¿Dónde está la isla de Epstein, un paraíso caribeño convertido en escenario de crímenes?

El criminal sexual tenía la habilidad de salirse con la suya mientras estaba en la isla, de acuerdo con un reportaje de The New York Times, que cita a residentes, oficiales locales y registros públicos.

"Cultivó estrechos lazos con la élite política y financiera de las islas. Contrató a la esposa de un gobernador. Contrató a una firma de arquitectura propiedad del tío de ese gobernador. Donó dinero, patrocinó becas e incluso dio docenas de computadoras a un legislador local para distribuirlas”, indica el artículo.

Epstein era amigo de personas ricas y poderosas, desde Bill Clinton y Donald Trump hasta Bill Gates y Elon Musk, y frecuentemente los recibía en esta casa en el Caribe, como muestran los documentos publicados recientemente.

Epstein utilizó esta isla como refugio personal y corporativo. (FOTO:Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.)

Por ejemplo, en noviembre de 2012, Epstein le envió un correo electrónico a Musk preguntándole: "¿Cuántas personas irán contigo en el helicóptero a la isla?”. "Probablemente solo Talulah y yo. ¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", respondió el empresario multimillonario.

Cuatro años antes de este intercambio, Epstein fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor. Cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes.

Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores. Se suicidó en su celda.