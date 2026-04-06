Decenas de aviones y desinformación, ¿cómo EU rescató a unos de sus pilotos de Irán?

¿Quién es el aviador?

Poco se sabe sobre su identidad, pero se trata del operador de sistemas de armas que se sentaba detrás del piloto del caza F-15E avanzado, que fue derribado el viernes.

Según Trump, el piloto fue rescatado por fuerzas especiales en una misión a plena luz del día el viernes, poco después del accidente ocurrido en la escarpada provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste de Irán.

El aviador logró eyectarse herido y escaló un pico de unos 2,100 metros antes de ocultarse en una grieta, de acuerdo con The New York Times y Axios.

Gritó "Dios es bueno" por la radio. Los aviadores estadounidenses reciben el entrenamiento SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape) para el caso de que tengan que aterrizar en territorio hostil.

Sus chalecos de combate llevan una baliza de radio/GPS para transmitir su posición, un dispositivo de comunicación, así como agua, comida, material de primeros auxilios y una pistola.

Trump escribió el domingo que estaba "gravemente herido". CBS News informó que había sido trasladado a Kuwait.

¿Cómo fue la misión de rescate?

Las autoridades iraníes llamaron de inmediato a la población local y a las tribus a unirse a las fuerzas de seguridad en la búsqueda del aviador, conscientes del valor político y militar que suponía capturarlo con vida.

Se desató entonces una carrera durante el fin de semana, con imágenes difundidas en redes sociales de aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura sobre Irán.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una "operación de desinformación" para sembrar confusión durante la operación de rescate de dos pilotos estadounidenses en Irán, declaró el lunes el director de la institución.

"Además de los medios humanos y técnicos movilizados por el presidente para localizar a nuestros aviadores, la CIA llevó a cabo una operación de desinformación destinada a sembrar confusión entre los iraníes que los perseguían sin descanso", declaró John Ratcliff durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, junto a Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.