¿Quién es el empresario más rico de China? Empezó como obrero y no hizo su fortuna en tecnología

Zhong Shanshan es el hombre más rico de China. Sin embargo, a diferencia de muchos de los multimillonarios del país, su fortuna no proviene del sector tecnológico, un ámbito en el que la nación asiática domina desde hace años.

Su principal negocio está en algo mucho más cotidiano: el agua embotellada. Es el fundador de Nongfu Spring, una de las compañías de bebidas más grandes de China. Además, tiene inversiones importantes en el sector salud, donde también se vio beneficiado durante la pandemia de COVID-19.

Otro rasgo que lo distingue dentro de la élite empresarial es su carácter reservado. Zhong casi no mantiene alianzas ni relaciones visibles con otros grandes empresarios, por lo que la prensa suele referirse a él con dos apodos: el “rey del agua embotellada” y el “lobo solitario”.

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg , Zhong Shanshan posee la mayor fortuna de China y ocupa el lugar 24 entre los más ricos del mundo, con un patrimonio estimado en 67,600 millones de dólares, según datos revisados el 26 de marzo.