Israel paga millones por el Domo de Hierro: el costo real del sistema que protege al país de ataques

¿Qué es el domo de hierro y cuándo se instaló?

El domo de hierro es un sistema diseñado para interceptar cohetes de corto alcance, morteros y proyectiles de artillería que se aproximan a zonas habitadas. Fue desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, con apoyo de Estados Unidos.

Se puso en operación por primera vez en 2011, después de la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006, cuando se lanzaron cerca de 4,000 cohetes desde el Líbano. Desde entonces, el sistema ha sido utilizado en numerosos enfrentamientos con Hamas y otros grupos.

El primer uso en combate ocurrió en 2011, al interceptar un cohete lanzado desde Gaza. Desde 2023, se ha utilizado para interceptar miles de cohetes disparados desde esa región.

Cómo funciona el domo de hierro

Las baterías "Domo de Hierro" se utilizan para proteger a la población civil y tienen un costo estimado de 100 millones de dólares, con un valor aproximado de 50.000 dólares por cada interceptor, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Cada batería del domo de hierro cuenta con entre tres y cuatro lanzadores, que están equipados con 20 misiles cada uno. El sistema utiliza radar para detectar y rastrear los cohetes entrantes.

Cuando se identifica un proyectil, el sistema calcula si caerá en un área poblada. Si es así, lanza un misil interceptador para destruirlo en el aire. Si el proyectil no representa una amenaza directa, se permite que caiga en terreno abierto.

El sistema está diseñado para actuar con rapidez y precisión. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) afirman que destruye el 90% de los proyectiles que decide interceptar.

Cuántos misiles tiene cada cañón y cuánto cuesta cada uno

Cada lanzador del domo de hierro contiene 20 misiles interceptores, conocidos como "Tamir". Estos proyectiles están diseñados específicamente para neutralizar cohetes de corto alcance.

El costo estimado de cada misil Tamir ronda los 50,000 dólares, de acuerdo con la BBC UK. Esto implica un gasto considerable cuando se interceptan cientos de proyectiles en lapsos cortos.