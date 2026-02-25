Publicidad

Tecnología

Los nombres del poder tech que aparecen en los archivos Epstein

La publicación de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein vuelve a colocar bajo escrutinio a figuras clave del sector tecnológico.
mié 25 febrero 2026 11:00 AM
Bill Gates y otros empresarios tech que aparecen en los archivos de Epstein
Aunque aparecer en los documentos no implica acusación de delito, la mera mención ha generado un intenso debate público sobre la relación de líderes tecnológicos con Epstein y su círculo. (Foto de Bill Gates durante el foro de Doha: Hussein Baydoun/AFP)

En medio de la publicación de millones de páginas de documentos vinculados al caso del magnate financiero Jeffrey Epstein, figuras prominentes del sector tecnológico global se han visto envueltas en una nueva controversia que ha alcanzado repercusiones en eventos clave de la industria de la inteligencia artificial (IA).

La más reciente sacudida ocurrió cuando Bill Gates canceló su participación como orador principal en la cumbre AI Impact Summit, en India, a penas una horas antes de su discurso.

Organizado en Nueva Delhi con la asistencia de jefes de estado y CEOs de empresas de tecnología, el evento fue promocionado como un foro para discutir el papel de la IA en el desarrollo global. Gates, sin embargo, decidió no presentarse en medio del “creciente escrutinio por su aparición en los archivos de Epstein”, según reportó la agencia de noticias Reuters .

La decisión se produce tras la difusión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de más de tres millones de documentos relacionados con Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y murió en prisión en 2019. Entre estos archivos hay miles de correos, fotografías y otras comunicaciones que mencionan, directa o indirectamente, a figuras de la élite global, incluidas personalidades del mundo tecnológico.

¿Quiénes del mundo tech aparecen en los archivos Epstein?

Bill Gates figura en varios correos electrónicos, incluidos algunos en los que Epstein supuestamente se refiere a incidentes personales relacionados con la familia de Gates, hechos que su equipo ha calificado de falsos.

Otros nombres del sector tecnológico también figuran en los archivos, principalmente a través de menciones indirectas, registros de contactos o referencias a encuentros sociales. Entre ellos se encuentra Elon Musk, cuya aparición se vincula a intercambios de correos que, sin aportar evidencia de conductas ilegales, han alimentado el debate sobre la cercanía entre líderes de Silicon Valley y Epstein. Musk ha negado haber visitado la isla privada del financiero y ha minimizado cualquier relación personal.

El caso de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, también es objeto de atención mediática, luego de que su nombre surgiera en materiales que documentan eventos y reuniones donde coincidieron figuras influyentes del mundo empresarial y tecnológico. Hasta ahora, no existe señalamiento directo en su contra, pero su mención ilustra la amplitud de la red social que Epstein cultivó durante años.

De manera similar, los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, aparecen referidos en algunos documentos y testimonios que describen cenas y encuentros con personajes de alto poder económico y político. Al igual que en otros casos, no hay acusaciones formales ni imputaciones legales, pero la sola presencia de estos nombres ha sido suficiente para reavivar el debate sobre los límites entre influencia, acceso y responsabilidad en las élites tecnológicas.

Otros nombres tecnológicos, como Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y empresarios vinculados a proyectos de IA o financiación de investigación, también han surgido en la revisión de los archivos, aunque sin evidencias de conducta ilegal directa.

La cancelación de Gates, que también ha enfrentado presión mediática tras sus declaraciones públicas de arrepentimiento por haber conocido a Epstein años atrás, así como el resto de menciones de empresarios del mundo tech, han generado preguntas sobre la transparencia y las relaciones pasadas entre figuras poderosas del sector y círculos financieros opacos.

