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Los astronautas de Artemis II emprenden su viaje de regreso a la Tierra

Los astronautas de la misión Artemis II observaron un eclipse solar poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomó cerca de cuatro días.
mar 07 abril 2026 08:55 AM
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Esta captura de pantalla, tomada de una transmisión en vivo de la NASA, muestra a los astronautas de la misión Artemis 2. (Foto: NASA / AFP)

Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron este martes su viaje de regreso a la Tierra, tras observar partes poco conocidas hasta ahora del satélite.

Durante 40 minutos, los tripulantes de la cápsula Orión (Cristina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen) estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna.

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"Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra", dijo la astronauta Cristina Koch tras reanudarse la conexión.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal.

El presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas y les dijo que hicieron "historia".

"Son pioneros modernos, todos ustedes", dijo Trump en una conversación con los tripulantes de Artemis II.

"Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo", añadió. "Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso".

Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar.

El lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400,171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

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La imagen corresponde al 1 de abril de 2026, en donde se observa al cohete Space Launch System de la NASA que transporta la nave espacial Orion con los astronautas de la NASA. (Foto: NASA / Getty Images)

La misión actual de la NASA superó la anterior marca, para alcanzar 406,771 kilómetros de distancia, lo que establece una nueva marca histórica.

"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", declaró el astronauta canadiense Jenni Gibbons.

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

En su sobrevuelo, observaron a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Victor Glover describió el "terminator", la frontera de la Luna entre la noche y el día.

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"Vaya... Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo", dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

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El cohete Artemis 2, de 98 metros de altura, y la nave espacial Orion llevarán a los astronautas alrededor de la Luna y de regreso, a 370.000 kilómetros de distancia en el espacio, la mayor distancia que jamás haya recorrido un ser humano desde la Tierra. (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)

Recuerdos lunares

El viaje de regreso de la cápsula Orión se realiza en la llamada "trayectoria de retorno libre".

Además del carácter histórico de la misión, la tripulación marca varios hitos. Glover ha sido la primera persona negra en volar alrededor de la Luna, Koch la primera mujer y el canadiense Hansen, el primer no estadounidense.

La jornada laboral celeste del lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres.

Uno en honor a su apodo para la nave espacial: "Integrity". El segundo fue "Carroll", en honor de la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer.

"Es un punto brillante en la Luna", dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll".

Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio.

"Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias", dijo Gibbons.

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La NASA dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos.

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