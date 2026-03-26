Los muros fronterizos, una medida cada vez más popular, pero poco efectiva

¿Qué países construyen un muro fronterizo en la actualidad?

Chile, Estados Unidos y República Dominicana son algunos de los países que están en proceso de construcción o de ampliación de las barreras fronterizas en su país.

Chile

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, empezó el lunes la construcción de un muro en la frontera con Perú, una promesa que hizo durante su campaña, para frenar el ingreso de migrantes desde ese país y Bolivia.

El gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cerrará el paso en tres regiones del norte del país.

También son objeto del mismo plan de obras las regiones de Antofagasta y Tarapacá, donde se encuentra Colchane, paso limítrofe con Bolivia y que se ha convertido en el principal punto de ingreso de migrantes irregulares.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, empezó el lunes la construcción de un muro en la frontera con Perú. (FOTO: PATRICIO BANDA/AFP)

Las "barreras físicas" tendrán una extensión aproximada de unos 500 km, dijo el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Información oficial detalla que en Chile, con 20 millones de habitantes, viven cerca de 337,000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

Los ingresos irregulares han registrado una "disminución sostenida" a partir del pico registrado en el año 2021, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones.

En 2025, se registró una caída del 10.2% frente al año previo, con un total de 26,275 denuncias de ingresos por pasos no habilitados, de acuerdo con la cifra oficial.

Estados Unidos

El gobierno del presidente Donald Trump planea construir un "muro inteligente" a lo largo de sus más de 3,000 km de frontera con México. Un tercio de extensión ya tenía muros antes del segundo mandato del republicano.

El plan contempla más muros físicos o, dependiendo del sector, barreras acuáticas, caminos de patrullaje y tecnología de detección.

"Para lograr el control operativo de la frontera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debe, de conformidad con la ley, construir la infraestructura física necesaria”, dijo un vocero de la entidad a la agencia AFP.