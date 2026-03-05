El heredero en la sombra: el ascenso silencioso de Mojtaba Jamenei hacia el poder supremo en Irán

"Estamos haciendo todo lo que podemos", declaró Jatami, un miembro de la Asamblea de Expertos. ”Si Dios quiere, el dirigente será nombrado lo antes posible. Estamos cerca de una decisión, pero la situación es la propia de una guerra", dijo este responsable a la televisión estatal, dando a entender que el proceso podría tardar un poco más.

Y el nombre del hijo de Alí Jamenei se menciona con frecuencia como heredero de este cargo reservado a un religioso.

También se evocan los nombres de Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo que dirigen interinamente el país, del conservador Mohsen Araki, e incluso de Hasan Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

De ser elegido, Mojtaba Jamenei asumiría a los 56 años el lugar de su padre, abatido el sábado a los 86 años tras más de tres décadas al frente del país.

Hace apenas dos años, en 2024, Ali Jamenei había negado un escenario de sucesión dinástica, puesto que la revolución islámica de 1979 había acabado con siglos de monarquía hereditaria.

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad, en el este de Irán, Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del exguía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

Debido a su discreción en ceremonias oficiales y medios de comunicación, su verdadera influencia dio lugar a intensas especulaciones tanto entre la población iraní como en círculos diplomáticos.

El religioso, con barba canosa y turbante negro de los "seyed" —los descendientes del profeta Mahoma—, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.