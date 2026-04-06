Decenas de aviones y desinformación, ¿cómo EU rescató a unos de sus pilotos de Irán?

Medios estadounidenses reportaron primero detalles sobre esta operación, algo que enfureció a Trump. El presidente amenazó el lunes con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán.
"Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: 'Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel'", dijo Trump en una conferencia de prensa.
La operación para extraerlo de la zona fue lanzada en la noche del sábado al domingo e involucró "docenas de aeronaves", según Trump. El lunes, el presidente aseguró que se utilizaron más de 170 aeronaves.
Trump dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que se emplearon 21 aeronaves en la operación para recuperar al primer miembro de la tripulación y otras 155 en la segunda misión de rescate.
Añadió que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos.
También participaron cientos de efectivos de operaciones especiales, incluidos comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL, según medios estadounidenses.
¿Qué dice Irán?
Aunque las fuerzas armadas iraníes aseguran que la operación estadounidense fue "frustrada completamente", no han ofrecido una versión plena de los hechos.
El domingo por la noche, la agencia Isna difundió una foto publicada por la Guardia Revolucionaria que supuestamente mostraba "el cráneo de un soldado estadounidense entre los restos de un avión destruido".
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, dijo el lunes que existen "muchas preguntas e incertidumbres" sobre la operación.
"La zona donde se afirmaba que se encontraba el piloto estadounidense, en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, está muy lejos del área donde intentaron aterrizar o quisieron aterrizar sus fuerzas en el centro de Irán", dijo Baqai.
"No debe ignorarse en absoluto la posibilidad de que se tratara de una operación de engaño para robar uranio enriquecido", aseguró.
Según él, la operación fue "un desastre" para Estados Unidos.
Con información de AFP