Fujimori celebra su avance a la segunda vuelta en Perú mientras miles aún votan

"Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) el enemigo es la izquierda", dijo la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) en un corto discurso.

Es la cuarta ocasión en la que Fujimori llega a un balotaje. Perdió en 2011 contra Ollanta Humala, en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 contra Pedro Castillo.

Sin un rival confirmado, el segundo cupo del balotaje se juega entre un puñado de candidatos, donde el ultraconservador Rafael López Aliaga aparece con grandes posibilidades.

De acuerdo los sondeos el tercer y cuarto lugar lo completan el socialdemócrata Jorge Nieto, que no se descarta que alcance a López Aliaga, y el empresario centrista Ricardo Belmont.

El próximo presidente tendrá el desafío de enfrentar un pico de criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.

"Que acabe todo eso. Estamos viviendo en un país del narcotráfico (...) con la delincuencia rebasados", dijo Elena Flores, una comerciante de 50 años en el centro de Lima.

Acusaciones de fraude

Con un 40% de los votos escrutados, Fujimori lidera los conteos oficiales por encima de López Aliaga, conocido como Porky.

En el país donde el voto es obligatorio, unas 63,000 personas se quedaron sin sufragar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio.

"Da mucha indignación que a estas alturas del siglo XXI estén ocurriendo estas cosas aquí en el Perú. Cada día es peor", dijo Martha Tumba, de 81 años, mientras protestaba frente a la autoridad electoral.

Durante la jornada se registraron extensas filas en algunos puntos de votación de Lima bajo el calor y la humedad. Los candidatos se sumaron al rechazo.

"Es un fraude electoral gravísimo y vamos a convocar justamente a una protesta ciudadana", dijo más temprano López Aliaga.

Cuando aún no se habían cerrado las votaciones, policías anticorrupción y fiscales irrumpieron en la sede electoral y en la empresa encargada de repartir materiales electorales para recabar información de los incidentes.