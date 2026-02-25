Organizado en Nueva Delhi con la asistencia de jefes de estado y CEOs de empresas de tecnología, el evento fue promocionado como un foro para discutir el papel de la IA en el desarrollo global. Gates, sin embargo, decidió no presentarse en medio del “creciente escrutinio por su aparición en los archivos de Epstein”, según reportó la agencia de noticias Reuters .

La decisión se produce tras la difusión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de más de tres millones de documentos relacionados con Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y murió en prisión en 2019. Entre estos archivos hay miles de correos, fotografías y otras comunicaciones que mencionan, directa o indirectamente, a figuras de la élite global, incluidas personalidades del mundo tecnológico.

¿Quiénes del mundo tech aparecen en los archivos Epstein?

Bill Gates figura en varios correos electrónicos, incluidos algunos en los que Epstein supuestamente se refiere a incidentes personales relacionados con la familia de Gates, hechos que su equipo ha calificado de falsos.

Otros nombres del sector tecnológico también figuran en los archivos, principalmente a través de menciones indirectas, registros de contactos o referencias a encuentros sociales. Entre ellos se encuentra Elon Musk, cuya aparición se vincula a intercambios de correos que, sin aportar evidencia de conductas ilegales, han alimentado el debate sobre la cercanía entre líderes de Silicon Valley y Epstein. Musk ha negado haber visitado la isla privada del financiero y ha minimizado cualquier relación personal.