Remesas de Estados Unidos a México caen 1.4%, su peor nivel en 11 meses

La caída en el monto de remesas coincide con el menor número de envíos de dinero que se hacen. En enero, se registraron 11,461 envíos de remesas, un 5.2% menos si se compara con los 12,084 envíos que se hicieron en enero de 2025.

La caída de las remesas en enero se debe al aumento en el desempleo en Estados Unidos y al miedo de los migrantes a salir por la posibilidad de ser deportados, consideró Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

La economista destacó que el número de desempleados en Estados Unidos de origen mexicano subió de 943,000 en diciembre a 1.197 millones en enero, el mayor número para un mes de enero desde 2021.

El envío de remesas es una fuente de ingreso para 1.3 millones de mujeres en México, de acuerdo con la México ¿Cómo vamos? El think thank destaca que es en Zacatecas (14%), Guerrero (9%) y Michoacán (9%) donde hay el mayor porcentaje de mujeres que reciben remesas.

Esperan bajo crecimiento por tres años más

Para Valmex Casa de Bolsa, el 2026 será un año en el que se van a normalizar los envíos de remesas luego de que entre 2020 y 2024 se registraron flujos excepcionalmente altos en la llegada de remesas, cuando el tipo de cambio estuvo por encima de los 20 pesos.

“Esto no significa que ya no lleguen remesas o que vayamos a ver una crisis del poder adquisitivo por las remesas”, dijo Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa.

En el escenario de los expertos, las remesas enfrentan riesgos a la baja por las mismas razones por las que cayeron el año pasado: una economía estadounidense que se debilita, el endurecimiento de la política migratoria de Trump y una apreciación del peso mexicano.

En 2025, México recibió 61,791.2 millones de dólares en remesas, la cifra más baja desde el año 2022. En términos de crecimiento, fue la caída más pronunciada desde 2009 .