Siete de las 11 sedes del Mundial en EU son ciudades santuario

En todo caso, el presidente estadounidense podría decidir extender el despliegue de soldados y agentes hasta el Mundial.

Sin embargo, este despliegue se encuentra con un obstáculo: siete de las 11 sedes de Estados Unidos son consideradas ciudades santuario, es decir, lugares cuyas autoridades locales no cooperan con las fuerzas federales en operativas contra la migración.

Atlanta, Boston, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle son las sedes del mundial que se oponen a las medidas antiinmigración de Donald Trump.

¿Qué son las ciudades santuario?

El término “Ciudad Santiario” suele referirse a los estados, condados o ciudades que limitan cuánto están dispuestos a cooperar con los esfuerzos de las agencias federales para deportar a las personas migrantes indocumentadas.

Los gobiernos locales empezaron a adoptar políticas de santuario en la década de 1980, cuando las iglesias ofrecieron refugio a las personas que huían de la guerra civil en El Salvador o de otros regímenes dictatoriales en Centroamérica.

Esta práctica ha atraído cada vez más atención en la última década, a medida que la migración se convertía en un tema más importante para los votantes.

"Es una autodeclaración simbólica. No tiene ninguna definición legal, no hay una ley federal 'santuario' que diga qué es legal, qué es ilegal. Es caso por caso. Pero son ciudades donde se aspira a la tolerancia para las poblaciones extranjeras, de minorías e indocumentadas”, explicó Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington D.C. a la BBC.

Las políticas se santuario se han adoptado en general en lugares que cuentan con una gran población migrante, que incluyen a numerosas personas indocumentadas cuya situación las hace más vulnerables a la deportación.