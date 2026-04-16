Irán entregará sus reservas de uranio enriquecido, asegura Trump

Irán defiende que su programa atómico tiene fines civiles y el miércoles la Cancillería reiteró que nadie puede "arrebatar" a Irán su derecho a hacer un uso pacífico de la energía nuclear, pero matizó que el nivel de enriquecimiento de uranio es "negociable".

Israel también aumentó las presiones y el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que, si Irán rechaza una propuesta de Washington de renunciar al "armamento nuclear", su país lanzará ataques "aún más dolorosos".

"Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, en conformidad con la propuesta estadounidense; el otro conduce a un abismo", afirmó el ministro durante una ceremonia.

Horas antes, Trump anunció que Israel y Líbano habían alcanzado un acuerdo de alto al fuego de 10 días, vigente desde este jueves a las 17:00 horas, tiempo del Este (15:00, tiempo del Centro de México).

Este avance coincide con los esfuerzos de mediación de Pakistán entre Irán y Estados Unidos para lograr un segundo ciclo de diálogos, tras las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad, que concluyeron sin acuerdo.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, expresó que es "cautelosamente optimista" respecto a las negociaciones con Estados Unidos.

Sin fechas para la segunda ronda de conversaciones Irán-EU

El conflicto en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y trastocó la economía mundial.

Con la mediación de Pakistán, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua que entró en vigor el 8 de abril y expira la próxima semana.

De momento, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de hidrocarburos, y Washington impuso desde el lunes un bloqueo a buques desde o hacia a puertos iraníes.

Además, Irán amenazó con bloquear también el mar Rojo, pero insistió en su voluntad de negociar.

El pulso sobre el tráfico marítimo en esta zona, donde se concentran los grandes exportadores de petróleo del Golfo, mantiene elevados los precios del crudo y el barril de Brent del mar del Norte subía sobre las 21:00 GMT (15:00 horas, un 3.24% a 98.01 dólares este jueves.

En cualquier caso, de momento no se ha fijado "ninguna fecha" para una segunda ronda de conversaciones, dijo a la prensa el portavoz de la cancillería pakistaní.