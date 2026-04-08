A pesar del alto al fuego con Irán, Israel lanza su ataque más violento contra Líbano

"En una escalada muy grave, aviones de guerra israelíes lanzaron una ola de ataques aéreos simultáneos contra varias zonas libanesas" que han provocado "decenas de mártires y cientos de heridos", afirma el Ministerio de Salud de Líbano en un comunicado en el que precisa que se trata de un saldo provisional.

En un comunicado, la oficina del primer ministro anunció que el jueves será "un día de luto nacional por los mártires y heridos de los ataques israelíes", y ordenó el cierre de las administraciones públicas y el izado de las banderas a media asta.

Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el ejército llevó a cabo un ataque sorpresa contra cientos de miembros de Hezbolá en todo Líbano. Fue, dijo, el mayor golpe contra el grupo desde una operación en 2024 con bíperes.

¿Por qué Israel ataca al Líbano?

Israel y Estados Unidos afirman que el alto al fuego pactado por Teherán y Washington no atañe a Líbano, que se vio arrastrado al conflicto por los ataques del movimiento proraní Hezbolá contra Israel.

Los libaneses "no fueron incluidos en el acuerdo", dijo el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles a la cadena pública PBS. "Es a causa de Hezbolá", el grupo libanés respaldado por Irán, según las declaraciones de Trump reproducidas por la corresponsal de PBS News Hour, Liz Landers.

Sin embargo, el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador en la guerra, asegura que el alto el fuego se aplica "en todas partes, incluido Líbano".

En un comunicado, el presidente libanés, Joseph Aoun, acogió con satisfacción la tregua de dos semanas entre Teherán y Washington, pero quiere que "la paz regional incluya a Líbano".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que un alto el fuego en Líbano es una de las condiciones fundamentales del plan de 10 puntos de la República Islámica para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó el miércoles la agencia de noticias Isna.