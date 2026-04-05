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Trump dice que hay "buena posibilidad" de alcanzar un acuerdo con Irán el lunes

El acuerdo con Teherán ocurriría antes del plazo que el presidente de Estados Unidos dio para reabrir el estrecho de Ormuz.
dom 05 abril 2026 12:03 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto después de hablar en un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Cross Hall de la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de abril de 2026.
Donald Trump parecía haber ampliado el plazo para llegar un acuerdo con Irán al martes a las 20:00 horas (tiempo del Este) (FOTO: ALEX BRANDON/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que cree que hay una "buena posibilidad" de lograr un acuerdo con Irán el lunes, antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.

"Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora", dijo el presidente a un periodista de Fox News.

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"Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", agregó.

Trump afirmó además que garantiza "inmunidad" a los negociadores iraníes, para que no sean blanco de ataques estadounidenses o israelíes.

De acuerdo el presidente, las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que Teherán habría renunciado a esa idea, aseguró.

"Lo importante es que no tendrán un arma nuclear. Ni siquiera están negociando sobre ese tema. Es muy sencillo, ya lo han aceptado. La mayoría de los puntos se han aceptado", afirmó, según el periodista de Fox News Trey Yingst.

En un posteo en redes sociales posterior a la entrevista, Trump pareció el domingo ampliar su plazo para que Irán llegue a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Martes, 8:00 p. m., hora del Este!", publicó a secas.

El nuevo plazo sería así a las 00:00 horas GMT del miércoles (18:00 horas del martes, tiempo del centro de México) del miércoles, y retrasaría en un día su ultimátum a Teherán, después del cual Trump ha prometido destruir las centrales eléctricas y los puentes del país asiático.

A finales de marzo, el presidente estadounidense ya había pospuesto su ultimátum por diez días, estableciéndolo a las 00:00 GMT del martes (18:00 horas del lunes, tiempo del centro de México).

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¿Qué dijo Trump sobre el Estrecho de Ormuz?

Trump, que realizó varias llamadas telefónicas a medios estadounidenses el domingo por la mañana, instó nuevamente a Teherán a reabrir el Estrecho de Ormuz en una entrevista con el Wall Street Journal.

"Si quieren mantenerlo cerrado, perderán todas las centrales eléctricas y todas las demás instalaciones que tienen en el país", declaró.

Al preguntársele para cuándo preveía el fin del conflicto, Donald Trump respondió: "Se lo haré saber pronto".

"Pero estamos en una posición muy sólida, y ese país (por Irán) va a necesitar 20 años para reconstruirse". "Si tienen suerte, si es que aún les queda un país", añadió.

"Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no les quedarán centrales eléctricas ni puentes en pie", amenazó.

En una entrevista con ABC, el presidente estadounidense también afirmó que el fin de la guerra era cuestión de días, no de semanas, pero que, de no llegarse a un acuerdo, lanzaría una campaña de ataques aéreos a gran escala.

Al preguntársele si pondría algún límite a estos ataques, respondió: "Muy pocos".

Le dijo igualmente a Fox News que Estados Unidos había intentado —en una fecha no especificada— enviar armas a manifestantes en Irán contra el gobierno, a través de grupos kurdos de la región.

A finales de diciembre estalló en Irán un movimiento de protesta debido al aumento del costo de vida, que posteriormente se extendió y derivó en manifestaciones antigubernamentales.

"Enviamos armas a los manifestantes, muchas", declaró Trump el domingo, antes de añadir: "Creo que los kurdos tomaron las armas".

A finales de marzo, un alto funcionario del Kurdistán iraquí declaró a la AFP que Washington no estaba armando a los grupos kurdos iraníes en el exilio en la región.

"No hemos visto ningún intento por parte de Estados Unidos, de ninguna rama de Estados Unidos, de armar a los grupos de oposición iraníes en Kurdistán, absolutamente ninguno", afirmó Qubad Talabani, viceprimer ministro de la región autónoma del Kurdistán.

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