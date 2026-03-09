Donad Trump dice que la guerra en Irán "está prácticamente terminada"

"Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar", añadió.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones similares de los daños de batalla causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero.

Sus comentarios se produjeron a pesar de que el Pentágono afirmó el lunes que Estados Unidos "apenas ha empezado a luchar".

Cuando le preguntaron si creía que la guerra podría terminar pronto, Trump dijo a CBS: "El final solo lo tengo claro yo, nadie más".

En una conferencia de prensa posterior, el presidente estadounidense dijo que será "una corta excursión".

"Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de algunas personas. Y creo que verán que va a ser una corta excursión", dijo Trump ante un grupo de republicanos en su club de golf en Doral, Florida.

"Ya hemos ganado de muchas maneras, pero no hemos ganado lo suficiente", dijo Trump, que apeló a una "victoria definitiva" contra Irán.

Los precios del petróleo cayeron después del cierre de los mercados y tras las declaraciones de Trump.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subió un 6.76 % hasta 98.96 dólares al cierre. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril avanzó un 4.26 % hasta 94.77 dólares.

En la apertura de los mercados las dos referencias del crudo se habían visto arrastradas a una espiral alcista sin precedentes, con el Brent llegando a subir hasta 119.50 dólares y el WTI hasta 119.48 dólares.

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel, Iran ha bombardeado infraestructuras de sus vecinos del Golfo Pérsico, ricos en hidrocarburos.

Trump también amenazó a Irán si intentaba cerrar el estrecho de Ormuz, la vía marítima donde el tránsito de petroleros se ha prácticamente detenido, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo. El republicano explicó que estaba "pensando en tomar el control" de esa zona.

"Con el bloqueo del estrecho de Ormuz, Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos están llenando sus capacidades de almacenamiento de petróleo existentes, lo que obliga a reducir la producción petrolera", destacó en una nota el grupo EBW Analytics.

El presidente estadounidense, sin embargo, tuvo pocas palabras para el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elegido para reemplazar a su padre asesinado, Ali Jamenei.

"No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto", dijo Trump, quien añadió que había pensado en otra persona para dirigir Irán.

Trump explicó en otra entrevista con el New York Post que no estaba "contento" con el nombramiento de Mojtaba Jamenei.