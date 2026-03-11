Cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo atraviesa el Estrecho de Ormuz. Cada día, alrededor de 20 millones de barriles de crudo y líquidos petroleros circulan por este paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
En medio de la guerra que enfrenta a Irán con Israel y Estados Unidos, el bloqueo ha colocado nuevamente a este corredor energético en el centro del debate global. El motivo de la preocupación parece evidente: cualquier interrupción en esa ruta afecta una parte significativa del suministro mundial de petróleo.
Sin embargo, detrás de ese impacto inmediato existe un factor menos visible que ayuda a entender por qué el cierre genera inquietud dentro de la industria petrolera.
La clave no se relaciona únicamente con la cantidad de petróleo que pasa por esa ruta estratégica, sino también con la calidad del crudo que utilizan las refinerías y con la manera en que esas instalaciones están diseñadas para procesarlo.
Por qué no todo el petróleo se refina de la misma manera
En el mercado energético internacional, el petróleo no es un recurso uniforme. Cada tipo de crudo posee características físicas propias que influyen tanto en su valor comercial como en la forma en que puede transformarse en combustibles.
Entre esas características destacan la densidad y el contenido de azufre, dos variables fundamentales de acuerdo con la Administración de Información Energética de EU.
La densidad del petróleo se mide mediante la escala conocida como gravedad API, desarrollada por el Instituto Americano del Petróleo. Esta medida permite determinar qué tan ligero o pesado es un crudo: valores altos corresponden a petróleos más ligeros, mientras que cifras más bajas indican crudos más densos.
Junto a la densidad aparece otro elemento decisivo: el contenido de azufre. A partir de este componente, los crudos suelen clasificarse como “dulces”, cuando contienen niveles bajos de azufre, o “agríos”, cuando la presencia de ese elemento es mayor.
Estas diferencias no son menores. La Administración de Información Energética explica que los crudos ligeros y dulces suelen alcanzar precios más altos en el mercado porque permiten producir con mayor facilidad combustibles como gasolina y diésel, derivados que generalmente tienen un mayor valor comercial que los productos más pesados del barril.
Cómo el tipo de crudo determina el proceso de refinación
Las características físicas del petróleo influyen directamente en la complejidad del proceso industrial necesario para transformarlo en combustibles.
Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, los crudos con mayor gravedad API contienen una proporción más elevada de hidrocarburos ligeros. Esa composición permite obtener productos de alto valor —como gasolina, diésel o combustible para aviación— mediante procesos relativamente simples de destilación.
La situación cambia cuando el petróleo es más denso. Los crudos pesados generan productos de menor valor si se procesan únicamente mediante destilación simple. Para transformarlos en combustibles comerciales se requieren unidades adicionales y procesos más complejos dentro de la refinería, lo que eleva los costos de refinación.
A este desafío técnico se suma el contenido de azufre. Petróleos con concentraciones elevadas de ese elemento obligan a incorporar tratamientos adicionales para eliminarlo y cumplir con los estándares de calidad exigidos para los combustibles.
En otras palabras, la densidad y la composición química del crudo determinan qué tan eficiente puede ser una refinería al producir derivados de alto valor.
Por qué las refinerías no pueden usar cualquier petróleo
Procesar petróleo no es una actividad que pueda realizarse con cualquier tipo de crudo. Las refinerías se diseñan para trabajar con determinados rangos de calidad.
Un análisis del Instituto Americano del Petróleo explica que cada instalación cuenta con una configuración específica de unidades industriales. Entre ellas se encuentran sistemas de destilación de crudo, destilación al vacío, reformado, hidrotratamiento, craqueo catalítico fluido o hidrocraqueo.
La combinación de esas unidades define la estructura de la planta y determina qué tipos de petróleo pueden procesarse dentro de ella. Según el informe del instituto, cada refinería está diseñada para operar dentro de una gama concreta de calidades de crudo, lo que significa que la infraestructura disponible condiciona las materias primas que pueden utilizarse.
Además, la configuración de estas instalaciones suele adaptarse al mercado al que abastecen. Algunas refinerías incorporan equipos adicionales que les permiten procesar crudos más pesados, mientras que otras se especializan en transformar petróleos más ligeros.
Un ejemplo de esta adaptación técnica puede observarse en la industria de refinación de Estados Unidos. De acuerdo con el mismo estudio, las plantas del país están configuradas para procesar mezclas de crudos de densidad media con cierto contenido de azufre, complementando la producción doméstica con importaciones.
Qué significa el "crude slate" en la operación de una refinería
En la práctica, las refinerías no funcionan con un único tipo de petróleo. Las plantas operan con lo que la industria denomina “crude slate”, un término que describe la mezcla de distintos crudos que se combinan para lograr características adecuadas para el proceso de refinación.
Un estudio técnico sobre consumo energético y emisiones en el sector refinador explica que los petróleos utilizados por las refinerías estadounidenses se agrupan en diferentes categorías según su origen y sus propiedades físicas.
Bajo ese enfoque, las plantas combinan crudos provenientes de diversas fuentes, desde petróleos ligeros de formaciones de esquisto hasta crudos más densos extraídos de arenas bituminosas.
El resultado de esta mezcla genera un conjunto de propiedades promedio para el petróleo que entra en la refinería. En los escenarios analizados por el estudio, la gravedad API promedio de las dietas de crudo utilizadas por las refinerías se ubica entre aproximadamente 24.6 y 35.5 grados, mientras que el contenido promedio de azufre oscila entre 0.9% y 2.0% en peso.
Cambios en esa composición pueden modificar el funcionamiento de las instalaciones. Procesar crudos más pesados, por ejemplo, puede obligar a aumentar la capacidad de destilación al vacío o incrementar la producción de hidrógeno utilizada en los procesos de refinación.
Por qué el tipo de petróleo que circula por Ormuz importa para las refinerías
Una interrupción del flujo energético en el Golfo Pérsico no tendría implicaciones únicamente por el volumen de petróleo que atraviesa la región. La relevancia del Estrecho de Ormuz también está relacionada con la compatibilidad entre el petróleo disponible en el mercado y la infraestructura industrial que lo procesa.
El diseño de las refinerías, combinado con el uso de mezclas específicas de crudo, implica que el tipo de petróleo disponible puede influir directamente en la eficiencia de estas instalaciones. Variaciones en las características del crudo —ya sea por densidad, contenido de azufre o composición química— pueden requerir ajustes en los procesos industriales o en las unidades utilizadas para transformarlo en combustibles.
Por esa razón, los acontecimientos que afectan el tránsito de crudo en rutas estratégicas del comercio energético mundial son seguidos con tanta atención por la industria petrolera.
En un mercado donde no todo el petróleo es igual, la calidad del suministro puede resultar tan determinante como la cantidad disponible.