Quién es Kristi Noem, la líder del Departamento de Seguridad Nacional destituida por Trump

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que Markwayne Mullen, un senador republicano de Oklahoma, reemplazaría a Noem al frente del poderoso Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) el 31 de marzo.

Noem, de 54 años, se convertirá en enviada especial del mandatario para una nueva iniciativa de seguridad en todo el continente, indicó Trump.

El mandatario estaba molesto por declaraciones de Noem en una audiencia del Senado esta semana, en la que afirmó que el presidente había aprobado una campaña publicitaria del DHS por 220 millones de dólares en la que ella aparecía de forma destacada, de acuerdo con varios medios estadounidenses.

¿Quién es Kristi Noem?

Esta madre de tres hijos es considerada un pilar del movimiento MAGA (iniciales en inglés de "Devolver la grandeza a Estados Unidos"), que agrupa a los más fervientes trumpistas dentro del Partido Republicano.

Noem, defensora de posiciones ultraconservadoras en temas desde el aborto hasta la inmigración, pasando por las armas de fuego, es recordada por el escándalo que provocó su revelación de que se había visto obligada a matar a tiros a su perrita "Cricket" debido a su carácter "indomable".

Era gobernadora Dakota del Sur cuando Trump la nominó para encabezar el DHS, en noviembre de 2024.

Noem desarrolló una carrera multifacética que abarca la política, la agricultura y el mundo empresarial, además de ser autora. Nacida y criada en Dakota del Sur, Noem se ha dedicado a la agricultura y ganadería, y ha gestionado los terrenos familiares y un pequeño negocio. Es autora de dos libros, No Going Back y Not My First Rodeo, ambos reconocidos como bestsellers del New York Times.

Su trayectoria política comenzó en la legislatura estatal de Dakota del Sur, donde sirvió varios años antes de ser elegida en 2010 como representante única del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.