Revista Digital
Internacional

La extrema derecha europea le voltea la bandera a Donald Trump

Los partidos populistas del continente europeo se distancian del presidente estadounidense por sus presiones para ocupar Groenlandia.
jue 22 enero 2026 05:55 AM
La presión que Trump ejerció contra los países europeos para obtener el control de Groenlandia, un territorio que actualmente le pertenece a Dinamarca le provocó fricciones con estos socios. (FOTO: FABRICE COFFRINI/AFP)

La extrema derecha europea comienza a distanciarse de Donald Trump. Si el año pasado elogiaban al presidente estadounidense y buscaban ser cercanos a él o a sus colaboradores, en estas primeras semanas de 2026, varios de los líderes de este espectro político muestran sus desacuerdos con el republicano, principalmente por las amenazas de Trump contra sus países.

El actual gobierno estadounidense aún busca mantener una buena relación con los partidos de extrema derecha, con quienes comparte una postura en temas como la migración y el cambio climático.

“La creciente influencia de los partidos patrióticos europeos verdaderamente da motivos para un gran optimismo”, indicó en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada en diciembre pasado.

Sin embargo, la presión que Trump ejerció contra los países europeos para obtener el control de Groenlandia, un territorio que pertenece a Dinamarca, marcó un punto de quiebre

El mandatario estadounidense amenazó la semana pasada con aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca y enviar una misión militar de exploración a Groenlandia.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

Aunque la amenaza quedó desactivada el miércoles, después de una reunión entre Trump y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, los políticos de extrema derecha de Europa demostraron en los últimos días que su alianza con el presidente estadounidense tiene un límite.

Confrontación

Varios líderes de Europa mostraron su rechazo o su desconcierto ante las amenazas de Trump dirigidas hacia sus países. Sin embargo, una líder de extrema derecha mostró su desacuerdo con otras medidas del republicano desde inicios de año.

Marine Le Pen, la líder del partido Agrupación Nacional (RN), el principal partido de extrema derecha de Francia, rechazó la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Su compañero al frente del partido, Jordan Bardella, dijo esta semana que Europa debe reaccionar, “refiriéndose a las llamadas ‘medidas anticoacción’” y a la suspensión del acuerdo económico firmado el año pasado entre la UE y Estados Unidos.

AfD ha estado cultivando lazos con el Gobierno de Trump, pero las encuestas señalan que esto ya no podría ser beneficioso. Un sondeo de la encuestadora Forsa publicado el martes mostró que el 71% de los alemanes ven a Trump más como un oponente que como un aliado.

Por esta razón, una de las líderes del partido, Alice Weidel, mostró su molestia con las políticas expansionistas del mandatario.

El partido populista británico Reform UK, cuyo líder, Nigel Farage, lleva tiempo presumiendo de sus estrechos lazos con Trump, dijo que era difícil saber si el presidente hablaba en serio.

Pero quien tuvo las palabras más duras con Donald Trump fue Mattias Karlsson, a menudo citado como ideólogo y jefe de los ultraderechistas Demócratas Suecos.

Giorgia Meloni, una figura de mediación

La primera ministra italiana, la derechista Giorgia Meloni, considerada uno de los líderes europeos más cercanos a Trump, ha dicho que su decisión de imponer aranceles a los aliados europeos fue un "error".

“La perspectiva de mayores aranceles para quienes contribuyen a la seguridad de Groenlandia es, a mi juicio, un error y obviamente no comparto esa posición”, dijo la primera ministra italiana a periodistas en Seúl el domingo.

Meloni dijo que Estados Unidos y Europa en realidad comparten las mismas preocupaciones de seguridad sobre el Ártico, donde Rusia y China están cada vez más activos.

Los movimientos de tropas de Europa deberían verse bajo esa luz, afirmó, no como “una iniciativa contra Estados Unidos, sino más bien contra otros actores”.

“Coincido con el foco que la administración de Estados Unidos tiene sobre Groenlandia y el Ártico en general”, dijo la premier italiana. “Claramente parece que ha habido un problema de entendimiento y comunicación”.

Tags

Donald Trump

