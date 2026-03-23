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Accidentes y filas de hasta seis horas empeoran la experiencia de volar en EU

El aeropuerto LaGuardia en Nueva York reabrió tras el accidente de un avión de Air Canada que chocó con un camión de bomberos, lo que provocó aún demoras y cancelaciones.
lun 23 marzo 2026 04:53 PM
Un CRJ-900 de Air Canada Express se encuentra en la pista después de chocar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York, el 23 de marzo de 2026.
El aeropuerto LaGuardia tuvo que permanecer cerrado varias horas por un choque entre un avión y un camión de bomberos en la pista de aterrizaje, (FOTO: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Los aeropuertos en Estados Unidos se enfrentan a una situación cada vez más complicada. La falta de personal, tanto en los filtros de seguridad como en los puestos de control aéreo, ha provocado desde filas eternas hasta accidentes mortales.

El más reciente de los incidentes aeroportuarios en Estados Unidos ocurrió este lunes en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York, que tuvo que permanecer cerrado varias horas por un choque entre un avión y un camión de bomberos en la pista de aterrizaje, que dejó dos pilotos muertos y decenas de heridos.

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"LaGuardia está abierto; espere demoras y/o cancelaciones", indicó el terminal aéreo en X. Es el primer accidente fatal en el aeropuerto desde 1992.

Hacia las 23:40 del domingo (21:40 horas, tiempo de Ciudad de México), un avión modelo CRJ-900 de la compañía Jazz Aviation, que operaba para Air Canada, chocó con el vehículo que atendía otro incidente.

El piloto y el copiloto murieron. La Autoridad Portuaria notificó que nueve personas seguían hospitalizadas el lunes por la mañana, entre ellas las dos que se encontraban en el vehículo de bomberos.

Un camión de bomberos dañado de la Autoridad Portuaria se encuentra cerca de la pista después de chocar con un CRJ-900 de Air Canada Express en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026.
La Autoridad Portuaria notificó que nueve personas seguían hospitalizadas el lunes por la mañana, entre ellas las dos que se encontraban en el vehículo de bomberos. (FOTO: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Accidentes durante la administración Trump

En 2025 ocurrieron 74 accidentes de aviación que dejaron por lo menos 106 muertos en Estados Unidos, de acuerdo con la base de datos de seguridad de la Red de Seguridad de la Aviación (ASN). Aunque en comparación con 2024 solo fue un incidente más, el número de muertes fue mucho mayor, ya que en el anterior solo se registraron 21 muertes.

Se registraron por lo menos 12 accidentes fatales más en Estados Unidos a lo largo de 2025, de acuerdo con la ASN.

El incidente con el mayor número de fallecidos ocurrió el 29 de enero de 2025, cuando un helicóptero militar Sikorsky Black Hawk y un Bombardier CRJ700 operado por una filial de la compañía American Airlines cayeron al río Potomac, que bordea el aeropuerto Ronald Reagan de Washington tras chocar. Un total de 67 personas perdieron la vida en el accidente.

La falta de más controladores aéreos es una de las razones por las cuales estos incidentes suelen ocurrir, indican especialistas. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), 91% de las instalaciones de control aéreo de Estados Unidos operan por debajo de los niveles de personal recomendados.

Un CRJ-900 de Air Canada Express se encuentra en la pista después de chocar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York, el 23 de marzo de 2026.
Se registraron por lo menos 12 accidentes fatales más en Estados Unidos a lo largo de 2025, de acuerdo con la ASN. (FOTO: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Pero también la infraestructura obsoleta de muchos aeropuertos ha jugado un papel importante en los accidentes.

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De acuerdo con una carta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) enviada al Congreso, la implementación de sistemas de alerta de tráfico habría proporcionado tiempo valioso a los pilotos del accidente de Washington para evitar el accidente al ofrecer avisos visuales y auditivos precisos.

Por ello, la junta solicita que tanto aviones civiles como militares cuenten con equipos de monitoreo en cabina para prevenir futuros desastres en el espacio aéreo nacional.

Filas de varias horas

El accidente en LaGuardia ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.

Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la Administración de Seguridad de Transporte (TSA), la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

Los oficiales miran mientras los viajeros hacen largas colas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 23 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia.
Es común que el tiempo de espera en los puestos de seguridad sea de varias horas. (FOTO: Megan Varner/Getty Images)

Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.

Por esta situación, el ausentismo de los agentes ha aumentado. Ahora es común que el tiempo de espera en los puestos de seguridad sea de varias horas.

Angeline Peart asegura que había llegado la víspera con tres horas de antelación para su vuelo, pero que finalmente lo perdió por los retrasos en los controles de seguridad. "Voy a faltar al trabajo" por eso, explica esta enfermera de 27 años a la AFP en el aeropuerto de Atlanta.

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Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.

Los cerca de 65,000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.

Debido a la escasez de personal de seguridad en los aeropuertos, el presidente Donald Trump ordenó el envío de agentes del ICE para asumir algunas de las funciones de los empleados del TSA.

Los oficiales miran mientras los viajeros hacen largas colas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 23 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia.
El presidente Donald Trump ordenó el envío de agentes del ICE para asumir algunas de las funciones de los empleados del TSA. (FOTO: Megan Varner/Getty Images)

El ICE monitoreará las salidas y se encargará de la logística, para que los funcionarios de TSA se enfoquen en los controles de seguridad. De acuerdo con Tom Homan, asesor de Trump en materia migratoria, los agentes fueron desplegados en 14 aeropuertos en ciudades como Chicago, Nueva York y Atlanta.

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Transporte aéreo Estados Unidos Aeropuertos Accidentes

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