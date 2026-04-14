Giorgia Meloni, la última aliada de Trump en Europa, le da la espalda a Israel

Una fuente diplomática italiana confirmó a la AFP que se había suspendido el acuerdo y precisó que "habría sido políticamente difícil mantenerlo”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que esta suspensión no afectará su seguridad, indicó un portavoz a la AFP.

"No tenemos ningún acuerdo de seguridad con Italia. Tenemos un memorando de entendimiento de hace muchos años que nunca ha contenido disposiciones sustanciales. Esto no afectará la seguridad de Israel", afirmó Oren Marmorstein.

¿En qué consiste el acuerdo entre Israel e Italia?

El tratado de defensa, ratificado en 2006 y renovado tácitamente cada cinco años, llegaba a término estos días.

Entre otros ámbitos, el acuerdo regula la cooperación entre ambos países en la industria de defensa, la formación de militares, la investigación y las tecnologías de la información.

La oposición italiana exigía al gobierno desde hace meses que impidiera la renovación.

Las tensiones entre Italia e Israel repuntaron la semana pasada, después de que el gobierno italiano acusara a las fuerzas israelíes de haber disparado al aire contra un convoy de cascos azules italianos en Líbano.

Italia convocó al embajador de Israel para protestar por ese incidente, que no dejó heridos pero sí dañó al menos un vehículo.

Además, el canciller italiano, Antonio Tajani, condenó el lunes los "inaceptables ataques" de Israel contra civiles en Líbano, durante una visita a Beirut.

Trump critica a Meloni

En otro espacio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Meloni, hasta ahora una aliada, y señaló su supuesta falta de voluntad para ayudar en la guerra con Irán.

"Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué", declaró al diario italiano Corriere della Sera.