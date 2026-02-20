Publicidad

Internacional

Siete de las 11 sedes del Mundial en EU son ciudades santuario

La política migratoria de Donald Trump choca con la falta de cooperación de autoridades locales en varias sedes del torneo, lo que podría generar tensiones durante la Copa del Mundo de 2026.
vie 20 febrero 2026 05:55 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas en Air Force One antes de desegar de la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 19 de febrero de 2026. Trump viaja a Roma, Georgia, para visitar negocios locales y hacer comentarios sobre la economía en una fábrica de acero.
Donald Trump dijo en septiembre que movería los partidos en la Copa del Mundo de 2026 de cualquier ciudad que considerara insegura. (FOTO: SAUL LOEB/AFP)

Donald Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular a Estados Unidos una de sus principales banderas como presidente de Estados Unidos y la Copa del Mundo de 2026, que se realizará principalmente en este país, es una oportunidad para poderla a prueba.

Las agresivas redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que persiguen a inmigrantes indocumentados por todo el país, están exacerbando las tensiones, mientras que un clima de miedo se ha instalado en un segmento de la comunidad latina.

En todo caso, el presidente estadounidense podría decidir extender el despliegue de soldados y agentes hasta el Mundial.

Sin embargo, este despliegue se encuentra con un obstáculo: siete de las 11 sedes de Estados Unidos son consideradas ciudades santuario, es decir, lugares cuyas autoridades locales no cooperan con las fuerzas federales en operativas contra la migración.

Atlanta, Boston, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle son las sedes del mundial que se oponen a las medidas antiinmigración de Donald Trump.

¿Qué son las ciudades santuario?

El término “Ciudad Santiario” suele referirse a los estados, condados o ciudades que limitan cuánto están dispuestos a cooperar con los esfuerzos de las agencias federales para deportar a las personas migrantes indocumentadas.

Los gobiernos locales empezaron a adoptar políticas de santuario en la década de 1980, cuando las iglesias ofrecieron refugio a las personas que huían de la guerra civil en El Salvador o de otros regímenes dictatoriales en Centroamérica.

Esta práctica ha atraído cada vez más atención en la última década, a medida que la migración se convertía en un tema más importante para los votantes.

"Es una autodeclaración simbólica. No tiene ninguna definición legal, no hay una ley federal 'santuario' que diga qué es legal, qué es ilegal. Es caso por caso. Pero son ciudades donde se aspira a la tolerancia para las poblaciones extranjeras, de minorías e indocumentadas”, explicó Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington D.C. a la BBC.

Las políticas se santuario se han adoptado en general en lugares que cuentan con una gran población migrante, que incluyen a numerosas personas indocumentadas cuya situación las hace más vulnerables a la deportación.

Desde entonces, autoridades de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles comenzaron a adoptar políticas más amigables con esos migrantes, siendo una de las principales el tipo de colaboración que tienen con las agencias federales de migración.

Cuando un indocumentado es detenido por la policía local, hay dos opciones: verificar su estatus migratorio y notificarlo a las autoridades de la materia, o no hacerlo. En Nueva York no es requisito que si alguien es detenido y no tiene documentos que prueben su estatus a través de las agencias federales.

Otras ciudades, principalmente de gobiernos republicanos del sur del país, sí buscan el procesamiento de los indocumentados a través de las agencias federales.

¿Qué ha dicho Trump sobre las ciudades santuario?

Trump y sus aliados han prometido adoptar una línea dura en materia de migración, y altos funcionarios han dejado claro que algunas de las ciudades que han adoptado políticas de santuario serían objeto de medidas de aplicación de la ley.

“Las jurisdicciones santuario no van a detener lo que vamos a hacer”, dijo Thomas D. Homan, el nuevo “zar de la frontera” de Trump, en una entrevista con NewsNation en diciembre de 2024.

Durante una reunión con embajadores en la Casa Blanca el 25 de marzo, el presidente aseguró que pronto podría emitir un decreto para eliminar este estatus que tienen ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Chicago.

“Vamos a poner fin a las ‘ciudades santuario’ para algunas de estas jurisdicciones que no están cooperando con las fuerzas del orden”, dijo Trump.

Durante su campaña electoral, Trump prometió que trabajaría en favor de una legislación para prohibir las “ciudades santuario” pues considera que sus políticas ayudan a los inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos con antecedentes penales, a evadir la ley.

El día que tomó posesión, el 20 de enero de 20205, Trump firmó un decreto en el que ordenaba retener fondos federales a las jurisdicciones que no cooperen con la aplicación de las leyes de inmigración.

La sombra de Trump también se ha cernido sobre las ciudades demócratas que serán sede del mundial. Todas ellas con consideradas santuario. Sin pruebas, Trump acusa a estas ciudades estadounidenses de permitir que la inmigración ilegal, la inseguridad y la delincuencia se descontrolen.

Donald Trump dijo en septiembre que movería los partidos en la Copa del Mundo de 2026 de cualquier ciudad que considerara insegura.

“Cualquier ciudad que pensemos que puede ser demasiado insegura para la Copa del Mundo o para los Juegos Olímpicos, sabes, pero para la Copa del Mundo en particular porque se juega en muchas ciudades, no vamos a permitir que vayan allá, vamos a moverlo un poco, pero espero que eso no pase”, dijo en a la prensa en la Oficina Oval.

A Trump se le preguntó específicamente sobre los partidos en las ciudades de Seattle y San Francisco, dirigidas por los demócratas. Ambos deben ser anfitriones de seis juegos. También mencionó Los Ángeles, otro bastión demócrata, que acogerá los Juegos Olímpicos de 2028 y ocho partidos en el mundial.

El presidente ordenó el despliegue de 2,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles en julio del año pasado, después de que las protestas contra las redadas antiinmigrantes en la ciudad.

Aunque es poco probable que Trump tome una medida de este tipo. Una decisión así sería una pesadilla organizativa para la FIFA. Y también para los aficionados, muchos de los cuales ya han reservado sus entradas, alojamiento y viajes.

