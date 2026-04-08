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A pesar del alto al fuego con Irán, Israel lanza su ataque más violento contra Líbano

La ofensiva israelí contra Líbano ha provocado la muerte de por lo menos 112 personas, el número más alto para un solo día desde el inicio del conflicto, hace un mes.
mié 08 abril 2026 11:42 AM
Una bola de fuego se eleva desde un edificio golpeado por un ataque aéreo israelí en el área de Abbasiyeh, en las afueras de la ciudad libanesa del sur de Tiro, el 8 de abril de 2026.
Israel dijo que se trata del mayor golpe contra Hezbolá desde una operación en 2024 con bíperes. (FOTO: KAWNAT HAJU/AFP)

El alto al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán corre riesgo por la ofensiva israelí contra Líbano, donde decenas de personas murieron en ataques al día siguiente de que se aprobara una tregua.

Al menos 182 muertos y 890 heridos este miércoles en los ataques israelíes en Líbano, un nivel sin precedentes desde que empezó la guerra el 2 de marzo.

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"En una escalada muy grave, aviones de guerra israelíes lanzaron una ola de ataques aéreos simultáneos contra varias zonas libanesas" que han provocado "decenas de mártires y cientos de heridos", afirma el Ministerio de Salud de Líbano en un comunicado en el que precisa que se trata de un saldo provisional.

En un comunicado, la oficina del primer ministro anunció que el jueves será "un día de luto nacional por los mártires y heridos de los ataques israelíes", y ordenó el cierre de las administraciones públicas y el izado de las banderas a media asta.

Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el ejército llevó a cabo un ataque sorpresa contra cientos de miembros de Hezbolá en todo Líbano. Fue, dijo, el mayor golpe contra el grupo desde una operación en 2024 con bíperes.

¿Por qué Israel ataca al Líbano?

Israel y Estados Unidos afirman que el alto al fuego pactado por Teherán y Washington no atañe a Líbano, que se vio arrastrado al conflicto por los ataques del movimiento proraní Hezbolá contra Israel.

Los libaneses "no fueron incluidos en el acuerdo", dijo el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles a la cadena pública PBS. "Es a causa de Hezbolá", el grupo libanés respaldado por Irán, según las declaraciones de Trump reproducidas por la corresponsal de PBS News Hour, Liz Landers.

Sin embargo, el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador en la guerra, asegura que el alto el fuego se aplica "en todas partes, incluido Líbano".

En un comunicado, el presidente libanés, Joseph Aoun, acogió con satisfacción la tregua de dos semanas entre Teherán y Washington, pero quiere que "la paz regional incluya a Líbano".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que un alto el fuego en Líbano es una de las condiciones fundamentales del plan de 10 puntos de la República Islámica para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó el miércoles la agencia de noticias Isna.

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Después de las críticas de líderes como el presidente francés Emmanuel Macron, Trump dijo que seguirá debatiendo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la idea de incluir al Líbano en un acuerdo de alto el fuego en la guerra con Irán, informó la Casa Blanca.

¿Cómo responde Irán a Israel?

Los intensos ataques israelíes podrían poner en peligro una frágil tregua, en la que ya ha habido denuncias de violaciones al acuerdo.

Irán detuvo el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz después de que Israel atacara el Líbano, informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

De acuerdo con esta agencia, solo dos petroleros han cruzado el estrecho desde que entró en vigor el alto el fuego.

Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que podrían responder si Israel no deja de bombardear Líbano.

"Enviamos una fuerte advertencia a Estados Unidos, que viola tratados, y a su aliado sionista, su ejecutor: si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta", declararon los Guardianes de la Revolución en un comunicado divulgado por la televisión pública, en el que se refería a Israel.

Más tarde, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró que el alto el fuego y las conversaciones con Estados Unidos son "poco razonables" porque, según él, tres principios del acuerdo ya se violaron y citó los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.

Los bombardeos israelíes de las últimas semanas han matado a más de 1,500 personas y desplazado a más de un millón, de acuerdo con las autoridades libanesas, especialmente en el sur, el este del país y los suburbios sureños de Beirut, zonas donde Hezbolá tiene influencia.

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Líbano Irán Hezbolá Israel

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