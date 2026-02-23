Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Slim gana en un segundo lo que un mexicano en una semana; nunca había sido tan rico: Oxfam

La ONG revela el aumento récord de la riqueza de Carlos Slim, cuyo crecimiento eclipsa los ingresos semanales de cualquier trabajador mexicano.
lun 23 febrero 2026 06:19 PM
Los 10 principios de Carlos Slim para tener una empresa exitosa y que aplican también para tus inversiones
El empresario mexicano más rico, Carlos Slim, acumula fortunas a velocidad récord. (PEDRO PARDO/AFP)

Carlos Slim Helú, el empresario más rico de América Latina y el Caribe, nunca había acumulado tanta riqueza como en la actualidad, ni siquiera durante el periodo en que fue considerado el hombre más acaudalado del mundo, entre 2010 y 2013.

Esta afirmación se desprende del más reciente estudio de la ONG Oxfam México, Oligarquía o democracia: nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México , que analiza cómo las fortunas de los grandes millonarios han crecido de forma acelerada, mientras la desigualdad social y económica persiste en el país.

El informe parte del principio de que “cuando las fortunas de los más ricos crecen más rápido que la economía, la desigualdad económica se profundiza”, lo que muestra la relevancia de medir la expansión patrimonial de los llamados “milmillonarios”, es decir, aquellos cuya riqueza supera los mil millones de dólares.

Publicidad

Así ha crecido la fortuna de Carlos Slim

La riqueza de Carlos Slim Helú ha aumentado a un ritmo sin precedentes en México. Según el estudio de Oxfam México, su fortuna se ha multiplicado más de ocho veces entre 1996 y 2025, mientras que la de los “milmillonarios” en conjunto creció 4.2 veces y la economía del país ni siquiera logró duplicar su tamaño en el mismo periodo.

A noviembre de 2025, el patrimonio de Slim alcanzó los 107,100 millones de dólares, la cifra más alta de su historia. Desde 2020, su riqueza crece en promedio 23.6 millones de dólares diarios, lo que equivale a 273 dólares por segundo, una velocidad de acumulación sin paralelo en el país.

Este incremento se explica no solo por su liderazgo en el sector de telecomunicaciones en México y América Latina, sino también por su expansión en el sector energético, donde se ha consolidado como socio estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante inversiones en proyectos de petróleo y gas en los últimos cinco años, señala la organización.

Expansión reportó el 2 de enero de 2014 que Carlos Slim Helú cerró 2013 con una fortuna de aproximadamente 73,800 millones de dólares. Actualmente, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, ocupa la posición 16 a nivel mundial con 127,000 millones de dólares, lo que evidencia el crecimiento señalado por Oxfam.

Carlos Slim
Un mexicano promedio necesita trabajar una semana para ganar lo que Slim acumula en un segundo. (YURI CORTEZ/AFP)

Publicidad

Un mexicano gana en una semana lo que Slim en un segundo

La dimensión de este crecimiento contrasta de forma directa con la realidad de la mayoría de los trabajadores. En este periodo, una persona con ingreso promedio en México necesitó trabajar una semana para ganar lo que la fortuna de Slim aumentó en un solo segundo (273 dólares), mientras que un trabajador con salario mínimo en 2025 tuvo que laborar 19 días para obtener ese mismo monto.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, la fortuna de Slim ha aumentado 66%, consolidándolo no solo como el empresario más rico de América Latina y el Caribe, sino como uno de los casos más visibles de concentración extrema de la riqueza en México.

Carlos Slim vs. el superpeso: ¿cómo el dólar barato le pegó a sus empresas en 2025?
Empresas

¿Por qué las empresas de Slim tienen deudas millonarias y no es una mala noticia?

Publicidad

La fortuna de los “milmillonarios” en México

Según Oxfam México, la concentración extrema de la riqueza en el país se ha consolidado en los últimos años. A noviembre de 2025, hay 22 milmillonarios mexicanos con una fortuna conjunta de 219,300 millones de dólares —equivalentes a 3.9 billones de pesos o al tamaño de las economías combinadas de Jalisco y Guanajuato—, el doble de hace cinco años.

Oxfam señala que la mayoría de estos ultrarricos son hombres mayores y herederos; la edad promedio es de 71 años, apenas tres son mujeres, y tres de cada cuatro obtuvieron su fortuna por herencia. Desde 2020, la riqueza de este grupo creció 101 % en términos reales, mientras Carlos Slim aumentó la suya en 66 % y Germán Larrea la multiplicó 2.4 veces.

Carlos Slim
Empresas

¿Qué empresa sostiene la fortuna de Carlos Slim? Esta es la joya de la corona de su imperio

Para dimensionarlo: de acuerdo con Oxfam, solo con el rendimiento real de estas fortunas desde 2020 se podría contratar a 21 millones de personas por un año con salario mínimo de 2025, casi dos tercios de la población que trabaja en la informalidad en México.

El organismo subraya que este crecimiento no es casualidad: refleja un modelo económico que depende del trabajo de millones y de los recursos del país, pero concentra los beneficios en muy pocos.

Según Oxfam, este sistema perpetúa la desigualdad, protege los privilegios de los más ricos y deja a la mayoría de la población atrapada en la precariedad y la falta de oportunidades, evidenciando que el crecimiento económico en México no es para todos, sino para unos cuantos.

Carlos Slim vs. el superpeso: ¿cómo el dólar barato le pegó a sus empresas en 2025?
Entre 1996 y 2025, su riqueza se multiplicó más de ocho veces. (YURI CORTEZ/AFP)

Las 9 propuestas de Oxfam contra la desigualdad

Oxfam México plantea nueve acciones clave para recuperar el control de la economía nacional y reducir la concentración extrema de riqueza. Estas medidas buscan transformar, reparar y redistribuir de manera más justa los recursos, fortaleciendo derechos y promoviendo la participación ciudadana:

1.- Movilizar los flujos de inversión de manera justa y democrática.

2.- Visibilizar y corregir la irresponsabilidad fiscal de los milmillonarios.

3.- Desarrollar infraestructura social para redistribuir los cuidados.

4.- Fortalecer los mecanismos de protección de derechos.

5.- Promover políticas de cuidados incluyentes mediante la participación colectiva.

Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Baillères
Empresas

Carlos Slim vs. Germán Larrea vs. Alejandro Baillères: ¿quién es el rey de la minería en México?

6.- Reasignar el subsidio a la electricidad para que sea progresivo.

7.- Ampliar mandatos de órganos reguladores de la política económica.

8.- Impulsar una nueva gobernanza democrática del agua como derecho humano.

9.- Financiar el transporte público masivo eléctrico de manera progresiva.

Estas propuestas buscan no solo corregir los desequilibrios actuales, sino también sentar las bases para un modelo económico más equitativo y sostenible en México.

Tags

Carlos Slim Helú Oxfam

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad