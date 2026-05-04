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La crisis de memoria tendrá un “impacto cada vez mayor”, advierte Tim Cook

El director ejecutivo saliente de Apple advirtió que la empresa enfrenta “menos flexibilidad para conseguir piezas”, lo que presiona los precios de sus dispositivos, incluido el iPhone.
lun 04 mayo 2026 12:30 PM
Crisis de memoria impacta en Apple
Cook dijo que Apple gastó más en chips de memoria tan solo durante el mes de marzo que incluso en trimestres anteriores, aunque también solventaron la situación a partir de su inventario acumulado. (Foto: Carl de Souza/AFP)

La crisis de memoria no va a terminar pronto. Esa es la expectativa de Tim Cook, director ejecutivo saliente de Apple, quien advirtió que esta crisis apenas empieza, lo que también representa un signo de alerta para la industria tecnológica en general.

“Creemos que los costos de la memoria tendrán un impacto cada vez mayor en nuestro negocio”, dijo Cook durante la conferencia con inversionistas de Apple, en donde también resaltó que la empresa enfrentó “limitaciones de suministro” en el último trimestre y que continuarán evaluando dicha situación.

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Durante esta conversación, Cook dio a conocer que Apple gastó más en chips de memoria tan solo durante el mes de marzo que incluso en trimestres anteriores, aunque también solventaron la situación a partir de su inventario acumulado.

A pesar de ello, para junio y los meses posteriores Apple prevé un aumento significativo en los precios de la memoria, específicamente se cuadruplicará, lo que afectará particularmente al iPhone.

“Actualmente, la cadena de suministro tiene menos flexibilidad para conseguir más piezas”, dijo Cook a Reuters tras la conferencia con los inversionistas, lo que algunos trajeron como un posible aumento de precios en el dispositivo estrella de la firma.

Este momento demuestra que incluso Apple no es inmune a los impactos en la industria, la cual ha tomado tres vías para lidiar con esta crisis de memoria, también conocida como “RAMaggedon”. Una de ellas es subir el precio de los equipos, algo que ya sucede en el mundo tecnológico y se ve como una alternativa en la empresa de Cupertino.

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Las otras dos son lanzar al mercado equipos con menos RAM y menos espacio de almacenamiento, mientras que la tercera es eliminar configuraciones de dispositivos, un movimiento que finalmente representa una medida en contra del usuario.

Esto es relevante para la compañía, pues en el trimestre de enero a marzo volvió a demostrar que su negocio todavía depende, en gran medida, de la venta de dispositivos, especialmente del iPhone.

De los 111,2000 millones de dólares que la empresa reportó en el trimestre, 56,994 millones de dólares se adjudicaron a las ventas del iPhone. La segunda categoría con más ingresos fue Servicios, con 30,976 millones de dólares, es decir que juntas generaron alrededor del 79% de las ventas trimestrales de la tecnológica.

“Tuvimos nuestro mejor trimestre de marzo", señaló Cook, quien también atribuyó el desempeño a un crecimiento de doble dígito en todos los segmentos geográficos, a la demanda por la línea iPhone 17 y a otro récord en servicios.

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