Internacional

Vuelos, fotos y menciones: el rastro de Bill Clinton en los documentos de la red de Epstein

El expresidente demócrata, uno de los personajes más mencionados en los archivos del caso del exfinanciero y criminal sexual, testificará ante una comisión del Congreso por el caso.
jue 26 febrero 2026 04:13 PM
El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, asisten a la toma de posesión de Donald Trump en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos el 20 de enero de 2025 en Washington, DC. Donald Trump asume el cargo para su segundo mandato como el 47o presidente de los Estados Unidos.
Las audiencias de los Clinton se desarrollarán a puerta cerrada en un centro de eventos artísticos en Chappaqua, Nueva York, la localidad donde la expareja presidencial vive. (FOTO: Pool/Getty Images)

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton será interrogado acerca de su amistad con Jeffrey Epstein por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, este viernes. Es el más reciente en una lista de hombres poderosos que enfrentan el escrutinio por su relación con el financiero y criminal sexual.

Se trata del primer expresidente obligado a declarar en contra de su voluntad en una investigación del Congreso.

Su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, fue obligada a testificar este jueves ante una comisión del Congreso sobre sus vínculos con Epstein. La excandidata presidencial exigió que el presidente Donald Trump también sea llamado a prestar declaración bajo juramento.

"Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente", dijo la veterana dirigente en la red X.

Las audiencias de los Clinton se desarrollarán a puerta cerrada en un centro de eventos artísticos en Chappaqua, Nueva York, la localidad donde la expareja presidencial vive. Ambos reclamaron que sus declaraciones fueran públicas, pero el comité insistió en interrogarlos a puerta cerrada, una decisión que el exmandatario calificó de "pura política" y comparable a un "tribunal de opereta”.

Los testimonios a puerta cerrada acostumbran a ser habituales en comisiones de investigación, puesto que permiten plantear al testigo preguntas más incisivas, que por motivos legales no pueden ser realizadas ante cámaras televisivas.

Epstein cultivó una red de poderosos ejecutivos empresariales, políticos, celebridades y académicos, y la publicación de los archivos ha tenido repercusiones en todo el mundo, incluidas las detenciones en el Reino Unido del expríncipe Andrés y de Peter Mandelson, el exembajador ante Estados Unidos.

Varios estadounidenses prominentes han visto dañada su reputación por sus amistades con Epstein y han dimitido de sus cargos. Por ejemplo, Larry Summers, secretario del Tesoro en la presidencia de Clinton, renunció el miércoles a su puesto como profesor de Harvard después de que se revelara su relación con el financiero. El jueves, hizo lo mismo el director del Foro Económico Mundial.

Sin embargo, nadie aparte de Ghislaine Maxwell, su expareja, ha afrontado consecuencias legales.

¿Cuál era la relación entre Clinton y Epstein?

“Bill Clinton tiene un nuevo amigo. Viene con dinero de sobra, una flota de aviones y un ojo perspicaz para las mujeres”, dice el inicio de un perfil sobre Jeffrey Epstein publicado por la New York Magazine en 2002.

El exmandatario ha reconocido que realizó cuatro viajes en el jet privado de Epstein en 2002 y 2003 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton.

“Jeffrey es un financiero de gran éxito y un filántropo comprometido con un profundo sentido de los mercados globales y un profundo conocimiento de la ciencia del siglo XXI”, dijo Clinton, a través de un portavoz, a New York Magazine después de uno de estos viajes.

A pesar de la cercanía entre ambos en la primera década del siglo XXI, Clinton rechaza haber vistado la isla privada caribeña de Epstein, donde, de acuerdo con investigaciones, cometieron muchos de los delitos sexuales de los que se le acusaba.

Los representantes de Clinton dicen que el expresidente rompió relaciones con Epstein después de la primera ronda de cargos criminales en 2006. El propio exmandatario dijo en 2019 que no tenía contacto con el financiero desde hacía más de una década y asegura que nunca tuvo conocimiento de los "terribles crímenes" del empresario.

En un interrogatorio de 2016, Epstein invocó repetidamente la Quinta Enmienda cuando se le preguntó por su relación con Bill Clinton y la Clinton Foundation, negándose a responder sobre cenas concretas y encuentros con el ex jefe de Estado.

El financiero murió en prisión en 2019, de acuerdo con las autoridades, por suicidio, poco antes de que iniciara el juicio en el que estaba acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores.

¿Qué dicen los documentos de Epstein sobre Clinton?

Clinton aparece de forma destacada en el más reciente lote de documentos gubernamentales difundidos en relación con Epstein. De acuerdo con una consulta hecha este jueves, el expresidente aparece mencionado 1,604 veces en los documentos publicados por el Departamento de Justicia.

Entre los archivos desclasificados, aparecen numerosos intercambios entre Ghislaine Maxwell y miembros del grupo de trabajo de Clinton, especialmente entre 2001 y 2004, con la intención de coordinar actos, reuniones y eventos benéficos.

De acuerdo con los documentos, Clinton habría viajado muchas más veces en el avión de Epstein de las cuatro que admite, y habrían sido 16.

En algunas de las imágenes publicadas por el Departamento de Justicia, Clinton aparece nadando en una piscina con Maxwell y otra mujer. Otra imagen muestra a una mujer sentada cerca de Clinton en lo que parece ser un avión. También hay lo que parece ser una foto sincera de Clinton hablando con Epstein y fotos de él con el músico Mick Jagger.

Los archivos no indican cuándo ni dónde se tomaron las fotos y hay poco contexto disponible sobre ellas.

“Pueden publicar tantas fotos granuladas de más de 20 años como quieran, pero esto no se trata de Bill Clinton”, dijo un vocero del exmandatario, Angel Urena, a The New York Times tras la publicación de los documentos.

No ha salido a la luz ninguna prueba que implique a ninguno de los Clinton en actividades delictivas.

