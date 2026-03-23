Accidentes y filas de hasta seis horas empeoran la experiencia de volar en EU

"LaGuardia está abierto; espere demoras y/o cancelaciones", indicó el terminal aéreo en X. Es el primer accidente fatal en el aeropuerto desde 1992.

Hacia las 23:40 del domingo (21:40 horas, tiempo de Ciudad de México), un avión modelo CRJ-900 de la compañía Jazz Aviation, que operaba para Air Canada, chocó con el vehículo que atendía otro incidente.

El piloto y el copiloto murieron. La Autoridad Portuaria notificó que nueve personas seguían hospitalizadas el lunes por la mañana, entre ellas las dos que se encontraban en el vehículo de bomberos.

La Autoridad Portuaria notificó que nueve personas seguían hospitalizadas el lunes por la mañana, entre ellas las dos que se encontraban en el vehículo de bomberos. (FOTO: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Accidentes durante la administración Trump

En 2025 ocurrieron 74 accidentes de aviación que dejaron por lo menos 106 muertos en Estados Unidos, de acuerdo con la base de datos de seguridad de la Red de Seguridad de la Aviación (ASN). Aunque en comparación con 2024 solo fue un incidente más, el número de muertes fue mucho mayor, ya que en el anterior solo se registraron 21 muertes.

Se registraron por lo menos 12 accidentes fatales más en Estados Unidos a lo largo de 2025, de acuerdo con la ASN.

El incidente con el mayor número de fallecidos ocurrió el 29 de enero de 2025, cuando un helicóptero militar Sikorsky Black Hawk y un Bombardier CRJ700 operado por una filial de la compañía American Airlines cayeron al río Potomac, que bordea el aeropuerto Ronald Reagan de Washington tras chocar. Un total de 67 personas perdieron la vida en el accidente.

La falta de más controladores aéreos es una de las razones por las cuales estos incidentes suelen ocurrir, indican especialistas. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), 91% de las instalaciones de control aéreo de Estados Unidos operan por debajo de los niveles de personal recomendados.

Se registraron por lo menos 12 accidentes fatales más en Estados Unidos a lo largo de 2025, de acuerdo con la ASN. (FOTO: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Pero también la infraestructura obsoleta de muchos aeropuertos ha jugado un papel importante en los accidentes.