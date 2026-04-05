Trump dice que hay "buena posibilidad" de alcanzar un acuerdo con Irán el lunes

"Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", agregó.

Trump afirmó además que garantiza "inmunidad" a los negociadores iraníes, para que no sean blanco de ataques estadounidenses o israelíes.

De acuerdo el presidente, las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que Teherán habría renunciado a esa idea, aseguró.

"Lo importante es que no tendrán un arma nuclear. Ni siquiera están negociando sobre ese tema. Es muy sencillo, ya lo han aceptado. La mayoría de los puntos se han aceptado", afirmó, según el periodista de Fox News Trey Yingst.

En un posteo en redes sociales posterior a la entrevista, Trump pareció el domingo ampliar su plazo para que Irán llegue a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

"¡Martes, 8:00 p. m., hora del Este!", publicó a secas.

El nuevo plazo sería así a las 00:00 horas GMT del miércoles (18:00 horas del martes, tiempo del centro de México) del miércoles, y retrasaría en un día su ultimátum a Teherán, después del cual Trump ha prometido destruir las centrales eléctricas y los puentes del país asiático.

A finales de marzo, el presidente estadounidense ya había pospuesto su ultimátum por diez días, estableciéndolo a las 00:00 GMT del martes (18:00 horas del lunes, tiempo del centro de México).