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Internacional

Irán ejecuta a tres detenidos en las protestas, incluido un exluchador Saleh Mohammadi

Los hombres estaban acusados de matar a dos policías y por realizar acciones a favor de Israel y Estados Unidos, enemigos del régimen, durante las manifestaciones en enero.
jue 19 marzo 2026 04:54 PM
Los soldados del ejército israelí y los guardias fronterizos se reúnen en el lugar del impacto de un proyectil de un ataque iraní en el sur de Tel Aviv el 15 de marzo de 2026. El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, matando a su líder supremo Ayatolá y desencadenando una guerra que se extendió por Oriente Medio.
Los tres ejcutados fueron acusados del delito de moharebeh (enemistad contra dios en farsi), un concepto legal para perseguir delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje. (FOTO: JACK GUEZ/AFP)

Irán ejecutó por ahorcamiento el jueves a tres personas condenadas por la muerte de policías y por realizar acciones a favor de Estados Unidos e Israel durante las protestas de enero, informó el poder judicial.

Entre los ejecutados se encuentra el exluchador iraní estadounidense Saleh Mohammadi, de 19 años, indicó un reporte de la cadena conservadora Fox News. El joven ganó una medalla de bronce en la Copa Internacional Saytiyev en Krasnoyarsk, Rusia, celebrada en 2024.

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El Departamento de Estados Unidos había advertido a Irán contra ejecutar al joven, quien fue condenado por una sentencia basada en confesiones obtenidas a través de la tortura.

"Tres individuos condenados durante los disturbios de Dey (enero) por cargos de asesinato y acciones operativas a favor del régimen sionista y Estados Unidos fueron ahorcados esta mañana", indicó la página web Mizan Online, del poder judicial.

Los tres ejecutados habían sido acusados del delito de moharebeh (enemistad contra dios en farsi), un concepto legal para perseguir delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.

Las autoridades dijeron que los tres hombres habían participado en ataques con cuchillos y otras armas durante las protestas del 8 de enero, en las que mataron a dos policías.

El régimen iraní acusa repetidamente a sus adversarios extranjeros, principalmente a Israel y Estados Unidos, de participar en los disturbios a nivel nacional a principios de este año, que fueron reprimidos en la mayor represión en la historia de la República Islámica.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, tras una caída abrupta del valor del rial, la moneda iraní. Lo que empezó con manifestaciones por la alta inflación, condujo a las peores protestas que el régimen había experimentado desde 1979.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, las protestas no solo fueron respondidas con el asesinato de miles de manifestantes, sino con detenciones generalizadas.

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Irán Estados Unidos

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