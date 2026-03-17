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Internacional

Estados Unidos cierra el cerco a Cuba para conseguir un cambio de régimen

El gobierno de Donald Trump presiona al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para que abandone el poder, como parte de las negociaciones.
mar 17 marzo 2026 01:58 PM
Un hombre conduce su motocicleta por una calle durante un apagón en La Habana el 16 de marzo de 2026. Cuba sufrió un corte de energía generalizado el 16 de marzo de 2026, según la compañía eléctrica nacional, en el contexto de una grave crisis en la isla causada por el bloqueo energético estadounidense
A principios de marzo, dos tercios del territorio, incluida la capital, ya se habían visto afectados por un corte de electricidad. (FOTO: ADALBERTO ROQUE/AFP)

Cuba enfrenta su peor crisis humanitaria en tres décadas y la mayor amenaza contra el régimen cubano. Desde hace por lo menos dos meses, Estados Unidos ha cerrado el cerco a la isla, impuesto desde hace 60 años, con el objetivo de lograr un cambio de régimen.

Desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero, Estados Unidos terminó de facto con los envíos de petróleo del país sudamericano a la isla.

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El 29 de enero Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que declaraba una “emergencia nacional” relacionada con Cuba y autorizaba la imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a los países que suministraban combustible a la isla.

Después de la adopción de esta medida, México decidió suspender sus envíos de crudo a Cuba y sustitutivos por ayuda humanitaria.

Los envíos de Venezuela y México en conjunto constituían tres cuartas partes de las importaciones de petróleo de Cuba, de acuerdo con un análisis del International Crisis Group, una organización que busca la prevención y solución de conflictos internacionales.

La situación obligó al gobierno de Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

La interrupción también ha provocado apagones en todo el país, racionamiento de combustible, paralizaciones en el transporte, suspensión en el reabastecimiento de combustible para aerolíneas —lo que llevó a varias de las principales aerolíneas internacionales a cancelar sus vuelos a Cuba — y otras medidas de austeridad, tales como la reducción de la semana laboral y de la jornada escolar.

Cuba vive un nuevo apagón generalizado desde este lunes. Hasta el mediodía de este martes, un 45% de los hogares de la isla han recuperado el servicio, anunció la compañía nacional de electricidad UNE.

A principios de marzo, dos tercios del territorio, incluida la capital, ya se habían visto afectados por un corte de electricidad.

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Máxima presión

La decisión de la administración Trump de aplicar una táctica de “máxima presión” a La Habana es el capítulo más reciente de una respuesta de décadas contra la Revolución cubana, que llevó a la instauración de un régimen socialista en la isla desde 1959.

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Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

Pero el cambio de gobierno en Cuba es una ambición perseguida por Washington desde hace décadas, especialmente por los gobiernos republicanos.

“Una mayor vulnerabilidad de Cuba tras el colapso de los envíos de petróleo subsidiado ha creado lo que algunos políticos estadounidenses consideran una oportunidad excepcional para ejercer una influencia decisiva”, indica el análisis del International Crisis Group.

El secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de emigrantes cubanos, ha prometido que, bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos “hará rendir cuentas al ilegítimo régimen cubano”.

El presidente dijo el lunes que espera tener "el honor de tomar Cuba" durante su mandato, en plenas conversaciones con el régimen de La Habana.

"Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", declaró a periodistas Trump en el Despacho Oval. "Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos", consideró. "Sería un gran honor", explicó.

Al ser consultado sobre los siguientes pasos en relación a la isla, Trump dijo: "Están hablando con Marco (Rubio), y vamos a hacer algo pronto".

De acuerdo con un reporte del New York Times, Estados Unidos presiona para que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de las negociaciones que sostienen ambos países.

Al margen de la salida de Miguel Díaz-Canel, de 65 años y quien llegó al poder en 2018, el actual gobierno comunista se mantendría en su lugar, según el Times.

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"Según estas fuentes, los estadounidenses han hecho saber a los negociadores cubanos que el presidente debe irse, pero dejan en manos de los cubanos la decisión sobre la continuación de los acontecimientos", señala el diario neoyorquino, que cita cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Una fuente dijo al diario que "remover al jefe de Estado de Cuba permitiría cambios estructurales en la economía de un país que el señor Díaz-Canel, a quien los funcionarios de (Trump) consideran de línea dura, difícilmente apoyaría”.

Signos de apertura

Díaz-Canel reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, aunque reveló poco sobre la naturaleza de estas conversaciones.

La isla ya ha presentado algunas muestras de apertura. El gobierno comunista anunció el lunes que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir y tener sus propias empresas en la isla comunista.

"Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses" y "también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes", anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.

La apertura "sugiere que la medida busca preparar negociaciones con Estados Unidos sobre inversiones estadounidenses en Cuba, más que fomentar la participación económica de emigrados", opinó en X el economista Pedro Monreal.

Sin embargo, para Marco Rubio los cambios anunciados por La Habana "no son suficientemente drásticos”.

Preguntado sobre la posibilidad de una suavización del embargo sobre la isla, vigente desde 1962, Rubio contestó: "El embargo está vinculado a cambios políticos sobre la isla".

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Estados Unidos Cuba

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