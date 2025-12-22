León XIV nombra a obispos en EU que critican la política migratoria de Trump

Algunos han calificado de crueles las políticas de Trump y otros han instado al gobierno a usar el debido proceso antes de deportar a los inmigrantes.

“A favor de la vida”

Uno de los asesores estadounidenses más cercanos de León XIV dijo a Reuters que los nombramientos del papa muestran que el tratamiento de los inmigrantes es ahora una parte importante de la posición de la Iglesia de que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte, una de las enseñanzas más fuertes del culto con 1,400 millones de miembros.

"Señala una maduración de nuestra comprensión de lo que significa estar a favor de la vida", dijo el cardenal de Chicago Blase Cupich, que forma parte de una oficina del Vaticano que asesora a León XIV sobre qué sacerdotes católicos nombrar como obispos.

La agenda provida de los obispos de Estados Unidos se centró durante décadas en acabar con el aborto legal en el país, con su conferencia nacional apoyando una marcha anual en Washington y presionando para acabar con la sentencia de la Corte Suprema Roe v. Wade de 1973, ahora anulada.

León XIV pareció ampliar el paraguas provida en septiembre, cuando cuestionó si las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaban en línea con las enseñanzas de la Iglesia, lo que provocó una acalorada reacción de algunos connotados católicos conservadores.