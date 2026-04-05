Los astronautas de Artemis observan el "Gran Cañón" de la Luna antes del sobrevolar el satélite

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible.

" Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

Hablando en vivo desde el espacio con niños canadienses, la astronauta Christina Koch dijo que lo que más entusiasmaba a la tripulación era ver la cuenca, a la que a veces se denomina el "Gran Cañón" de la Luna.

"Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo", dijo Koch durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

¿Cuándo la misión Artemis II llega a la Luna?

El próximo gran hito se espera entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, momento en el que los astronautas entrarán en la "esfera de influencia lunar", donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Si todo transcurre sin contratiempos, cuando la nave Orion gire alrededor de la Luna los astronautas —l os estadounidenses Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen — podrían batir un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano hasta ahora.

"Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro", les deseó el astronauta del programa Apolo Charles Duke, que hoy tiene 90 años.

El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una demostración de pilotaje manual y ha revisado su plan de sobrevuelo lunar, incluido el repaso de los accidentes geográficos que deberán analizar y fotografiar durante el tiempo que estén orbitando la Luna.