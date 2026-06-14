Trump responsabiliza a Israel del retraso en la firma de un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que la firma de un acuerdo con Irán tendría lugar "en unas horas", después de que el proceso se viera retrasado, según él, por los bombardeos de Israel sobre Beirut.

"Eso lo desbarató todo. Retrasó la firma unas horas. Tenía que haber tenido lugar ahora. Ahora está prevista para dentro de unas horas", declaró el mandatario republicano durante una llamada telefónica con el medio de noticias Axios.

Israel atacó los suburbios del sur de Beirut el domingo, causando al menos tres muertos. Afirmó que lo hizo en respuesta a disparos de Hezbolá, aliado de Irán, contra el norte de su territorio.