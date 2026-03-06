Publicidad

Corona cumple 100 años y consolida a Grupo Modelo como símbolo cervecero de México

La cerveza Corona cumple un siglo como la marca insignia de Grupo Modelo, consolidada como la más valiosa de América Latina y motor de innovación dentro del portafolio del grupo cervecero.
vie 06 marzo 2026 04:30 PM
100 años de Grupo Modelo: cómo la cerveza Corona se convirtió en símbolo global de consumo mexicano
Cerveza Corona es la marca más valiosa de México y América Latina. (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP.)

Grupo Modelo cerró con broche de oro la celebración de 100 años de la Cerveza Corona, una cerveza que no solo se ha logrado posicionar como referente cervecero en el mercado internacional, sino que es el estandarte de la innovación y el acercamiento con los consumidores.

Solo algunas marcas mexicanas han logrado trascender las fronteras comerciales para convertirse en parte del imaginario colectivo del país, prueba de ello es que en 2025, Corona se ubicó por sexto año consecutivo como la marca más valiosa de América Latina, con un valor de marca que aumentó un 29% a 13,400 millones de dólares, según el último ranking Brand Finance Latin America.

La cerveza, con la que el Grupo Modelo debutó en la industria cervecera, nació del pan en 1925. Las convergencias de ingredientes entre ambos productos, -el agua, cereales y la levadura, la fermentación- llevaron a Braulio Iriarte a producir la cerveza Corona en 1925.

Un siglo ha pasado desde entonces y Corona no solo se mantiene en el mercado, se ubica como el punto de fuga para las innovaciones de la compañía, preservando las recetas tradicionales para cocinar cerveza, llegando incluso a nuevas categorías, como la de cerveza sin alcohol.

“Hoy estamos honrando nuestro pasado, que es lo que nos trajo hasta acá, pero también estamos viendo nuevas tendencias de consumo y es por eso que estamos impulsando productos como Corona Cero y Corona Golden Light en el norte del país”, dijo Yune Aranguren, directora de marcas core en Grupo Modelo, durante la celebración de los 100 años de Corona, en septiembre del año pasado.

La internacionalización

La Cerveza Corona es la marca más reconocida en el mundo de las marcas del portafolio del grupo cervecero, que construyó su crecimiento sobre una estrategia de expansión industrial, desarrollo de marcas y una red de distribución para llegar a diversos puntos de venta del país.

En ese proceso, la compañía fortaleció su capacidad productiva con un sistema de plantas cervecerías, malterías y centros de distribución que hoy conforman una de las redes industriales más importantes del sector de bebidas en el país.

Esta infraestructura es clave para sostener la demanda tanto del mercado doméstico como de las exportaciones, que hoy representan una parte relevante del negocio y está conformada por Grupo Modelo opera 11 plantas cerveceras y 10 fábricas de insumos como vidrieras y malterías.

La compra de AB InBev

La historia de Grupo Modelo dio un giro en 2013, cuando fue adquirida por AB InBev, lo que le permitió acelerar su expansión internacional, ampliar inversiones en México y reforzar la presencia de sus marcas en decenas de mercados.

El punto de partida es el producto. Con 17 marcas nacionales, la compañía ha sabido reinventarse alrededor de su negocio principal, la producción de cerveza y se ha abierto a variaciones con y sin alcohol. Es esta evolución la que ha dado el dinamismo a Grupo Modelo y la industria.

Daniel Cocenzo, quien llegó a la presidencia de la compañía en enero de 2024, reconoce que la base es el conocimiento de la industria, que le permite mirar hacia el futuro y no estancarse. “Grupo Modelo es líder de la industria de cerveza en México porque logró adaptarse e innovar para atender nuevas demandas de los consumidores”, dijo a Expansión en febrero de 2025.

Como parte de la celebración del centenario de Corona, la empresa desplegará la “Promo del Siglo”, que consiste en ofrecer premios en códigos QR que estarán en las corcholatas de los envases de 300 millones de cervezas Corona, una campaña que llega en momentos en los que el consumo de cerveza se ha visto mermado por las canciones climatológicas en el país. Entre los premios hay pases para ver los partidos de la selección nacional durante el Mundial 2026.

“Con esto, Corona refuerza su papel como impulsora de experiencias culturales y de entretenimiento de primer nivel que conectan generaciones y celebran la música como parte de la identidad colectiva del país”, dijo Yune Aranguren.

Con información de Mara Echeverría.

