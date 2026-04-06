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Decenas de aviones y desinformación, ¿cómo EU rescató a unos de sus pilotos de Irán?

Teherán y Washington emprendieron una carrera contrarreloj para localizar al piloto de un caza F-15E, derribado cerca de una instalación nuclear iraní el viernes.
lun 06 abril 2026 05:50 PM
Este agarre tomado de un vídeo publicado por la emisora estatal de Irán (IRIB) el 6 de abril de 2026, muestra lo que dice que son drones lanzados contra objetivos estadounidenses en la base de Al-Kharj de Arabia Saudita y la base de Al-Adiri de Kuwait.
Las autoridades iraníes llamaron de inmediato a la población local y a las tribus a unirse a las fuerzas de seguridad en la búsqueda del aviador. (FOTO: IRIB NEWS AGENCY/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo el rescate de un aviador cuyo caza se estrelló en Irán, pero Teherán afirmó que la operación "fue frustrada”.

En medio de versiones encontradas propias de un conflicto y de una avalancha de imágenes engañosas o falsas en redes sociales, esto es lo que se conoce hasta ahora, de acuerdo con declaraciones oficiales y reportes de prensa.

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¿Quién es el aviador?

Poco se sabe sobre su identidad, pero se trata del operador de sistemas de armas que se sentaba detrás del piloto del caza F-15E avanzado, que fue derribado el viernes.
Según Trump, el piloto fue rescatado por fuerzas especiales en una misión a plena luz del día el viernes, poco después del accidente ocurrido en la escarpada provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste de Irán.

El aviador logró eyectarse herido y escaló un pico de unos 2,100 metros antes de ocultarse en una grieta, de acuerdo con The New York Times y Axios.

Gritó "Dios es bueno" por la radio. Los aviadores estadounidenses reciben el entrenamiento SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape) para el caso de que tengan que aterrizar en territorio hostil.

Sus chalecos de combate llevan una baliza de radio/GPS para transmitir su posición, un dispositivo de comunicación, así como agua, comida, material de primeros auxilios y una pistola.

Trump escribió el domingo que estaba "gravemente herido". CBS News informó que había sido trasladado a Kuwait.

¿Cómo fue la misión de rescate?

Las autoridades iraníes llamaron de inmediato a la población local y a las tribus a unirse a las fuerzas de seguridad en la búsqueda del aviador, conscientes del valor político y militar que suponía capturarlo con vida.

Se desató entonces una carrera durante el fin de semana, con imágenes difundidas en redes sociales de aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura sobre Irán.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una "operación de desinformación" para sembrar confusión durante la operación de rescate de dos pilotos estadounidenses en Irán, declaró el lunes el director de la institución.

"Además de los medios humanos y técnicos movilizados por el presidente para localizar a nuestros aviadores, la CIA llevó a cabo una operación de desinformación destinada a sembrar confusión entre los iraníes que los perseguían sin descanso", declaró John Ratcliff durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, junto a Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

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Medios estadounidenses reportaron primero detalles sobre esta operación, algo que enfureció a Trump. El presidente amenazó el lunes con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán.

"Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: 'Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel'", dijo Trump en una conferencia de prensa.

La operación para extraerlo de la zona fue lanzada en la noche del sábado al domingo e involucró "docenas de aeronaves", según Trump. El lunes, el presidente aseguró que se utilizaron más de 170 aeronaves.

Trump dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que se emplearon 21 aeronaves en la operación para recuperar al primer miembro de la tripulación y otras 155 en la segunda misión de rescate.

Añadió que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos.

También participaron cientos de efectivos de operaciones especiales, incluidos comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL, según medios estadounidenses.

¿Qué dice Irán?

Aunque las fuerzas armadas iraníes aseguran que la operación estadounidense fue "frustrada completamente", no han ofrecido una versión plena de los hechos.

El domingo por la noche, la agencia Isna difundió una foto publicada por la Guardia Revolucionaria que supuestamente mostraba "el cráneo de un soldado estadounidense entre los restos de un avión destruido".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, dijo el lunes que existen "muchas preguntas e incertidumbres" sobre la operación.

"La zona donde se afirmaba que se encontraba el piloto estadounidense, en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, está muy lejos del área donde intentaron aterrizar o quisieron aterrizar sus fuerzas en el centro de Irán", dijo Baqai.

"No debe ignorarse en absoluto la posibilidad de que se tratara de una operación de engaño para robar uranio enriquecido", aseguró.

Según él, la operación fue "un desastre" para Estados Unidos.

Con información de AFP

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Donald Trump Irán Guerra

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