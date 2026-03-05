Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

El heredero en la sombra: el ascenso silencioso de Mojtaba Jamenei hacia el poder supremo en Irán

Este religioso de 56 años ha sido señalado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.
jue 05 marzo 2026 02:09 PM
La foto de archivo del 31 de mayo de 2019 muestra al Hijo del líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, asiste a una manifestación para conmemorar el día de Jerusalén en Teherán.
Hace apenas dos años, en 2024, Ali Jamenei había negado un escenario de sucesión dinástica, puesto que la revolución islámica de 1979 había acabado con siglos de monarquía hereditaria. (FOTO: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP)

El hijo de Alí Jamenei, Mojtaba, considerado una de las personalidades más influyentes de la república islámica, es uno de los principales candidatos para suceder al líder supremo de Irán tras su muerte.

Irán quiere designar "lo antes posible" un nuevo líder, afirmó el miércoles Ahmad Jatami, miembro de la institución encargada de elegir al guía supremo.

Publicidad

"Estamos haciendo todo lo que podemos", declaró Jatami, un miembro de la Asamblea de Expertos. ”Si Dios quiere, el dirigente será nombrado lo antes posible. Estamos cerca de una decisión, pero la situación es la propia de una guerra", dijo este responsable a la televisión estatal, dando a entender que el proceso podría tardar un poco más.

Y el nombre del hijo de Alí Jamenei se menciona con frecuencia como heredero de este cargo reservado a un religioso.

Lee

El líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Khamenei, da un sermón de oración el viernes en la Universidad de Teherán el 11 de abril de 2003. Los testigos dijeron el 28 de febrero de 2026, que los fuertes aplausos resonaron en partes de Teherán y los residentes se acertaron a sus ventanas para aplaudir y tocar música de celebración después de los informes de la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei. (
Internacional

¿Quién era Ali Jamenei, el implacable ayatolá y líder supremo de Irán?

También se evocan los nombres de Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo que dirigen interinamente el país, del conservador Mohsen Araki, e incluso de Hasan Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

De ser elegido, Mojtaba Jamenei asumiría a los 56 años el lugar de su padre, abatido el sábado a los 86 años tras más de tres décadas al frente del país.

Hace apenas dos años, en 2024, Ali Jamenei había negado un escenario de sucesión dinástica, puesto que la revolución islámica de 1979 había acabado con siglos de monarquía hereditaria.

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad, en el este de Irán, Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del exguía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

Debido a su discreción en ceremonias oficiales y medios de comunicación, su verdadera influencia dio lugar a intensas especulaciones tanto entre la población iraní como en círculos diplomáticos.

Lee

Un miembro kurdo iraní Peshmerga del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI) inspecciona los daños sufridos en el Campamento Azadi del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI) después de un ataque transfronterizo iraní en la ciudad de Koye (Koysinjaq), en el este del distrito de Erbil en la región autónoma del Kurdistán del norte de Irak el 3 de marzo de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, con el asesinato del líder supremo de Irán y la República Islámica tomó represalias con aluvión de misiles contra los estados del Golfo e Israel. La región del Kurdistán alberga tropas de coalición lideradas por Estados Unidos, y su capital, Erbil, alberga un importante complejo consular de los Estados Unidos.
Internacional

Los kurdos en Irán son una apuesta arriesgada de EU e Israel para terminar con los ayatolás

El religioso, con barba canosa y turbante negro de los "seyed" —los descendientes del profeta Mahoma—, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.

Publicidad

Alcanzó el rango de hoyatoleslam, título otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y Ruhollah Jomeini.

Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques israeloestadounidenses que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.

¿El poder detrás de Ali Jamenei?

Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei "representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre".

Alí Jamenei "delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo", quien trabajó "en estrecha colaboración" con unidades de los Guardianes de la Revolución "para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos", añadía el Tesoro estadounidense.

Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Esta relación se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.

Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.

En la mira de Israel

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el miércoles que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría "en un objetivo”.

Publicidad

"Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda", afirmó Katz en un mensaje publicado en X.

El hijo del último sha de Irán derrocado en la revolución islámica de 1979 afirmó el jueves que cualquier líder que el gobierno clerical elija para suceder al ayatolá Ali Jamenei será ilegítimo.

Reza Pahlavi, que se ha posicionado él mismo como alternativa en caso de que caiga la república islámica, afirmó en redes sociales que "la victoria está cerca", tras la muerte de Jamenei el pasado fin de semana en bombardeos de Estados Unidos e Israel.

"Cualquier intento de nombrar un sucesor para él (Jamenei) está predestinado al fracaso. Quienquiera que sea presentado... carecerá de legitimidad y será considerado cómplice del sangriento historial de este régimen y sus líderes criminales", afirmó Pahlavi.

Tags

Irán Israel Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad