La extrema derecha europea le voltea la bandera a Donald Trump

“La creciente influencia de los partidos patrióticos europeos verdaderamente da motivos para un gran optimismo”, indicó en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada en diciembre pasado.

Sin embargo, la presión que Trump ejerció contra los países europeos para obtener el control de Groenlandia, un territorio que pertenece a Dinamarca, marcó un punto de quiebre

El mandatario estadounidense amenazó la semana pasada con aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca y enviar una misión militar de exploración a Groenlandia.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

Aunque la amenaza quedó desactivada el miércoles, después de una reunión entre Trump y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, los políticos de extrema derecha de Europa demostraron en los últimos días que su alianza con el presidente estadounidense tiene un límite.

Confrontación

Varios líderes de Europa mostraron su rechazo o su desconcierto ante las amenazas de Trump dirigidas hacia sus países. Sin embargo, una líder de extrema derecha mostró su desacuerdo con otras medidas del republicano desde inicios de año.

Marine Le Pen, la líder del partido Agrupación Nacional (RN), el principal partido de extrema derecha de Francia, rechazó la intervención de Estados Unidos en Venezuela.