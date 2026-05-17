La OMS declara una emergencia internacional tras el brote de ébola en RD del Congo

Es importante que los trabajadores de la salud y la atención estén atentos a estos síntomas.
A pesar de la percepción de que el sangrado es un síntoma común, esto es menos frecuente y puede ocurrir más adelante en la enfermedad, indica la OMS.
De acuerdo con la agencia sanitaria de la ONU, algunos pacientes pueden desarrollar sangrado interno y externo, incluyendo sangre en vómito y heces, sangrado de nariz, encías y vagina. También puede ocurrir sangrado en los sitios donde las agujas han perforado la piel.
El impacto en el sistema nervioso central puede resultar en confusión, irritabilidad y agresión.
¿Cuáles son las cepas del ébola?
La enfermedad del ébola es causada por virus que pertenecen al género Orthoebolavirus de la familia filoviridae. Se han identificado seis especies de ortoebolavirus hasta la fecha, y se sabe que tres causan grandes brotes:
• Virus del Ébola (EBOV) que causa la enfermedad por el virus del Ébola (EVD)
• Virus de Sudán (SUDV) que causa la enfermedad por el virus de Sudán (SVD)
• Virus Bundibugyo (BDBV) que causa la enfermedad por el virus Bundibugyo (BVD).
El tratamiento para el ébola
"La cepa de Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento específico", declaró el ministro de Salud de la República Democrática del Congo, Samuel-Roger Kamba. "Esta cepa tiene una tasa de mortalidad muy elevada, que puede alcanzar el 50%", dijo.
De acuerdo con la OMS, la atención de apoyo intensivo temprano, incluida la rehidratación y el tratamiento de síntomas específicos, puede mejorar la supervivencia.
Esta cepa, identificada por primera vez en 2007, ha causado la muerte de un congoleño en la vecina Uganda, informaron las autoridades el sábado.
Solo hay vacunas disponibles para la cepa Zaire, identificada en 1976 y que presenta una tasa de mortalidad más elevada, de entre el 60% y el 90%.