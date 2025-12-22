León XIV nombra a obispos en EU que critican la política migratoria de Trump

Trump, que una vez llamó "irrespetuoso" al difunto papa Francisco por criticar las políticas de inmigración del presidente, no ha respondido directamente a las críticas de León XIV.
La mano dura de la Administración ha incluido el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades de todo el país y redadas de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares de trabajo, empresas y calles de la ciudad.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, un católico converso, declaró en noviembre al medio derechista Breitbart que estaba al tanto de los comentarios de León XIV y dijo que las políticas del gobierno eran humanitarias.
"Toda nación tiene derecho a controlar sus fronteras", dijo Vance.
Obispos asisten a protestas y acompañan a migrantes a las cortes
Cuatro de los obispos estadounidenses elegidos por León XIV son inmigrantes. Un quinto nació en Texas, pero pasó la mayor parte de su infancia en México.
El obispo de San Diego, Michael Pham, exrefugiado vietnamita nombrado por León XIV en mayo, ha acompañado a los solicitantes de asilo a los tribunales, en un intento de impedir que los agentes del ICE los detengan cuando acuden a sus audiencias.
El obispo Ramón Bejarano, que creció en Chihuahua, en México, y pronto dirigirá la Iglesia en Monterrey, en California, participó en febrero en una protesta con miles de personas en el centro de San Diego contra la represión de la inmigración.
El obispo de Pittsburgh, Mark Eckman, nombrado por León XIV en junio, calificó las políticas de inmigración de "crueles e inhumanas" en una carta abierta de noviembre.
Imperatori-Lee dijo que el papa "está poniendo en práctica lo que el Evangelio nos invita a todos a hacer, nombrando a hombres que han (...) defendido enérgicamente a los inmigrantes y defendido la dignidad humana".