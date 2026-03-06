¿Por qué se conmemora en marzo el Día Internacional de la Mujer?

¿Qué pasó el 8 de marzo?

Las Naciones Unidas recuerdan que la fecha del 8 de marzo está estrechamente relacionada con los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917. Aunque en Nueva Zelanda se permitió que las mujeres votaran en el año de 1893, siendo el primer país en hacerlo.

A mediados del siglo XIX, en plena revolución industria, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema 'Pan y rosas' para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil.

Esta manifestación fue la antesala para siguieran otro tipo de exigencias como huelga de las camiseras de 1909 entre otras que sucedieron a partir de entonces. Este episodio sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer?

En este día se busca que las mujeres sigan siendo consideradas como artífices de la historia y como participantes activas en la sociedad en igualdad con el hombre. Con el paso de los años se han incrementado las exigencias como es la igualdad en los espacios laborales, y que esto se refleje en los salarios, en ocupar cargos referentes y de toma de decisiones desde diferentes trincheras así como un alto a las agresiones y feminicidios.