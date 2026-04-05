El papa León XIV pide "elegir la paz" en su primer mensaje de Pascua

En el Vaticano, en una plaza de San Pedro adornada con miles de flores y bajo un sol radiante, León XIV celebró la misa de Pascua por primera vez desde su elección en mayo de 2025, en un ambiente festivo, acompañado de trompetas y cantos litúrgicos.

Durante su tradicional bendición 'urbi et orbi' ('a la ciudad y al mundo'), el sumo pontífice denunció la "indiferencia" ante la guerra.

"Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos", así como a sus "consecuencias económicas y sociales", lanzó.

Rompiendo con la tradición seguida desde hace años por sus predecesores, no citó ningún país ni región en crisis en el mundo.

También anunció la celebración de una vigilia de oración por la paz el 11 de abril en la plaza de San Pedro, en Roma.

Desde el balcón central de la basílica de San Pedro, deseó "Felices Pascuas" a la multitud en diez idiomas, entre ellos el árabe, el chino, el polaco y el español, antes de que las campanas repicaran.

Durante toda la Semana Santa, la sombra del conflicto en Oriente Medio ha planeado sobre las celebraciones.

El sábado por la noche, durante la vigilia pascual, el jefe de la Iglesia católica denunció las divisiones creadas por "la guerra, la injusticia, el aislamiento entre los pueblos y las naciones".

En Roma, la Pascua reaviva también la memoria del papa Francisco: en 2025, el jesuita argentino hizo su última aparición pública en un último baño de masas en la plaza de San Pedro el domingo de Resurrección, pocas horas antes de su muerte.

¿Qué ha dicho León XIV sobre la guerra en Irán?

Estos últimos días, el papa nacido en Chicago que también tiene nacionalidad peruana, ha multiplicado los llamamientos diplomáticos, llegando incluso a interpelar a Donald Trump, a quien ha invitado a "buscar una puerta de salida" al conflicto.