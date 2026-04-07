China y Rusia bloquean una resolución de la ONU para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum que vence a las 20:00, hora local de Washington (18:00 horas del centro de México, 00:00 GMT del miércoles).

Baréin, miembro no permanente del Consejo, lanzó hace dos semanas una propuesta de texto que habría otorgado un claro mandato de la ONU a cualquier Estado o coalición de Estados que quisiera utilizar la fuerza para liberar esta vía marítima.

Pero ante las objeciones de varios miembros permanentes, el texto fue modificado gradualmente y la votación, prevista inicialmente para el viernes pasado, se aplazó varias veces ante el riesgo de vetos ruso y chino, que finalmente se concretó este martes.

Irán debe renunciar totalmente a poseer un arma nuclear para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, aseguró Trump el lunes. El presidente ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable, aunque también ha dicho que para Washington no es absolutamente necesario.

Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, imponiendo un derecho de paso de 2 millones de dólares por barco, que compartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima, escribió el New York Times.

Utilizaría estos ingresos para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelo-estadounidenses, en lugar de reclamar compensaciones directas.

Sina Toossi, del Centro para la Política Internacional en Washington, dijo a la agencia AFP que Irán "no cederá en sus intereses vitales, sobre todo en su control del estrecho de Ormuz, cueste lo que cueste".