y criminales en Colombia en 2024

En algunos grupos, los reclutas más jóvenes son utilizados como escudos humanos.
Del mismo modo, los nuevos reclutas son enviados a zonas donde grupos rivales se disputan el control. Por ejemplo, muchos menores han sido rescatados en los últimos meses de la región del Catatumbo, donde se dieron violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una disidencia de las FARC.
Debido a su rapidez para aprender y habilidades tecnológicas, se les entrena para fabricar y detonar artefactos como bombas camineras, minas terrestres y drones armados.
Los niños y adolescentes también pueden ser usados en labores de vigilancia, cobro de extorsión o en la protección de comandantes y altos mandos dentro de las organizaciones.
En el caso de las niñas, muchas son obligadas a realizar tareas de aseo y de cocina. Otras son sometidas a esclavitud y a sostener relaciones sexuales forzadas.
¿Cómo son reclutados los niños?
Actualmente es inusual que los menores sean secuestrados de sus hogares por la fuerza. En cambio, muchos de estos niños huyen, atraídos por falsas promesas de riqueza, estatus o incluso de protección.
“Los grupos armados se han vuelto expertos en tejer de mitos en torno a sus operaciones, patrullando en autos de lujo y entregando útiles escolares a familias de bajos recursos”, dice el informe.
Los reclutadores se enfocan en las escuelas y las actividades recreativas de los niños para captar a nuevos reclutas.
Una niña citada en el informe, cuya identidad no fue revelada, cuenta que buscó unirse a los grupos armados después de verlos cerca de su escuela con armas cargadas, lo que le parecía atractivo. “Yo le dije que sí, que yo quería entrar a ese grupo porque yo me sentía muy sola; tenía muchos problemas familiares. Y pues, que yo quería tomar esa decisión, para, no sé, bueno, supuestamente para librarme de los problemas”, contó la niña.