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Dentalia encuentra en el ‘diseño de sonrisa’ una vía para crecer en un mercado con rezago en salud bucal

La cadena impulsa el diseño de sonrisa como puerta de entrada a nuevos pacientes en México, en un mercado con rezago en salud bucal y alto potencial de crecimiento.
lun 04 mayo 2026 12:07 PM
México tiene un rezago en salud bucal y a pesar de ello Dentalia encontró una apuesta en el diseño de sonrisa
Dentalia tiene 60 clínicas en el país. (Foto: Dentalia / Facebook.)

El sillón dental ya no solo es un espacio clínico; cada vez más se parece a un escaparate. En las clínicas de Dentalia, el motivo de consulta ha empezado a cambiar. Hay menos urgencias por dolor y más solicitudes por estética. El “diseño de sonrisa”, una categoría que hace unos años era marginal, comienza a consolidarse como puerta de entrada para nuevos pacientes y como una oportunidad de negocio.

La transformación no ocurre en el vacío. México arrastra un rezago estructural en salud bucal y la mayoría de la población vive con algún padecimiento dental, además de acudir al dentista de manera esporádica. En medio de esa deuda histórica, emerge un nuevo tipo de consumidor, más consciente de su imagen y dispuesto a invertir en ella. No necesariamente llega por una caries, sino por la intención de corregir, alinear o blanquear su sonrisa.

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La estética como puerta de entrada

Armando García Berumen, CEO de Dentalia, ha visto ese cambio de primera mano. La empresa, que durante dos décadas ha construido un modelo basado en alianzas con aseguradoras y empresas, detectó que la estética podía ser más que un servicio complementario. Podía convertirse en un motor de crecimiento.

“Es parte de lo que nosotros abordamos con este modelo integrado de servicios dentales, a través de nuestras alianzas estratégicas con aseguradoras y empresas, para dar accesibilidad y fomentar la prevención”, dice el directivo.

Bajo esa lógica, el diseño de sonrisa dejó de ser un tratamiento aislado para integrarse en una oferta multiespecialidad. El giro tiene una implicación estratégica. A diferencia de los tratamientos correctivos tradicionales, que suelen ser esporádicos y reactivos, los procedimientos estéticos fomentan una relación más constante con el paciente.

“Nuestro objetivo es fomentar el uso de los planes dentales. Que los pacientes vengan y que, de una manera preventiva y frecuente, nos estén visitando”, dice García Berumen.

La ortodoncia invisible requiere seguimiento periódico; los tratamientos de blanqueamiento o rehabilitación estética suelen derivar en controles posteriores. La estética, en ese sentido, se alinea con uno de los objetivos centrales de la compañía, aumentar la recurrencia.

La ubicación de las clínicas también juega a favor de esta tendencia. Al estar mayoritariamente en centros comerciales, Dentalia se inserta en espacios donde el consumo aspiracional es cotidiano. La visita al dentista puede ocurrir después de una compra o una comida, lo que diluye la barrera psicológica que históricamente ha acompañado a la atención bucal.

Tecnología para sostener la promesa

La empresa ha comenzado a reforzar su infraestructura tecnológica para respaldar estos servicios. En el 70% de sus clínicas propias ya operan equipos de radiografía avanzada, y el plan de 2026 contempla la modernización del resto bajo este modelo de atención basada en tecnología.

Estas herramientas se complementan con el uso de inteligencia artificial para fortalecer la calidad diagnóstica. Permiten analizar imágenes con mayor nivel de detalle, identificar padecimientos, reducir errores y estandarizar la atención clínica. También ayudan a que los pacientes comprendan mejor su estado de salud bucal y los tratamientos requeridos.

“Conectamos los diagnósticos con inteligencia artificial para garantizar la calidad, evitar sobrediagnósticos y ser transparentes con el paciente respecto a los padecimientos que tiene”, declara el CEO de Dentalia.

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El contexto global refuerza la apuesta. El mercado de servicios dentales pasará de 654,130 millones de dólares en 2025 a 852,840 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.59%, según Mordor Intelligence. La persistente pérdida de dientes entre los adultos mayores, la adopción de flujos de trabajo digitales y las ventajas de escala de las organizaciones de servicios dentales están ampliando la base de pacientes.

Entre salud y consumo

Para Dentalia, el diseño de sonrisa opera como una bisagra entre dos mundos, el de la salud y el del consumo. Atrae a pacientes que quizá no habrían acudido por prevención, pero que, una vez dentro del sistema, pueden integrarse a esquemas de atención más amplios.

La compañía ya tiene una plataforma sobre la cual escalar. Con 20 años en el mercado, opera 60 clínicas propias y una red de 590 clínicas afiliadas, además de una base de 1.5 millones de beneficiarios que acceden a sus servicios a través de convenios corporativos y aseguradoras. Tres cuartas partes de sus pacientes provienen de este tipo de alianzas.

Para 2026, la estrategia se centrará en el crecimiento orgánico, apalancado en su capacidad instalada para atender a un mayor número de pacientes. La prioridad es incrementar la recurrencia, es decir, que los usuarios regresen con mayor frecuencia y consoliden hábitos de atención preventiva.

En el mediano plazo, la visión es duplicar el tamaño del negocio en los próximos tres años, así como su impacto en la salud dental en México. El objetivo se sustenta en el desempeño reciente. En 2025, la compañía registró un crecimiento de 25% en ingresos, en lo que García Berumen calificó como un año histórico.

Sin embargo, la apuesta también plantea tensiones. En un país donde la mayoría de la población aún enfrenta problemas básicos de salud bucal, el énfasis en la estética podría parecer desconectado de la realidad. La empresa sostiene que no se trata de sustituir la atención clínica tradicional, sino de complementarla.

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Franquicias Secretaría de Salud

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