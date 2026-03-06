BlackRock limita rescates en fondo de crédito privado ante nerviosismo en el sector

BlackRock restringió los retiros en uno de sus mayores fondos de crédito privado después de que se dispararan las solicitudes de rescate de inversionistas.

El fondo HPS Corporate Lending Fund, con activos cercanos a 26,000 millones de dólares, recibió solicitudes para retirar alrededor del 9.3% de las participaciones de los inversionistas, pero la firma decidió limitar las recompras al 5%, el máximo permitido en su estructura, informó Bloomberg.

El episodio refleja la creciente tensión en un mercado de financiamiento alternativo que en los últimos años se convirtió en una de las principales fuentes de crédito corporativo fuera de la banca tradicional.