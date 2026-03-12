¿Detener a Irán o bajar el precio del petróleo? Trump dice qué es más importante

Trump ha ido oscilando en sus declaraciones sobre el conflicto que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero, con una salva de grandes bombardeos que acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y buena parte de la cúpula gubernamental.

A principios de esta semana calificó la ofensiva como una "corta excursión", pero luego ha dicho también ante seguidores que su obligación es "acabar el trabajo" iniciado.

El conflicto ha provocado gran nerviosismo mundial porque por el estrecho de Ormuz pasa cerca del 20% del petróleo mundial, y Teherán ha atacado varios buques cisterna.

Irán podría además haber iniciado el minado de la zona, a pesar de los ataques estadounidenses, que según Trump alcanzaron a al menos 28 buques minadores de la Armada iraní.

Las fuerzas armadas estadounidenses "no están listas" en este momento para escoltar petroleros a través del estratégico estrecho porque todos sus recursos están movilizados en atacar a Irán, afirmó el jueves el Secretario de Energía.

"Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos", dijo Chris Wright al canal CNBC.

"En este momento, todos nuestros recursos militares están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria manufacturera que abastece esas capacidades ofensivas", dijo.

Wright añadió que es "bastante probable" que esas operaciones de escolta tengan lugar hacia fines de este mes.

Los países miembros de la AIE acordaron el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, su mayor desembolso hasta la fecha.

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles, dijo Wright, bajo un acuerdo de intercambio según el cual 200 millones de barriles volverán a su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) "en el plazo de un año".

Sin embargo, la medida no logró disipar los temores sobre la asfixia del suministro energético, ya que el estrecho de Ormuz quedó prácticamente cerrado.

Wright dijo que iba a celebrar reuniones en el Pentágono el jueves para debatir posibles programas de escolta de la Marina estadounidense.

