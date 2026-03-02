Los 10 países con las mayores reservas de petróleo en el mundo en 2026

Venezuela es el país con las mayores reservas mundiales de petróleo en el mundo, con casi el 17% de ellas, de acuerdo con algunas fuentes.

Estos son los países que cuentan con una mayor riqueza petrolera.

1. Venezuela

Caracas cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con 303,221 millones de barriles, de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Pero la producción es muy baja: "alrededor de 1 millón de barriles diarios (mbd)" antes del aumento de las tensiones con Estados Unidos en diciembre, frente a "alrededor de 3.5 mbd" cuando Hugo Chávez, el predecesor de Nicolás Maduro, llegó al poder en 1999, afirma Peter McNally, de Third Bridge.

"La negligencia, la mediocridad de las infraestructuras, la falta de inversión y la corrupción" han lastrado la capacidad de explotación, estima el analista.

Las sanciones impuestas por Trump durante su primer mandato hicieron caer la producción hasta un mínimo histórico de 350,000 barriles diarios en 2020.

2. Arabia Saudita

Este reino es la primera de las petromonarquías musulmanas que llenan este listado. Cuenta con reservas de 267,200 millones de barriles, de acuerdo con la OPEP.

A diferencia de Venezuela, se encuentra entre los principales productores de petróleo del mundo, con una producción de 9 millones de barriles diarios. Esta industria representa más de la mitad del PIB de este país. Sin embargo, en los últimos años la producción de petróleo ha ido a la baja.