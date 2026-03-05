Publicidad

Internacional

Quién es Kristi Noem, la líder del Departamento de Seguridad Nacional destituida por Trump

La exgobernadora de Dakota del Sur se convirtió en la artífice de la ofensiva del gobierno republicano contra la inmigración.
jue 05 marzo 2026 04:03 PM
La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, saluda mientras baja del escenario tras hablar durante el primer día de la Convención Nacional Republicana de 2024 en el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin, el 15 de julio de 2024.
FOTO DE ARCHIVO: El presidente electo, Donald Trump, elige a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un puesto clave en sus políticas migratorias. (ANGELA WEISS/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la salida de Kristi Noem como jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), artífice de la ofensiva del gobierno contra la inmigración.

El DHS es crucial porque supervisa áreas sensibles como el control de fronteras, la gestión de la migración, la prevención de amenazas a la seguridad nacional y la respuesta a desastres naturales.

Lee: Kristi Noem es destituida por Trump

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que Markwayne Mullen, un senador republicano de Oklahoma, reemplazaría a Noem al frente del poderoso Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) el 31 de marzo.

Noem, de 54 años, se convertirá en enviada especial del mandatario para una nueva iniciativa de seguridad en todo el continente, indicó Trump.

El mandatario estaba molesto por declaraciones de Noem en una audiencia del Senado esta semana, en la que afirmó que el presidente había aprobado una campaña publicitaria del DHS por 220 millones de dólares en la que ella aparecía de forma destacada, de acuerdo con varios medios estadounidenses.

¿Quién es Kristi Noem?

Esta madre de tres hijos es considerada un pilar del movimiento MAGA (iniciales en inglés de "Devolver la grandeza a Estados Unidos"), que agrupa a los más fervientes trumpistas dentro del Partido Republicano.

Noem, defensora de posiciones ultraconservadoras en temas desde el aborto hasta la inmigración, pasando por las armas de fuego, es recordada por el escándalo que provocó su revelación de que se había visto obligada a matar a tiros a su perrita "Cricket" debido a su carácter "indomable".

Era gobernadora Dakota del Sur cuando Trump la nominó para encabezar el DHS, en noviembre de 2024.

Noem desarrolló una carrera multifacética que abarca la política, la agricultura y el mundo empresarial, además de ser autora. Nacida y criada en Dakota del Sur, Noem se ha dedicado a la agricultura y ganadería, y ha gestionado los terrenos familiares y un pequeño negocio. Es autora de dos libros, No Going Back y Not My First Rodeo, ambos reconocidos como bestsellers del New York Times.

Su trayectoria política comenzó en la legislatura estatal de Dakota del Sur, donde sirvió varios años antes de ser elegida en 2010 como representante única del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Durante su tiempo en el Congreso, Noem promovió causas conservadoras, destacándose su participación en la aprobación de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, que buscaba reducir la carga fiscal para familias y empresas. Y en 2018 se convirtió en la primera mujer gobernadora en la historia de Dakota del Sur.

En 2022, fue reelegida con el mayor número de votos en la historia del estado, consolidando su popularidad.

Como gobernadora, promovió la intervención mínima del gobierno y defendido la libertad individual. Durante la pandemia de COVID-19, su decisión de mantener Dakota del Sur “abierto para los negocios” sin imponer confinamientos generó atención a nivel nacional.

Sus políticas han priorizado el fortalecimiento de las familias y la consolidación de Dakota del Sur como un estado favorable para las empresas, ganando apoyo entre votantes conservadores y libertarios que favorecen un gobierno limitado.

En 2025, protagonizó una campaña publicitaria dirigida a varios países de Latinoamérica en la que advertía a los inmigrantes irregulares sobre el peligro que corrían si continuaban su camino a Estados Unidos. En México, los spots fueron trasmitidos a través de TV abierta y en publicidad en redes sociales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la emisión de este tipo de mensajes y promovió una reforma reforma para prohibir que los gobiernos extranjeros puedan pagar por "spots discriminatorios" en México.

Más recientemente, esta campaña recibió criticas del propio Partido de Noem.

El senador John Kennedy, republicano de Luisiana, interrogó a Noem sobre los 220 millones de dólares que el DHS gastó en anuncios televisivos que instan a los migrantes indocumentados a autodeportarse. Noem afirmó que la campaña publicitaria había sido "efectiva".

"Fueron efectivas para que su nombre fuera más conocido", replicó Kennedy.

