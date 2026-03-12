Publicidad

Por qué hay puente el 16 de marzo y cuánto deben pagarte si trabajas ese día

Trabajadores y estudiantes tendrán descanso el tercer lunes de marzo. La Ley Federal del Trabajo explica la razón del puente y cuánto deben pagarte si trabajas ese día.
jue 12 marzo 2026 10:13 AM
De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica suspenden clases en la misma fecha, alineándose con el día de descanso establecido en la legislación laboral. (SHansche/Getty Images)

Cada año, el calendario laboral y escolar en México incluye varios días de descanso obligatorio que permiten a trabajadores y estudiantes suspender actividades. Durante marzo, una de esas fechas genera un fin de semana largo que suele aprovecharse para descansar o planear actividades fuera de casa.

Sin embargo, la jornada también despierta dudas entre quienes trabajan o estudian. ¿Por qué hay puente el 16 de marzo y cómo deben pagarte si laboras ese día?

¿El lunes 16 de marzo se trabaja?

El puente del 16 de marzo tiene su origen en la Ley Federal del Trabajo, normativa que determina los días de descanso obligatorio en México.

De acuerdo con el artículo 74 de esta legislación, el tercer lunes de marzo debe otorgarse como día de descanso obligatorio. Esta fecha se estableció para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, uno de los expresidentes más importantes del país.

Durante 2026, el tercer lunes de marzo corresponde al 16 de marzo, por lo que trabajadores tienen derecho a suspender actividades en esa jornada conforme a lo establecido por la ley laboral.

Este mecanismo permite trasladar la conmemoración histórica a un lunes, generando así un fin de semana largo.

Finanzas Personales

Qué se conmemora en esta fecha

El descanso obligatorio de marzo recuerda el nacimiento de Benito Juárez, quien nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca.

La figura de Juárez ocupa un lugar central en la historia del país debido a su participación en la construcción del Estado mexicano. Diversas instituciones lo reconocen como uno de los personajes que impulsaron la consolidación de un Estado moderno, laico, independiente y soberano.

A lo largo de su trayectoria política se vinculó con acontecimientos clave como la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma, procesos que marcaron la reorganización institucional del país en el siglo XIX.

Por su papel histórico, también recibió el título de Benemérito de las Américas.

Información difundida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recuerda que el expresidente falleció el 18 de julio de 1872 en Palacio Nacional a los 66 años de edad, cuando planeaba buscar nuevamente la reelección.

Cómo se paga si se trabaja el 16 de marzo

La legislación laboral también establece qué ocurre cuando una persona trabajadora debe presentarse a laborar durante un día de descanso obligatorio.

Según la Ley Federal del Trabajo, quienes trabajen en esa fecha tienen derecho a recibir un pago adicional por el servicio prestado.

En estos casos, el trabajador debe recibir un salario doble adicional al salario que le corresponde por el descanso obligatorio, lo que en la práctica equivale a un pago triple por esa jornada.

Además, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo señala que, si el día de descanso obligatorio coincide con domingo, el empleador también debe cubrir la prima dominical establecida en el artículo 71 de la misma ley.

¿Por qué no hay clases el lunes 16 de marzo?

El descanso del 16 de marzo no solo aplica para trabajadores. También se refleja en el calendario escolar.

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica suspenden clases en la misma fecha, alineándose con el día de descanso establecido en la legislación laboral.

La suspensión de actividades escolares permite que el puente también se extienda para alumnos de educación básica.

México

Otros días de descanso obligatorio que restan en el año

La Ley Federal del Trabajo establece además otras fechas que funcionan como días de descanso obligatorio para los trabajadores durante el resto del año.

Entre ellos se encuentran:

- 1 de mayo, Día del Trabajo

- 16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México

- Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

- 1 de diciembre cada seis años, cuando ocurre la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

- 25 de diciembre, Navidad

A estos puede añadirse el día que determinen las leyes electorales cuando se celebren elecciones ordinarias.

Los descansos que aún tendrán los estudiantes en marzo

El calendario escolar contempla además otras suspensiones de actividades durante el mismo mes.

Estudiantes de educación básica no acudirán a clases el viernes 27 de marzo debido a la realización del Consejo Técnico Escolar.

Posteriormente se suma un periodo más amplio de descanso, ya que las actividades escolares se suspenden por las vacaciones de Semana Santa, por lo que los alumnos regresan a las aulas hasta el lunes 13 de abril.

