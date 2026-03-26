Los muros fronterizos, una medida cada vez más popular, pero poco efectiva

La construcción de muros fronterizos es una medida que ganó popularidad en la última década, sobre todo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtiera esta política en uno de sus emblemas.
Sin embargo, especialistas en derecho internacional y en migración aseguran que los muros fronterizos no son una medida efectiva para una migración controlada y, por el contrario, generan otros problemas, como el desvío de los inmigrantes hacia rutas más peligrosas, además de que no contemplan otras vías de entrada irregular.
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¿Qué países construyen un muro fronterizo en la actualidad?
Chile, Estados Unidos y República Dominicana son algunos de los países que están en proceso de construcción o de ampliación de las barreras fronterizas en su país.
Chile
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, empezó el lunes la construcción de un muro en la frontera con Perú, una promesa que hizo durante su campaña, para frenar el ingreso de migrantes desde ese país y Bolivia.
El gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cerrará el paso en tres regiones del norte del país.
También son objeto del mismo plan de obras las regiones de Antofagasta y Tarapacá, donde se encuentra Colchane, paso limítrofe con Bolivia y que se ha convertido en el principal punto de ingreso de migrantes irregulares.
Las "barreras físicas" tendrán una extensión aproximada de unos 500 km, dijo el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Información oficial detalla que en Chile, con 20 millones de habitantes, viven cerca de 337,000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.
En 2025, se registró una caída del 10.2% frente al año previo, con un total de 26,275 denuncias de ingresos por pasos no habilitados, de acuerdo con la cifra oficial.
Estados Unidos
El gobierno del presidente Donald Trump planea construir un "muro inteligente" a lo largo de sus más de 3,000 km de frontera con México. Un tercio de extensión ya tenía muros antes del segundo mandato del republicano.
El plan contempla más muros físicos o, dependiendo del sector, barreras acuáticas, caminos de patrullaje y tecnología de detección.
La Ley Grande y Bella aprobada por el gobierno de Trump el verano pasado contempla un presupuesto de 50,000 millones de dólares para la ampliación del muro.
República Dominicana
República Dominicana comparte una frontera de 340 kilómetros en la isla de la Española con Haití, el país más pobre de América. El gobierno del conservador Luis Abinader inició la construcción de un muro para separar ambos países en marzo de 2022.
En julio de 2025 inició una segunda etapa de la construcción del muro. Hasta ese momento, la verja perimetral se extendía 13 km en la provincia de Dajabó. Se espera que una vez terminada cubra unos 170 de los 340 km de extensión de la frontera.
"La verja perimetral no solo es una infraestructura de seguridad, sino también un símbolo de soberanía", dijo en el acto el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza. "No hay mejor muro que la integridad del dominicano".
Además del muro, el gobierno dominicano multiplicó las redadas y expulsiones, cerró la emisión de visas y reforzó la presencia militar en la frontera.
Como consecuencia de estas medidas, el gobierno de República Dominicana informó en agosto de 2025 que deportaba un promedio de 30,000 haitianos por mes.
"Recomendamos a los inmigrantes irregulares que están aquí en República Dominicana que salgan voluntariamente a su país", dijo el director de la Dirección General de Migración dominicana , Luis Lee Ballester.
Otros muros importantes en el mundo
En Europa, existe una valla fronteriza entre algunos países de la Unión Europea, como Polonia, con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que tiene una extensión total de 4,278 kilómetros.
Grecia también cuenta con una valla para marcar su frontera con Turquía.
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Otro caso es el de Chipre, pues la isla está dividida por un muro que separa al territorio controlado por Turquía del que está bajo jurisdicción chipriota.
Aunque es un país europeo, España cuenta con vallas fronterizas en África, pues tiene las vallas de Melilla y Ceuta, que separan estos territorios españoles de Marruecos.
En Asia, las barreras más célebres son las que Israel ha construido entre casi todos los países con los que colinda y su territorio, pero los más famosos son los muros en las fronteras con Cisjordania, conocida como la valla antiterrorismo, y con la Franja de Gaza.
Otro país que tiene múltiples muros fronterizos es India. Por ejemplo, ha instalado 221.56 kilómetros de vallas cerca de su frontera con Bangladesh.
¿Por qué los muros son poco eficaces?
De acuerdo con varias fuentes, los muros han demostrado ser medidas poco efectivas para el control migratorio por varias razones.
La primera es que son obstáculos fáciles de evadir, ya que hay casos registrados de migrantes que han usado escaleras para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, incluso en 2020, cuando el gobierno Trump ya había reforzado parte de la frontera, de acuerdo con un análisis de RAND, una organización que investiga las mejores políticas públicas.
La misma fuente señala que se han descubierto numerosos túneles, algunos muy largos y otros cortos, diseñados específicamente para pasar bajo estas barreras.
Paulina Ochoa Espejo, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Yale, señala en un artículo que en lugar de detener el flujo, el muro a menudo solo obliga a los migrantes a cruzar por zonas más peligrosas, como el desierto de Arizona en lugar de la frontera entre México y California.
David J. Bier, director de Estudios de Inmigración en el Cato Institute, dice en un artículo que los muros no detienen a quienes buscan asilo ni a quienes se quedan en el país por un tiempo mucho mayor al que sus visas lo permiten.