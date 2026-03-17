El 29 de enero Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que declaraba una “emergencia nacional” relacionada con Cuba y autorizaba la imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a los países que suministraban combustible a la isla.

Después de la adopción de esta medida, México decidió suspender sus envíos de crudo a Cuba y sustitutivos por ayuda humanitaria.

Los envíos de Venezuela y México en conjunto constituían tres cuartas partes de las importaciones de petróleo de Cuba, de acuerdo con un análisis del International Crisis Group, una organización que busca la prevención y solución de conflictos internacionales.

La situación obligó al gobierno de Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

La interrupción también ha provocado apagones en todo el país, racionamiento de combustible, paralizaciones en el transporte, suspensión en el reabastecimiento de combustible para aerolíneas —lo que llevó a varias de las principales aerolíneas internacionales a cancelar sus vuelos a Cuba — y otras medidas de austeridad, tales como la reducción de la semana laboral y de la jornada escolar.

Cuba vive un nuevo apagón generalizado desde este lunes. Hasta el mediodía de este martes, un 45% de los hogares de la isla han recuperado el servicio, anunció la compañía nacional de electricidad UNE.

A principios de marzo, dos tercios del territorio, incluida la capital, ya se habían visto afectados por un corte de electricidad.

Máxima presión

La decisión de la administración Trump de aplicar una táctica de “máxima presión” a La Habana es el capítulo más reciente de una respuesta de décadas contra la Revolución cubana, que llevó a la instauración de un régimen socialista en la isla desde 1959.