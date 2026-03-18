Vladimir Padrino: cae la última ficha militar de Nicolás Maduro

Padrino, de 62 años, defendió la doctrina "chavista" con la que hoy se define la ideologizada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), muy golpeada tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero.

"Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa", reaccionó Padrino al conocerse su destitución.

Era la última gran ficha de Maduro en la FANB. Asumió el cargo de ministro año y medio después de que el ahora depuesto presidente llegara al poder.

Y por casi tres años lo compartió con la jefatura del Comando Estratégico Operacional, el cargo más alto en el manejo de la tropa.

Ganó notoriedad al definir a la tropa como "bolivariana, socialista, antimperialista y revolucionaria".

Una definición que choca con la nueva relación que ha cultivado Rodríguez con Estados Unidos, que ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Padrino.

"Era el rostro de Maduro dentro de la Fuerza Armada", dijo a la AFP Hebert García, general en retiro que fue ministro de Maduro hasta que rompió con el poder. "Tuvo la habilidad de mantener a la Fuerza Armada, entre comillas, unida, sin que se le fuera de las manos y diera un golpe de Estado".