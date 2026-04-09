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Internacional

Israel acepta diálogo directo, pero Líbano pone una condición clave: "Cese al fuego antes de negociar"

Los ataques israelíes contra Beirut y otras ciudades ponen en riesgo el alto al fuego en Irán, que pide incluir al Líbano en las conversaciones de paz.
jue 09 abril 2026 03:30 PM
Los rescatistas libaneses inspeccionan el sitio de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio el día anterior en el barrio Corniche al-Mazraa de Beirut el 9 de abril de 2026.
Los ataques israelíes contra Beirut del miércoles dejaron 203 muertos. (FOTO: IBRAHIM AMRO/AFP)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que ordenó a su gabinete emprender "negociaciones directas" con Líbano "sin demora", principalmente sobre el desarme del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

A pesar de que hay un alto al fuego en Irán vigente, Israel intensificó su ofensiva contra el Líbano, pues aseguró que no fue incluido en el acuerdo, una afirmación que respalda Estados Unidos, pero que Irán y Pakistán, el moderador del conflicto, la rechazan.

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Cese al fuego: La exigencia de Líbano para aceptar el diálogo con Netanyahu

El gobierno de Líbano ofreció a Israel tener conversaciones directas desde el 9 de marzo, una semana después del inicio del conflicto. Un mes después, y con una tregua en Irán, Israel aceptó la propuesta.

"Tras las reiteradas peticiones de Líbano de abrir negociaciones directas con Israel, di instrucciones ayer [miércoles] al gabinete para que inicie negociaciones directas con Líbano sin demora", declaró Netanyahu, citado por su oficina. "Las negociaciones abordarán el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano", agregó.

Pero Líbano puso condiciones para iniciar las conversaciones con el gobierno de Netanyahu.

"Líbano quiere un cese el fuego antes de iniciar cualquier negociación", declaró un alto funcionario cercano a los intercambios, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP.

De cualquier manera, una fuente estadounidense indicó a la agencia francesa que las conversaciones entre ambas partes comenzarán la próxima semana en el Departamento de Estado en Washington.

"Podemos confirmar que el Departamento acogerá una reunión la próxima semana para discutir las negociaciones en curso sobre el alto el fuego entre Israel y el Líbano", declaró un funcionario del Departamento de Estado, confirmando así una información previa de una fuente familiarizada con los esfuerzos diplomáticos.

Estas conversaciones tendrán lugar poco después de que Estados Unidos e Irán inicien negociaciones en Pakistán.

¿Cómo va el conflicto en Líbano?

En un comunicado, el Ministerio de Salud de Líbano declaró que los bombardeos israelíes "provocaron un balance preliminar de 303 mártires y 1,150 heridos" y agregó que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo hay 1,888 fallecidos y 6,092 personas lesionadas.

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El ejército israelí instó la mañana de este jueves a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, considerados un bastión de Hezbolá, a "evacuar inmediatamente" el lugar.

"Nuestro mensaje es claro: a cualquiera que actúe contra civiles israelíes, lo golpearemos. Seguiremos golpeando a Hezbolá allí donde haga falta, hasta que restauremos la seguridad de los residentes del norte" de Israel, los más expuestos a los proyectiles del movimiento proiraní, dijo el primer ministro israelí más temprano.

Presiones internacionales

Los ataques israelís contra Líbano han puesto en jaque el acuerdo de alto al fuego con Irán, que entró en vigor el martes en la noche. Sin embargo, las cosas permanecen en calma y no se han registrado ataques en Irán o en el Golfo durante este jueves.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, añadió que Líbano es una "parte inseparable" del acuerdo y que si se viola la tregua darán una "respuesta firme".

Para Pakistán, mediador en la guerra, la tregua se aplica "en todas partes, incluido Líbano". Israel y Washington lo desmienten.

La presión internacional fuera de la región aumentó en las últimas horas. Francia, el Reino Unido y la Unión Europea pidieron que la tregua de dos semanas abarque a Líbano y Rusia da por sentado que lo incluye.

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció que su país reanudará sus negociaciones con Teherán e instó a Israel a renunciar a su ofensiva en Líbano.

La ONU advirtió que los ataques en Líbano representan un "grave peligro para el alto el fuego".

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