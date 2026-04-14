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Internacional

Giorgia Meloni, la última aliada de Trump en Europa, le da la espalda a Israel

La primera ministra italiana anuncia la suspensión de un acuerdo de defensa con Israel, que implica el intercambio de equipos militares e investigación tecnológica.
mar 14 abril 2026 11:05 AM
Giorgia Meloni, la última alida de Trump en Europa, le da la espalda a Israel
Una fuente diplomática italiana confirmó a la AFP que se había suspendido el acuerdo y precisó que "habría sido políticamente difícil mantenerlo”. (FOTO: ANDREAS SOLARO/AFP)

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció este martes que su país suspenderá el acuerdo de defensa que tiene con Israel, que implicaba el intercambio de equipos militares e investigación tecnológica.

"En vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", dijo Meloni, la última aliada europea de Donald Trump, a periodistas al margen de un acto en Verona, en el norte de Italia, de acuerdo con unas declaraciones recogidas por las agencias de prensa italianas ANSA y AGI.

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Una fuente diplomática italiana confirmó a la AFP que se había suspendido el acuerdo y precisó que "habría sido políticamente difícil mantenerlo”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que esta suspensión no afectará su seguridad, indicó un portavoz a la AFP.

"No tenemos ningún acuerdo de seguridad con Italia. Tenemos un memorando de entendimiento de hace muchos años que nunca ha contenido disposiciones sustanciales. Esto no afectará la seguridad de Israel", afirmó Oren Marmorstein.

¿En qué consiste el acuerdo entre Israel e Italia?

El tratado de defensa, ratificado en 2006 y renovado tácitamente cada cinco años, llegaba a término estos días.

Entre otros ámbitos, el acuerdo regula la cooperación entre ambos países en la industria de defensa, la formación de militares, la investigación y las tecnologías de la información.

La oposición italiana exigía al gobierno desde hace meses que impidiera la renovación.

Las tensiones entre Italia e Israel repuntaron la semana pasada, después de que el gobierno italiano acusara a las fuerzas israelíes de haber disparado al aire contra un convoy de cascos azules italianos en Líbano.

Italia convocó al embajador de Israel para protestar por ese incidente, que no dejó heridos pero sí dañó al menos un vehículo.

Además, el canciller italiano, Antonio Tajani, condenó el lunes los "inaceptables ataques" de Israel contra civiles en Líbano, durante una visita a Beirut.

Trump critica a Meloni

En otro espacio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Meloni, hasta ahora una aliada, y señaló su supuesta falta de voluntad para ayudar en la guerra con Irán.

"Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué", declaró al diario italiano Corriere della Sera.

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Trump afirmó que Meloni no quiere que Italia se vea envuelta en la guerra, que comenzó con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, a pesar de que el país europeo obtiene gran parte de su petróleo de esa región.

La entrevista se publicó menos de un día después de que Meloni tachara de "inaceptables" las críticas de Trump al papa León XIV, tras los repetidos llamamientos del pontífice para que se ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

El mandatario estadounidense declaró al Corriere que es Meloni quien es "inaceptable", alegando que a ella no le importa si Irán tiene un arma nuclear.

Tras la derrota electoral de Viktor Orban en Hungría el domingo, Meloni se posicionaba como la última líder de extrema derecha alineada a Trump.

Con información de AFP

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Italia Israel Donald Trump Irán Política nuclear

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