Tecnología

La Ibero lanza nueva ingeniería para formar especialistas en IA

Ante la creciente demanda de talento en inteligencia artificial, universidades mexicanas comienzan a abrir nuevos programas académicos para preparar a los especialistas que impulsarán la economía digital.
jue 12 marzo 2026 10:00 AM
La Ibero lanza nueva ingeniería en IA
Desde la Ibero, la apuesta es conectar educación, industria e innovación tecnológica. (Foto: Ibero)

La carrera global por la Inteligencia Artificial también se define en las aulas. Por ello, en México, universidades y centros educativos comienzan a mover piezas para formar talento que alimente a la industria que promete transformar la economía. Un ejemplo reciente es el lanzamiento de la Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, un programa que busca preparar a los especialistas que el mercado tecnológico demandará en los próximos años.

La apuesta llega en un momento clave para el sector. Según datos del World Economic Forum, la IA generará 78 millones de empleos en los próximos años, lo que abre una ventana de oportunidad para países que logren formar capital humano especializado.

Desde la Ibero, la apuesta es clara es conectar educación, industria e innovación tecnológica. “Estamos frente a una transformación profunda del trabajo, de la economía y de la forma en que producimos conocimiento. Ante este escenario, las universidades tenemos la responsabilidad de preparar profesionistas capaces de comprender la tecnología, desarrollarla y orientarla hacia el bien común”, afirmó el rector, Luis Arriaga Valenzuela.

El programa incluye la creación de un laboratorio especializado en IA que integrará infraestructura de cómputo de alto desempeño, robótica y espacios de trabajo colaborativo. Con ello, la universidad busca impulsar investigación aplicada y proyectos que conecten la IA con retos científicos, sociales y productivos del país.

La estrategia también pasa por estrechar la relación con la industria tecnológica. El programa académico cuenta con alianzas con empresas como Hewlett Packard Enterprise, Nvidia y Microsoft, además de startups especializadas en inteligencia artificial. El objetivo es que los estudiantes trabajen con las herramientas y plataformas que hoy impulsan el desarrollo global de esta tecnología.

Para el sector privado, el desarrollo de talento es el principal cuello de botella de la economía digital. “La innovación tecnológica debe estar siempre al servicio de la sociedad; el progreso necesita tener un sentido social”, comentó Gustavo Gómez, director general de Hewlett Packard Enterprise México.

Además de vincularse con la industria, la universidad impulsa colaboración internacional para fortalecer la formación en IA, pues el programa incluye vínculos académicos con la University of Notre Dame, que permitirán intercambios académicos y programas especializados como escuelas de verano enfocadas en sistemas inteligentes.

El ecosistema educativo de la IA crece en México

La formación de talento en IA, cabe mencionarlo, no depende de una sola institución. En los últimos años, diversas universidades y centros educativos han comenzado a abrir programas relacionados con ciencia de datos, aprendizaje automático y analítica avanzada.

Instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional ya cuentan con licenciaturas, ingenierías o posgrados enfocados en inteligencia artificial, ciencia de datos y robótica.

El Tec, por citar un caso, abrió la Licenciatura en Humanidades Digitales e IA, que pretende desarrollar la capacidad de analizar la cultura digital a través de datos y tecnología avanzada para crear soluciones innovadoras y éticas.

La expansión del ecosistema educativo también es parte de la formación técnica. El CONALEP igualmente incorporó contenidos relacionados con programación, análisis de datos y habilidades digitales avanzadas, con el objetivo de preparar perfiles técnicos que puedan integrarse a industrias tecnológicas emergentes.

Esta diversidad de programas refleja un cambio en la estrategia educativa del país, ya que el reto no es menor. La demanda global de talento crece a un ritmo acelerado y las naciones que logren formar especialistas podrán capturar una mayor parte de la inversión tecnológica.

