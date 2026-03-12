La Ibero lanza nueva ingeniería para formar especialistas en IA

La carrera global por la Inteligencia Artificial también se define en las aulas. Por ello, en México, universidades y centros educativos comienzan a mover piezas para formar talento que alimente a la industria que promete transformar la economía. Un ejemplo reciente es el lanzamiento de la Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, un programa que busca preparar a los especialistas que el mercado tecnológico demandará en los próximos años.

La apuesta llega en un momento clave para el sector. Según datos del World Economic Forum, la IA generará 78 millones de empleos en los próximos años, lo que abre una ventana de oportunidad para países que logren formar capital humano especializado.

Desde la Ibero, la apuesta es clara es conectar educación, industria e innovación tecnológica. “Estamos frente a una transformación profunda del trabajo, de la economía y de la forma en que producimos conocimiento. Ante este escenario, las universidades tenemos la responsabilidad de preparar profesionistas capaces de comprender la tecnología, desarrollarla y orientarla hacia el bien común”, afirmó el rector, Luis Arriaga Valenzuela.