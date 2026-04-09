Israel acepta diálogo directo, pero Líbano pone una condición clave: "Cese al fuego antes de negociar"

Cese al fuego: La exigencia de Líbano para aceptar el diálogo con Netanyahu

El gobierno de Líbano ofreció a Israel tener conversaciones directas desde el 9 de marzo, una semana después del inicio del conflicto. Un mes después, y con una tregua en Irán, Israel aceptó la propuesta.

"Tras las reiteradas peticiones de Líbano de abrir negociaciones directas con Israel, di instrucciones ayer [miércoles] al gabinete para que inicie negociaciones directas con Líbano sin demora", declaró Netanyahu, citado por su oficina. "Las negociaciones abordarán el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano", agregó.

Pero Líbano puso condiciones para iniciar las conversaciones con el gobierno de Netanyahu.

"Líbano quiere un cese el fuego antes de iniciar cualquier negociación", declaró un alto funcionario cercano a los intercambios, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP.

De cualquier manera, una fuente estadounidense indicó a la agencia francesa que las conversaciones entre ambas partes comenzarán la próxima semana en el Departamento de Estado en Washington.

"Podemos confirmar que el Departamento acogerá una reunión la próxima semana para discutir las negociaciones en curso sobre el alto el fuego entre Israel y el Líbano", declaró un funcionario del Departamento de Estado, confirmando así una información previa de una fuente familiarizada con los esfuerzos diplomáticos.

Estas conversaciones tendrán lugar poco después de que Estados Unidos e Irán inicien negociaciones en Pakistán.

¿Cómo va el conflicto en Líbano?

En un comunicado, el Ministerio de Salud de Líbano declaró que los bombardeos israelíes "provocaron un balance preliminar de 303 mártires y 1,150 heridos" y agregó que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo hay 1,888 fallecidos y 6,092 personas lesionadas.