Israel paga millones por el Domo de Hierro: el costo real del sistema que protege al país de ataques

Tras los ataques coordinados por Israel y Estados Unidos contra Irán —que provocaron explosiones en Teherán y otras ciudades— la tensión en la región escaló rápidamente. La respuesta de Irán no se hizo esperar: lanzó misiles contra territorio israelí, obligándolo a activar su sistema de defensa antimisiles, conocido como el Domo de Hierro, para interceptar los proyectiles en el aire y resguardar a la población.
Este sistema se ha convertido en uno de los pilares de la seguridad israelí, pero su uso intensivo implica un gasto que pocos países pueden sostener. El gobierno ha instalado otros sistemas similares para interceptar amenazas de mayor alcance. Cada uno opera de forma diferente y con un presupuesto propio.
¿Qué es el domo de hierro y cuándo se instaló?
El domo de hierro es un sistema diseñado para interceptar cohetes de corto alcance, morteros y proyectiles de artillería que se aproximan a zonas habitadas. Fue desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, con apoyo de Estados Unidos.
Se puso en operación por primera vez en 2011, después de la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006, cuando se lanzaron cerca de 4,000 cohetes desde el Líbano. Desde entonces, el sistema ha sido utilizado en numerosos enfrentamientos con Hamas y otros grupos.
El primer uso en combate ocurrió en 2011, al interceptar un cohete lanzado desde Gaza. Desde 2023, se ha utilizado para interceptar miles de cohetes disparados desde esa región.
Cómo funciona el domo de hierro
Cada batería del domo de hierro cuenta con entre tres y cuatro lanzadores, que están equipados con 20 misiles cada uno. El sistema utiliza radar para detectar y rastrear los cohetes entrantes.
Cuando se identifica un proyectil, el sistema calcula si caerá en un área poblada. Si es así, lanza un misil interceptador para destruirlo en el aire. Si el proyectil no representa una amenaza directa, se permite que caiga en terreno abierto.
El sistema está diseñado para actuar con rapidez y precisión. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) afirman que destruye el 90% de los proyectiles que decide interceptar.
Cuántos misiles tiene cada cañón y cuánto cuesta cada uno
Cada lanzador del domo de hierro contiene 20 misiles interceptores, conocidos como "Tamir". Estos proyectiles están diseñados específicamente para neutralizar cohetes de corto alcance.
El costo estimado de cada misil Tamir ronda los 50,000 dólares, de acuerdo con la BBC UK. Esto implica un gasto considerable cuando se interceptan cientos de proyectiles en lapsos cortos.
Durante ataques recientes, las IDF han desplegado decenas de misiles en un solo día. El gasto total depende de la cantidad de proyectiles lanzados contra el país y del número que el sistema decide interceptar.
Qué otros sistemas tiene Israel para contener misiles
Israel cuenta con varios sistemas complementarios al domo de hierro. El primero es David's Sling, desarrollado por Rafael y Raytheon, que intercepta cohetes de mediano y largo alcance, así como misiles balísticos y de crucero, a distancias de hasta 300 km. Cada misil "Stunner" cuesta aproximadamente 1 millón de dólares.
Arrow 2 y Arrow 3 son otros sistemas activos. Arrow 2 está diseñado para interceptar misiles balísticos de corto y mediano alcance en la atmósfera superior. Fue desarrollado tras la Guerra del Golfo y comenzó a operar en 2000. Puede detectar amenazas a 500 km y atacar hasta 14 blancos simultáneos.
Arrow 3 intercepta misiles balísticos fuera de la atmósfera. Tiene un alcance de hasta 2,400 km y fue usado en 2023 contra un misil disparado por los rebeldes hutíes desde Yemen. Su desarrollo incluyó participación de Boeing.
Además, Estados Unidos ha enviado a Israel una batería del sistema THAAD. Este sistema, en uso desde 2015, puede interceptar misiles en su última etapa de vuelo, dentro o fuera de la atmósfera, y tiene un alcance de 150 a 200 km.