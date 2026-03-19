Irán ejecuta a tres detenidos en las protestas, incluido un exluchador Saleh Mohammadi

El Departamento de Estados Unidos había advertido a Irán contra ejecutar al joven, quien fue condenado por una sentencia basada en confesiones obtenidas a través de la tortura.

"Tres individuos condenados durante los disturbios de Dey (enero) por cargos de asesinato y acciones operativas a favor del régimen sionista y Estados Unidos fueron ahorcados esta mañana", indicó la página web Mizan Online, del poder judicial.

Los tres ejecutados habían sido acusados del delito de moharebeh (enemistad contra dios en farsi), un concepto legal para perseguir delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.

Las autoridades dijeron que los tres hombres habían participado en ataques con cuchillos y otras armas durante las protestas del 8 de enero, en las que mataron a dos policías.

El régimen iraní acusa repetidamente a sus adversarios extranjeros, principalmente a Israel y Estados Unidos, de participar en los disturbios a nivel nacional a principios de este año, que fueron reprimidos en la mayor represión en la historia de la República Islámica.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, tras una caída abrupta del valor del rial, la moneda iraní. Lo que empezó con manifestaciones por la alta inflación, condujo a las peores protestas que el régimen había experimentado desde 1979.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, las protestas no solo fueron respondidas con el asesinato de miles de manifestantes, sino con detenciones generalizadas.