La crisis de memoria tendrá un “impacto cada vez mayor”, advierte Tim Cook

Durante esta conversación, Cook dio a conocer que Apple gastó más en chips de memoria tan solo durante el mes de marzo que incluso en trimestres anteriores, aunque también solventaron la situación a partir de su inventario acumulado.

A pesar de ello, para junio y los meses posteriores Apple prevé un aumento significativo en los precios de la memoria, específicamente se cuadruplicará, lo que afectará particularmente al iPhone.

“Actualmente, la cadena de suministro tiene menos flexibilidad para conseguir más piezas”, dijo Cook a Reuters tras la conferencia con los inversionistas, lo que algunos trajeron como un posible aumento de precios en el dispositivo estrella de la firma.

Este momento demuestra que incluso Apple no es inmune a los impactos en la industria, la cual ha tomado tres vías para lidiar con esta crisis de memoria, también conocida como “RAMaggedon”. Una de ellas es subir el precio de los equipos, algo que ya sucede en el mundo tecnológico y se ve como una alternativa en la empresa de Cupertino.