¿Cómo es Líbano, el país que tambalea la tregua en Irán y atraviesa una crisis sistémica?

Líbano, sin embargo, no necesitaba del conflicto armado para estar en crisis, pues su economía y política interna son débiles desde hace por lo menos una década.

Israel y Líbano, una relación marcada por el conflicto

Israel y Líbano tienen una historia compartida. Líbano, que pasó por el control de varios imperios a lo largo de la historia, obtuvo su independencia de Francia en 1943. Israel fue fundado como Estado en 1948. Desde entonces, comenzó la enemistad entre ambos.

Líbano participó en la guerra árabe-israelí de 1948 contra Israel, pero fue el primer país de la Liga Árabe en manifestar su deseo de un tratado de armisticio.

El período más turbulento en las relaciones binacionales fue durante las décadas de 1970 y 1980, a raíz de la Guerra Civil Libanesa. Durante las primeras etapas del conflicto, Israel se alió con las principales milicias cristianas libanesas, que lideraron el gobierno libanés a principios de la década de 1980.

En 1982, Israel invadió Líbano por primera vez. Entonces, llegó hasta Beirut. Propició la creación de la milicia proiraní Hezbolá. Durante este conflicto ocurrieron las masacres de Sabra y Chatila. Entre 1985 y 2000, el Estado hebreo mantuvo una “zona de seguridad” de 19 kilómetros al interior de su vecino.

Un nuevo conflicto estalló en 2006, después de que combatientes de Hezbolá lanzaran cohetes sobre las poblaciones fronterizas israelíes, entre ellos un ataque con proyectiles antitanque a dos vehículos blindados ligeros Humvee que patrullaban en la frontera vallada. Tres soldados israelíes murieron y otros fueron tomados rehenes. Israel respondió con bombardeos.

La guerra terminó con la resolución 1701 de las Naciones Unidas, que incluía medidas para garantizar la paz entre Israel y Hezbolá, aunque no han sido respetadas por las partes a cabalidad.