"Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra", dijo la astronauta Cristina Koch tras reanudarse la conexión.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal.

El presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas y les dijo que hicieron "historia".

"Son pioneros modernos, todos ustedes", dijo Trump en una conversación con los tripulantes de Artemis II.

"Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo", añadió. "Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso".

Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar.

El lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400,171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

La imagen corresponde al 1 de abril de 2026, en donde se observa al cohete Space Launch System de la NASA que transporta la nave espacial Orion con los astronautas de la NASA. (Foto: NASA / Getty Images)

La misión actual de la NASA superó la anterior marca, para alcanzar 406,771 kilómetros de distancia, lo que establece una nueva marca histórica.

"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", declaró el astronauta canadiense Jenni Gibbons.

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

En su sobrevuelo, observaron a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Victor Glover describió el "terminator", la frontera de la Luna entre la noche y el día.