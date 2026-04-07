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Chinamaxxing: cómo China usa TikTok y la cultura pop para ganar influencia

De videojuegos y cine a tendencias virales, Beijing impulsa su influencia global con inversión cultural y narrativa digital para competir con el dominio de EU, Japón y Corea del Sur.
mar 07 abril 2026 05:55 AM
En esta ilustración fotográfica, se ve una muñeca coleccionable de Pop Mart Labubu el 9 de septiembre de 2025, en Miami, Florida.
Los muñecos Labubus son una de las tendencias chinas que conquistan al mundo. (FOTO: Joe Raedle/Getty Images)

China parece estar de moda entre jóvenes estadounidenses, al menos según tendencias en plataformas digitales como TikTok, como el Chinamaxxing, donde usuarios muestran cómo adoptan técnicas de bienestar chinas, como beber agua caliente, andar en casa por pantuflas o practicar ejercicios para la longevidad.

Para los usuarios de las redes sociales, Chinamaxxing se traduce en actuar cada vez más chino. “Me conociste en un momento muy chino de mi vida”, una referencia a la película Fight Club (1999), es uno de los copys más comunes para compartir este tipo de contenido, que también suele compartirse bajo la etiqueta #newlychinese (recientemente chino, en español).

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China lleva años cultivando su poder blando en África, Latinoamérica, el sureste asiático y el Pacífico, pero ahora quiere ir más allá y conquistar a Europa y Estados Unidos a través de su cultura pop.

“Durante mucho tiempo se debatió sobre cómo China no tenía tanto poder blando frente a Corea del Sur o Japón”, dijo Tianyu Fang, estudiante de doctorado del Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard a la CNN.

TikTok no es la única arena en la que buscan acercarse al público estadounidense: la moda, los videojuegos, la gastronomía y hasta los muñecos Labubus son muestra de que China quiere ser mucho más que una potencia económica y militar, busca conquistar al mundo también a través de su cultura.

¿Qué es el poder blando?

El poder blando se refiere a la capacidad de un país para influir en los demás, no a través de la coerción, sino a través de la atracción, dando forma a las preferencias a través de la cultura, los valores y la diplomacia pública.

El término fue concebido por el politólogo Joseph Nye, y captura cómo las naciones proyectan poder haciendo que los otros quieran lo que ellas tienen.

Un gran ejemplo de poder blando es la industria cultural estadounidense, que desde la segunda mitad del siglo XX, y especialmente durante la Guerra Fría, impulsó la idea del “sueño americano”, con su cine, su música y su moda.

“La música rock cruzó el Telón de Acero cuando la diplomacia no podía, con artistas como Bruce Springsteen y Madonna llegando a la juventud soviética de manera más efectiva que cualquier embajador”, escribe Shaoyu Yuan, investigador en la división de Asuntos Globales de la Rutgers University, en un artículo para The Conversation.

China, con TikTok como gran bandera, ahora logra algo parecido, que muchos quieran ser chinos, sin importar en qué lugar del mundo estén, incluso en Estados Unidos, el principal rival de China por la hegemonía mundial.

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Es "en parte la lógica de los memes", pero también es un "signo de un creciente prestigio cultural” que el gigante asiático ha ganado con los años, dijo Yuan al Times.

Los memes reflejan un "cambio más amplio, en el que las audiencias en línea están desarrollando un nuevo nivel de familiaridad con China a medida que se involucran con ella a través de tendencias de estilo de vida y estética" en lugar de como el "rival geopolítico y la amenaza para la seguridad que a menudo se retrata” en Washington.

¿Por qué China busca fortalecer su poder blando?

Las ambiciones de Beijing para fortalecer su influencia a través de la cultura vienen de varias décadas atrás, desde la década de 1990, pero el gobierno chino lo referencia de manera explícita por primera vez en el 17° Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, celebrado en 2007.

“El gran rejuvenecimiento de la nación china definitivamente estará acompañado por el florecimiento de la cultura china”, dijo el entonces presidente chino, Hu Jintao.

Esta declaración hace eco a otros principios nombrados por el liderazgo chino, como el “ascenso pacífico” y su visión de una “sociedad armónica”. Estas ideas pretendían contrarrestar las narrativas de Occidente de que el surgimiento de China era una amenaza para el orden internacional existente, de acuerdo con un artículo del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

Deberíamos aumentar el poder blando de China, dar una buena narrativa china y comunicar mejor el mensaje de China
Xi Jinping, presidente de China

Beijing no ha escatimado en gastos para cumplir con estos objetivos. De acuerdo con David Shambaugh, especialista en estudios chinos de la Universidad George Washington, China destina 10,000 millones de dólares al año en este tipo de inversiones.

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¿Cuáles son las “armas” del poder blando chino?

El Chinamaxxing es solo la muestra más reciente de cómo la cultura se hace un espacio en el imaginario occidental con cada vez mayor fuerza. Una de las vías más tradicionales ha sido la instalación de los Institutos Confucio en todo el mundo. Hasta enero de 2018, había más de 500 institutos repartidos por todo el mundo.

Los centros, que son organizaciones sin fines de lucro afiliadas al Ministerio de Educación de China, ofrecen cursos de mandarín, clases de cocina y caligrafía, y celebraciones por las fiestas nacionales chinas.

Sin embargo, también han buscado vías conocidas para Estados Unidos, como el cine. El año pasado la película Ne Zha 2 recaudó en taquilla más de 2,000 millones de dólares a nivel mundial, con lo que se convirtió en la película animada más taquillera de la historia, superando a sus rivales estadounidenses, como las producciones de Disney o Pixar.

"Los medios estatales promocionaron el éxito de la película como prueba de que el folclore y el arte chinos pueden cautivar al mundo con la misma fuerza que los superhéroes de Marvel”, escribe Yuan.

Los videojuegos son otro escenario en el que China compite par a par con las compañías estadounidenses y japonesas. Por ejemplo, Black Myth: Wukong, desarrollado por un estudio en Hangzhou, China y lanzado en 2024, se convirtió en un tema de conversación para los jugadores de todo el mundo.

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China Cultura pop

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