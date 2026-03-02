El petróleo está en el centro del interés de Estados Unidos en Venezuela. Son solo algunos países los que tienen la mayor reserva de petróleo, por lo que cuando hay conflictos o crisis, el precio de este combustible se tambalea a nivel mundial, como ocurre con la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Los 10 países con las mayores reservas de petróleo en el mundo en 2026
Venezuela es el país con las mayores reservas mundiales de petróleo en el mundo, con casi el 17% de ellas, de acuerdo con algunas fuentes.
Estos son los países que cuentan con una mayor riqueza petrolera.
1. Venezuela
Caracas cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con 303,221 millones de barriles, de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Pero la producción es muy baja: "alrededor de 1 millón de barriles diarios (mbd)" antes del aumento de las tensiones con Estados Unidos en diciembre, frente a "alrededor de 3.5 mbd" cuando Hugo Chávez, el predecesor de Nicolás Maduro, llegó al poder en 1999, afirma Peter McNally, de Third Bridge.
"La negligencia, la mediocridad de las infraestructuras, la falta de inversión y la corrupción" han lastrado la capacidad de explotación, estima el analista.
Las sanciones impuestas por Trump durante su primer mandato hicieron caer la producción hasta un mínimo histórico de 350,000 barriles diarios en 2020.
2. Arabia Saudita
Este reino es la primera de las petromonarquías musulmanas que llenan este listado. Cuenta con reservas de 267,200 millones de barriles, de acuerdo con la OPEP.
A diferencia de Venezuela, se encuentra entre los principales productores de petróleo del mundo, con una producción de 9 millones de barriles diarios. Esta industria representa más de la mitad del PIB de este país. Sin embargo, en los últimos años la producción de petróleo ha ido a la baja.
Por esta razón, desde hace varios años, el reino lanzó la llamada Visión 20230, para tratar de diversificar su economía.
3. Irán
La República Islámica ocupa el tercer puesto de este listado, pues tiene reservas privadas de crudo de 208,600 millones de barriles de petróleo, según la OPEP. Sin embargo, las reservas iraníes pueden ser mayores.
El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, anunció en octubre el descubrimiento de 10 billones de pies cúbicos de gas y 200 millones de barriles de crudo en el yacimiento de Pazn, en el sur del país, en medio de las dificultades para su exportación debido a las sanciones.
El sector petrolero iraní se enfrenta a graves sanciones de Estados Unidos desde 2018, cuando Washington abandonó el acuerdo nuclear de 2015 con Irán e implementó la política de “máxima presión” sobre la República Islámica.
A las medidas punitivas estadounidenses se sumaron el 28 de septiembre las sanciones de la ONU, restauradas por iniciativa de Francia, Alemania y Reino Unido (E3), que, además de prohibir el enriquecimiento de uranio y las actividades balísticas por parte de Teherán, establecen el congelamiento de activos, autorizan inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales e imponen limitaciones bancarias y financieras.
El portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos, Hamid Hosseini, declaró a finales de septiembre que Irán espera un descenso del 8.5 % en sus exportaciones internacionales de petróleo durante el año iraní en curso (marzo de 2025 a 2026).
Según Hosseini, se espera que las exportaciones de petróleo se sitúen en 43,000 millones de dólares, lo que representa una disminución de 4,000 millones de dólares respecto al año anterior.
La OPEP indica que Irán tiene una producción de 3.2 millones de barriles diarios.
4. Irak
Irak, con reservas probadas de 145,019 millones de barriles, es el cuarto lugar de este listado. La OPEP señala que el país también es uno de los principales productores en el mundo, con 3.9 millones de barriles diarios en 2024.
Este país vive una crisis hídrica por diversos motivos, incluido una infraestructura deteriorada y obsoleta tras más de 20 años de guerra e inestabilidad. En noviembre, alcanzó un polémico acuerdo de cooperación con Turquía.
El acuerdo prevé que empresas turcas construirán nueva infraestructura para mejorar la eficiencia y el almacenamiento de agua de Irak. Los proyectos se financiarán con los ingresos del petróleo iraquí.
Irak venderá un número acordado de barriles de petróleo cada día, cuyos beneficios se depositarán en un fondo para pagar a empresas turcas por trabajos en proyectos de infraestructura hídrica.
5. Emiratos Árabes Unidos
Esta petromonarquía cuenta con reservas de 113,000 millones de barriles, según la OPEP. Alrededor del 96 % de los aproximadamente 100,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo del país se encuentran en Abu Dabi, ocupando el sexto lugar a nivel mundial.
6. Kuwait
Kuwait cuenta con unas reservas de 101,500 millones de barriles, de acuerdo con información de la OPEP. Kuwait producía 2.6 millones de barriles de crudo diarios en 2024.
El petróleo representa el 95% de todas las exportaciones de este país arábigo.
7. Rusia
Rusia es el primer país europeo en este listado, con unas reservas de 80,000 millones de barriles, de acuerdo con la OPEP.
Tras la invasión a Ucrania, en febrero de 2022, Europa impuso una serie de sanciones contra distintos sectores de la economía, que incluyeron el petróleo.
En el primer semestre de 2022, Rusia se benefició del aumento de los precios de los combustibles fósiles en los mercados mundiales; sin embargo, las sanciones contra las importaciones de petróleo que entraron en vigor en diciembre de 2022 dieron lugar a una limitación de los ingresos de Rusia.
Estados Unidos anunció en octubre de 2025 nuevas sanciones dirigidas a las dos mayores petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, en un esfuerzo por presionar a Moscú para que negociara un acuerdo de paz en Ucrania.
Las dos empresas petroleras rusas exportan 3.1 millones de barriles de petróleo por día. Rosneft es responsable de casi la mitad de toda la producción de petróleo ruso, lo que representa el 6% de la producción mundial, de acuerdo con estimaciones del gobierno del Reino Unido.
El petróleo y el gas son las mayores exportaciones de Rusia, y los clientes más grandes de Moscú incluyen a China, India y Turquía.
8. Estados Unidos
Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, con un récord de producción de 13.4 millones de barriles diarios en agosto de 2024. Sin embargo, se encuentra hasta el octavo lugar en reservas, con 45,014 millones de barriles.
Una de las principales razones para que Estados Unidos sea el líder en producción de petróleo es porque fue el primer país en adoptar nuevos métodos para la extracción. Las plataformas petrolíferas ahora pueden perforarse de manera horizontal, lo que permite un mayor acceso a la roca.
9. Libia
El país del norte de África cuenta con una reserva de 48,363 millones de dólares. Produce un millón de barriles diarios.
10. Nigeria
Nigeria, uno de los países con mayor crecimiento de África Subsahariana, cuenta con las décimas reservas de petróleo más grandes del mundo, con 37,280 millones de barriles.
En un paralelo a la situación de Venezuela, Nigeria en su día llegó a producir hasta 2.5 millones de barriles diarios de petróleo, actualmente le cuesta llegar al millón.