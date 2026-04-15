Donald Trump desvanece la credibilidad de Estados Unidos como socio

“Estados Unidos se ve afectado reputacionalmente por un presidente que se caracteriza por lo impredecible, por lo caprichoso, que no reconoce ya amigos, aliados o socios”, dijo Gildardo López, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana (UP) en entrevista con Expansión.

La OTAN confía cada vez menos en Trump

Donald Trump se ha encargado de dinamitar las alianzas tradicionales de Estados Unidos desde su primer mandato, pero sus amenazas comerciales y militares se han arreciado desde su regreso a la Casa Blanca.

El presidente no ha ocultado su desprecio por la OTAN, una alianza fundada por Estados Unidos en 1949 para protegerse de un posible ataque de la Unión Soviética después del final de la Segunda Guerra Mundial.

“Una de las grandes obsesiones de Estados Unidos de la posguerra es la seguridad nacional, en donde alguna otra nación o enemigo pueda amenazar su existencia. Entonces, en esa función, pues generan alianzas. La idea de la OTAN es una idea estadounidense”, dijo López.

En enero, Trump amenazó con tomar acciones militares para hacerse de Groenlandia, una isla en el Ártico que forma parte de Dinamarca, uno de los miembros de la OTAN. Esta advertencia generó un clima de desconfianza en la alianza.

De acuerdo con una encuesta de Politico publicada en marzo, muestra que la estrategia de Trump para cambiar a la OTAN genera rechazo entre los socios más confiables de Estados Unidos.

En todos los países encuestados, mucha más gente describió a Estados Unidos como un aliado poco confiable que confiable, incluida la mitad de los adultos encuestados en Alemania y el 57% en Canadá. En Francia, también, la proporción de personas que llamaron a los Estados Unidos poco fiables fue más del doble de la proporción que dijeron que era confiable.

En las últimas semanas, Trump ha reprochado a la alianza no haber respondido a sus llamados para intervenir en la guerra contra Irán.