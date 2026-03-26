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¿Quién es el empresario más rico de China? Empezó como obrero y no hizo su fortuna en tecnología

Su historia rompe el molde del multimillonario chino: dejó la escuela, pasó por varios oficios y terminó construyendo la mayor fortuna del país.
jue 26 marzo 2026 04:26 PM
Hombre más rico de China
La historia de Zhong Shanshan es una de las más atípicas entre los grandes multimillonarios de China. (nongfuspring.com)

Zhong Shanshan es el hombre más rico de China. Sin embargo, a diferencia de muchos de los multimillonarios del país, su fortuna no proviene del sector tecnológico, un ámbito en el que la nación asiática domina desde hace años.

Su principal negocio está en algo mucho más cotidiano: el agua embotellada. Es el fundador de Nongfu Spring, una de las compañías de bebidas más grandes de China. Además, tiene inversiones importantes en el sector salud, donde también se vio beneficiado durante la pandemia de COVID-19.

Otro rasgo que lo distingue dentro de la élite empresarial es su carácter reservado. Zhong casi no mantiene alianzas ni relaciones visibles con otros grandes empresarios, por lo que la prensa suele referirse a él con dos apodos: el “rey del agua embotellada” y el “lobo solitario”.

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg , Zhong Shanshan posee la mayor fortuna de China y ocupa el lugar 24 entre los más ricos del mundo, con un patrimonio estimado en 67,600 millones de dólares, según datos revisados el 26 de marzo.

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Zhong Shanshan, el millonario que empezó siendo obrero

La historia de Zhong Shanshan no se parece a la de los grandes magnates tecnológicos de China. Mientras figuras como Jack Ma construyeron su fortuna en internet, él lo hizo con algo mucho más simple: agua embotellada.

Zhong nació en 1954 en Hangzhou. Su infancia coincidió con la turbulenta Revolución Cultural, un periodo que obligó a millones de jóvenes a dejar la escuela. Él tuvo que abandonar sus estudios cuando apenas cursaba quinto grado.

Durante años trabajó en lo que pudo. Fue obrero de la construcción, periodista en el diario Zhejiang Daily y también vendedor. Nada hacía pensar que terminaría entre los hombres más ricos del mundo.

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El momento en que empezó todo

A finales de los años 80 decidió probar suerte en los negocios. Se mudó a Hainan, una región que comenzaba a abrirse a la economía de mercado. Ahí vendió distintos productos, desde setas hasta mariscos.

Pero su verdadero salto ocurrió en 1996, cuando fundó en Hangzhou Nongfu Spring, una pequeña empresa de agua embotellada.

La apuesta parecía sencilla, pero tenía un detalle estratégico. En un mercado dominado por agua destilada, Zhong decidió vender agua natural con minerales, presentándola como una opción más saludable. La idea conectó con los consumidores y la marca empezó a crecer rápidamente.

La idea era vender al menos una botella de agua a los más de mil millones de habitantes de China. El mercado, simplemente, era enorme.

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Las empresas de Zhong Shanshan

Durante años Nongfu Spring se expandió en el mercado chino con agua, tés y bebidas embotelladas. Pero el momento que cambió la historia llegó en 2020, cuando la empresa salió a cotizar en la bolsa de Hong Kong. Las acciones se dispararon y la fortuna de Zhong creció de forma vertiginosa.

Al mismo tiempo, otro negocio suyo también ganaba valor: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, una empresa biotecnológica dedicada a vacunas y pruebas médicas.

Durante la pandemia de COVID-19, la compañía produjo kits de diagnóstico que se volvieron muy demandados. El valor de la empresa aumentó y consolidó aún más su riqueza.

Así, mientras las grandes tecnológicas chinas enfrentaban presiones regulatorias y volatilidad en los mercados, Zhong ascendía silenciosamente hasta convertirse en el hombre más rico del país.

Empresas Zhong Shanshan
Con el tiempo fundó Nongfu Spring, empresa que se convertiría en la base de su fortuna. (nongfuspring.com)

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Las lecciones de su historia

El ascenso de Zhong Shanshan deja varias enseñanzas poco comunes en el mundo de los multimillonarios:

-No todas las grandes fortunas nacen en la tecnología

-Innovar también puede significar reinventar productos cotidianos.

-La disciplina empresarial y el control de una marca pueden ser tan valiosos como una startup tecnológica

Su historia demuestra que incluso en la China dominada por gigantes digitales, todavía es posible construir un imperio multimillonario a partir de algo tan simple como una botella de agua.

La historia de Zhong Shanshan
Su estilo discreto le ha valido el apodo de “rey del agua embotellada” y “lobo solitario”. (nongfuspring.com)

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