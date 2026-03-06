Publicidad

¿Por qué se conmemora en marzo el Día Internacional de la Mujer?

La ONU celebra desde 1975 el día internacional de la mujer. Esta es la historia y las razones por las que se instauró esta fecha en todo el mundo.
vie 06 marzo 2026 01:18 PM
por qué se celebra el día de la mujer el 8 de marzo
Alrededor del mundo miles de mujeres salen a las avenidas principales de las ciudades en la exigencia de diversos derechos. (Clara Murcia/Getty Images/iStockphoto)

El Día Internacional de la Mujer es una de las fechas más importantes del mes de marzo. Está destinado a las mujeres que siguen luchando por la igualdad en sus derechos, además de una mayor participación y que se cumpla todo lo estipulado en las diversas leyes de los países.

Esta conmemoración tuvo que pasar por diversas etapas, desde la antigua Grecia hasta las marchas que se llevan a cabo en las principales ciudades para exigir que se continúe con la lucha desde las diversas trincheras. A continuación te explicamos por qué se celebra el 8 de marzo de cada año.

¿Qué pasó el 8 de marzo?

Las Naciones Unidas recuerdan que la fecha del 8 de marzo está estrechamente relacionada con los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917. Aunque en Nueva Zelanda se permitió que las mujeres votaran en el año de 1893, siendo el primer país en hacerlo.

A mediados del siglo XIX, en plena revolución industria, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema 'Pan y rosas' para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil.

Esta manifestación fue la antesala para siguieran otro tipo de exigencias como huelga de las camiseras de 1909 entre otras que sucedieron a partir de entonces. Este episodio sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer?

En este día se busca que las mujeres sigan siendo consideradas como artífices de la historia y como participantes activas en la sociedad en igualdad con el hombre. Con el paso de los años se han incrementado las exigencias como es la igualdad en los espacios laborales, y que esto se refleje en los salarios, en ocupar cargos referentes y de toma de decisiones desde diferentes trincheras así como un alto a las agresiones y feminicidios.

La ONU sobre el día de la mujer

En 1975 se celebró el Año Internacional de la Mujer, por lo que las Naciones Unidas empiezan a conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Dos años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas formalizó oficialmente este día, pese a que su primera celebración se remonta al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del sector textil el año anterior en Nueva York.

Este año coincidió con el Año Internacional de la Mujer. En México tiene lugar la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, del 19 de junio al 2 de julio de 1975. En dicha conferencia se formula un plan de acción mundial de diez años para su promoción, tras lo cual la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama los años 1976-1985 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz a fin de implementarlo.

