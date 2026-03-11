Sin embargo, detrás de ese impacto inmediato existe un factor menos visible que ayuda a entender por qué el cierre genera inquietud dentro de la industria petrolera.

La clave no se relaciona únicamente con la cantidad de petróleo que pasa por esa ruta estratégica, sino también con la calidad del crudo que utilizan las refinerías y con la manera en que esas instalaciones están diseñadas para procesarlo.

Por qué no todo el petróleo se refina de la misma manera

En el mercado energético internacional, el petróleo no es un recurso uniforme. Cada tipo de crudo posee características físicas propias que influyen tanto en su valor comercial como en la forma en que puede transformarse en combustibles.

Entre esas características destacan la densidad y el contenido de azufre, dos variables fundamentales de acuerdo con la Administración de Información Energética de EU.

La densidad del petróleo se mide mediante la escala conocida como gravedad API, desarrollada por el Instituto Americano del Petróleo. Esta medida permite determinar qué tan ligero o pesado es un crudo: valores altos corresponden a petróleos más ligeros, mientras que cifras más bajas indican crudos más densos.

Junto a la densidad aparece otro elemento decisivo: el contenido de azufre. A partir de este componente, los crudos suelen clasificarse como “dulces”, cuando contienen niveles bajos de azufre, o “agríos”, cuando la presencia de ese elemento es mayor.

Estas diferencias no son menores. La Administración de Información Energética explica que los crudos ligeros y dulces suelen alcanzar precios más altos en el mercado porque permiten producir con mayor facilidad combustibles como gasolina y diésel, derivados que generalmente tienen un mayor valor comercial que los productos más pesados del barril.