Liverpool recorta 26% sus ganancias mientras crecen sus clientes morosos

En su estado financiero, la compañía detalla que su EBITDA o flujo operativo cerró el año pasado en 35,801 millones de pesos, desde los 37,558 millones de 2024, una baja del 4.7%.

Por el contrario, las ventas totales de la compañía aumentaron 6.7% a 229,137 millones de pesos en 2025, desde los 214,848 millones de pesos del 2024.

Al hacer zoom a los resultados, el Puerto Liverpool informó que los ingresos del segmento comercial crecieron 5.7% y los financieros aumentaron 15.3%.

Durante el año, la compañía realizó inversiones por 10,654 millones de pesos. “Nuestro nuevo centro logístico, que requirió una inversión aproximada de 17,000 millones, se encuentra prácticamente concluido”, dijo la empresa.

Resultados del último trimestre

Durante el cierre de año, El Puerto de Liverpool mantuvo sus esfuerzos para reducir inventarios, aunque entre octubre y diciembre tuvieron un incremento de 6.3% año contra año en el inventario consolidado.

En tanto, crecieron los clientes morosos, con un aumento de 3,7% en el índice de cartera vencida, un avance de 53 puntos base (pbs) frente al último trimestre de 2024, en línea con nuestra expectativa.

En el trimestre, las ventas de las tiendas con más de un año de operación de Liverpool aumentaron 3.3%, mientras que las de Suburbia crecieron 0.5%. El conglomerado informó que El Buen Fin --que se realiza en el mes de noviembre-- compensó el menor dinamismo observado en las Ventas Nocturnas del último trimestre del año como reflejó la cautela de los consumidores. Las categorías que contribuyeron al crecimiento fueron Electrónicos, Damas y Caballeros, Cosméticos y Deportes.