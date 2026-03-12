En estos casos, el trabajador debe recibir un salario doble adicional al salario que le corresponde por el descanso obligatorio, lo que en la práctica equivale a un pago triple por esa jornada.
Además, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo señala que, si el día de descanso obligatorio coincide con domingo, el empleador también debe cubrir la prima dominical establecida en el artículo 71 de la misma ley.
¿Por qué no hay clases el lunes 16 de marzo?
El descanso del 16 de marzo no solo aplica para trabajadores. También se refleja en el calendario escolar.
De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica suspenden clases en la misma fecha, alineándose con el día de descanso establecido en la legislación laboral.
La suspensión de actividades escolares permite que el puente también se extienda para alumnos de educación básica.
Otros días de descanso obligatorio que restan en el año
La Ley Federal del Trabajo establece además otras fechas que funcionan como días de descanso obligatorio para los trabajadores durante el resto del año.
Entre ellos se encuentran:
- 1 de mayo, Día del Trabajo
- 16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México
- Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre
- 1 de diciembre cada seis años, cuando ocurre la transmisión del Poder Ejecutivo Federal
- 25 de diciembre, Navidad
A estos puede añadirse el día que determinen las leyes electorales cuando se celebren elecciones ordinarias.
Los descansos que aún tendrán los estudiantes en marzo
El calendario escolar contempla además otras suspensiones de actividades durante el mismo mes.
Estudiantes de educación básica no acudirán a clases el viernes 27 de marzo debido a la realización del Consejo Técnico Escolar.