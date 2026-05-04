La crisis de memoria tendrá un “impacto cada vez mayor”, advierte Tim Cook

La crisis de memoria no va a terminar pronto. Esa es la expectativa de Tim Cook, director ejecutivo saliente de Apple, quien advirtió que esta crisis apenas empieza, lo que también representa un signo de alerta para la industria tecnológica en general.
“Creemos que los costos de la memoria tendrán un impacto cada vez mayor en nuestro negocio”, dijo Cook durante la conferencia con inversionistas de Apple, en donde también resaltó que la empresa enfrentó “limitaciones de suministro” en el último trimestre y que continuarán evaluando dicha situación.