¿El lunes 16 de marzo se trabaja?

El puente del 16 de marzo tiene su origen en la Ley Federal del Trabajo, normativa que determina los días de descanso obligatorio en México.

De acuerdo con el artículo 74 de esta legislación, el tercer lunes de marzo debe otorgarse como día de descanso obligatorio. Esta fecha se estableció para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, uno de los expresidentes más importantes del país.

Durante 2026, el tercer lunes de marzo corresponde al 16 de marzo, por lo que trabajadores tienen derecho a suspender actividades en esa jornada conforme a lo establecido por la ley laboral.

Este mecanismo permite trasladar la conmemoración histórica a un lunes, generando así un fin de semana largo.

Qué se conmemora en esta fecha

El descanso obligatorio de marzo recuerda el nacimiento de Benito Juárez, quien nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca.

La figura de Juárez ocupa un lugar central en la historia del país debido a su participación en la construcción del Estado mexicano. Diversas instituciones lo reconocen como uno de los personajes que impulsaron la consolidación de un Estado moderno, laico, independiente y soberano.

A lo largo de su trayectoria política se vinculó con acontecimientos clave como la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma, procesos que marcaron la reorganización institucional del país en el siglo XIX.

Por su papel histórico, también recibió el título de Benemérito de las Américas.

Información difundida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recuerda que el expresidente falleció el 18 de julio de 1872 en Palacio Nacional a los 66 años de edad, cuando planeaba buscar nuevamente la reelección.

Cómo se paga si se trabaja el 16 de marzo

La legislación laboral también establece qué ocurre cuando una persona trabajadora debe presentarse a laborar durante un día de descanso obligatorio.

Según la Ley Federal del Trabajo, quienes trabajen en esa fecha tienen derecho a recibir un pago adicional por el servicio prestado.