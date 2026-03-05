Publicidad

Internacional

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, pone a Markwayne Mullin

El presidente asegura que Noem hizo un "buen" trabajo al frente de la cartera, especialmente en temas migratorios, aunque enfrenta criticas sobre su gestión.
jue 05 marzo 2026 01:23 PM
La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, testifica durante una audiencia del Comité Judicial del Senado sobre la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, en el Capitolio en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
Noem será nombrada como Enviada Especial para The Shield of the Americas, una iniciativa de seguridad hemisférica que Trump presentará el sábado. (FOTO: MANDEL NGAN/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional, una cartera dedicada, entre otras cosas, a la gestión migratoria. Esta decisión será efectiva a partir del 31 de marzo.

"La actual secretaria, Kristi Noem, que nos ha servido bien, y ha tenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), se trasladará para ser Enviada Especial para The Shield of the Americas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", dijo Trump, en un mensaje en su plataforma Truth Social.

En frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) quedará Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma. De acuerdo con Trump, se trata del único nativo americano en la Cámara Alta.

"Guerrero y exluchador profesional de MMA invicto, Markwayne realmente se lleva bien con la gente y conoce la sabiduría y el coraje necesarios para avanzar en nuestra Agenda America First", dijo el presidente en el mismo mensaje.

Según varios medios, Trump estaba molesto por la gestión de Noem de la reciente operación contra migrantes indocumentados en Minesota, durante la cual agentes federales mataron a tiros a dos estadounidenses.

Informes de prensa también señalan que Trump se enfureció por las declaraciones de Noem en una audiencia del Senado esta semana, en la que afirmó que el presidente había aprobado personalmente una campaña publicitaria del DHS de 220 millones de dólares en la que ella tenía un papel destacado.

Presión del Congreso

Noem enfrentó apenas el martes duras críticas en el Congreso por la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin acusó a Noem de conducir un DHS "sin brújula moral ni respeto por el estado de derecho".

Los agentes han sembrado el "caos" en varias ciudades deteniendo a ciudadanos "por el color de su piel, su acento y su idioma".

La jefa del DHS compareció ante el Congreso por primera vez desde que agentes federales mataran a tiros a Renee Good y Alex Pretti en enero durante protestas contra las redadas.

Durbin le reprochó a Noem haber vertido "acusaciones infundadas de terrorismo" contra Good y Pretti.

La secretaria expresó condolencias a sus familias, negó haberlos llamado "terroristas" y afirmó que solo señaló que lo ocurrido "parecía ser" un incidente de ese tipo.

Noem defendió la política migratoria del gobierno. Aseguró que las detenciones en la frontera cayeron a mínimos desde que se tiene registro y que casi tres millones de indocumentados fueron expulsados del país.

Sostuvo que el DHS ha logrado "resultados históricos" y aumentado la seguridad desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero del año pasado.

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, pidió la dimisión de Noem y calificó de "desastre" su gestión.

El senador John Kennedy, republicano de Luisiana y férreo leal a Trump, interrogó a Noem sobre los 220 millones de dólares que el DHS gastó en publicidad televisiva. Noem dijo que los anuncios habían sido "efectivos". "Fueron efectivos para que su nombre fuera más conocido", replicó Kennedy.

