Los astronautas de Artemis observan el "Gran Cañón" de la Luna antes del sobrevolar el satélite

Antes, los astronautas habían comenzado el día con una comida que incluía huevos revueltos y café, dijo la NASA, y se habían despertado con la canción "Pink Pony Club", el éxito pop de Chappell Roan.
"La moral a bordo es alta", dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada laboral de la tripulación.
Este padre de dos niñas estaba especialmente animado en parte porque tuvo la oportunidad de hablar con sus hijas desde el espacio.
"Estamos aquí arriba, tan lejos, y por un momento volví a reunirme con mi pequeña familia", dijo en una rueda de prensa en vivo. "Fue simplemente el momento más grande de toda mi vida".
Es una hazaña que Wiseman ha calificado de "hercúlea".
Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.
Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.
Los vuelos Apolo sobrevolaron a unas 70 millas por encima de la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a poco más de 4,000 millas en su mayor aproximación, lo que les permitirá ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.
¿Por qué este hecho es historico?
Los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas.
"Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular", dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.
John Honeycutt, director del programa del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, compartió en una sesión informativa el sábado una nueva imagen transmitida por los astronautas.