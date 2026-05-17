La OMS declara una emergencia internacional tras el brote de ébola en RD del Congo

Hasta la fecha se han registrado un total de 88 fallecidos y 336 casos sospechosos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, informaron el sábado los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) en un comunicado.

Emergencia sanitaria, pero aún no con riesgo de pandemia

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo estar muy preocupado.

"He determinado que la epidemia constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional", publicó Ghebreyesus en X. Añadió que por ahora "no cumple los criterios de emergencia pandémica”.

Por el momento, la OMS, con sede en Ginebra, ha declarado el segundo nivel más alto de alerta, siendo la pandemia el máximo. La organización advierte de que se desconoce la magnitud del brote.

Hay "incertidumbre sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica", señaló la OMS.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que prepara una "respuesta a gran escala".

¿Cómo se trasmite el ébola?

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas.

De acuerdo con la OMS, las personas también contagiarse por el contacto con bbjetos o superficies que han sido contaminados con fluidos corporales de una persona enferma con la enfermedad o que ha muerto a causa de la enfermedad.

Las personas no pueden transmitir la enfermedad antes de tener síntomas, y siguen siendo infecciosas mientras su sangre contenga el virus. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

La ceremonias funerarias que implican contacto directo con el cuerpo de una persona que ha fallecido también pueden contribuir a la transmisión de la enfermedad del Ébola.

Los síntomas del ébola

Los síntomas de la enfermedad del Ébola pueden ser repentinos e incluyen los siguientes:

• fiebre

• fatiga

• malestar

• dolor muscular

• dolor de cabeza

• dolor de garganta

Estos son seguidos por:

• vómitos

• diarrea

• erupción con dolor abdominal

• síntomas de funciones renales y hepáticas deterioradas