Mercados abren cautelosos ante el fin del ultimátum de Trump sobre Irán

En contraste, el S&P/BMV IPC avanzaba 0.26%, a 69,163 puntos, en una sesión que combina factores externos adversos con cierta estabilidad interna.

Los mercados mantienen el nerviosismo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales que "toda una civilización morirá esta noche" ; refiriéndose a Irán.

De acuerdo con Monex, los mercados accionarios operan mayormente a la baja ante la persistente tensión geopolítica y el riesgo de una ofensiva más amplia contra Irán si no se alcanza un acuerdo. Bajo este contexto, la sesión podría caracterizarse por episodios de alta volatilidad, especialmente en activos sensibles a los precios energéticos.

Petróleo mantiene la presión

El alza del petróleo continúa siendo el principal catalizador, el referencial estadounidense WTI se ubica cerca de 116 dólares por barril, mientras que el Brent ronda los 110 dólares, en medio de preocupaciones por posibles disrupciones en el suministro global. La confirmación de ataques en la isla iraní de Kharg intensificó estos temores.

Este entorno ha comenzado a trasladarse a otros activos. Los rendimientos de los bonos suben; el Treasury a 10 años se ubica en 4.34%, reflejando expectativas de tasas más altas por presiones inflacionarias, mientras que el bono mexicano a 10 años escala a 9.22%.

Tipo de cambio cotiza en 17.74 por dólar

En el mercado cambiario, el peso mexicano muestra fortaleza moderada. El tipo de cambio cotiza en 17.74 pesos por dólar, con una apreciación marginal de 0.13%, impulsada por la debilidad global del dólar y la expectativa de una resolución del conflicto en el corto plazo.

El índice dólar retrocede ligeramente, mientras que el euro y la libra avanzan, aunque esta última limitada por datos económicos débiles en Reino Unido. En contraste, el bitcoin cae 2.17%, en una señal de menor apetito por activos de riesgo.

Datos económicos mixtos refuerzan cautela

En el frente macroeconómico, los indicadores refuerzan un entorno de desaceleración global. En Estados Unidos, las órdenes de bienes duraderos cayeron 1.4% mensual en febrero, peor a lo esperado, mientras que el empleo privado, medido por ADP, mostró una modesta creación de 26,000 plazas.

En Europa, los PMI reflejaron una expansión marginal, pero con señales de enfriamiento, particularmente en Reino Unido, donde el indicador compuesto cayó más de lo previsto.