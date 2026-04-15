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Internacional

Donald Trump desvanece la credibilidad de Estados Unidos como socio

Las decisiones del presidente republicano dañan las alianzas tradicionales de Estados Unidos con Europa y debilitan su imagen ante rivales como China.
mié 15 abril 2026 08:00 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla a la prensa al llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 12 de abril de 2026. Trump está regresando a Washington, DC, después de asistir a un evento de UFC y pasar el fin de semana en su complejo Trump National Doral Miami
Donald Trump se ha encargado de dinamitar las alianzas tradicionales de Estados Unidos desde su primer mandato. (FOTO: JIM WATSON/AFP)

Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, es un socio cada vez menos confiable para sus aliados, lo que puede poner en riesgo su estatus como potencia económica y social hegemónica.

La guerra en Irán, una decisión que tomó sin tomar en cuenta a los países europeos y sin avisar a sus socios en el Golfo, es el caso más reciente de una decisión impulsiva que rompe la confianza en Estados Unidos.

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Estados Unidos se ve afectado reputacionalmente por un presidente que se caracteriza por lo impredecible, por lo caprichoso, que no reconoce ya amigos, aliados o socios”, dijo Gildardo López, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana (UP) en entrevista con Expansión.

La OTAN confía cada vez menos en Trump

Donald Trump se ha encargado de dinamitar las alianzas tradicionales de Estados Unidos desde su primer mandato, pero sus amenazas comerciales y militares se han arreciado desde su regreso a la Casa Blanca.

El presidente no ha ocultado su desprecio por la OTAN, una alianza fundada por Estados Unidos en 1949 para protegerse de un posible ataque de la Unión Soviética después del final de la Segunda Guerra Mundial.

“Una de las grandes obsesiones de Estados Unidos de la posguerra es la seguridad nacional, en donde alguna otra nación o enemigo pueda amenazar su existencia. Entonces, en esa función, pues generan alianzas. La idea de la OTAN es una idea estadounidense”, dijo López.

En enero, Trump amenazó con tomar acciones militares para hacerse de Groenlandia, una isla en el Ártico que forma parte de Dinamarca, uno de los miembros de la OTAN. Esta advertencia generó un clima de desconfianza en la alianza.

De acuerdo con una encuesta de Politico publicada en marzo, muestra que la estrategia de Trump para cambiar a la OTAN genera rechazo entre los socios más confiables de Estados Unidos.

En todos los países encuestados, mucha más gente describió a Estados Unidos como un aliado poco confiable que confiable, incluida la mitad de los adultos encuestados en Alemania y el 57% en Canadá. En Francia, también, la proporción de personas que llamaron a los Estados Unidos poco fiables fue más del doble de la proporción que dijeron que era confiable.

En las últimas semanas, Trump ha reprochado a la alianza no haber respondido a sus llamados para intervenir en la guerra contra Irán.

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El mandatario estadounidense denunció el 6 de abril que los aliados "hicieron todo lo posible" para no ayudar a Estados Unidos. "Ni siquiera quisieron facilitarnos pistas de aterrizaje", remarcó.

“El sistema de alianzas tradicional de los Estados Unidos hoy ya no existe en realidad. Europa Occidental y los mismos países de la OTAN en su conjunto han demostrado que al mantenerse al margen de las acciones militares de Trump, están sentando las bases de una nueva postura respecto a los Estados Unidos”, explicó Arlene Ramírez Uresti, profesora de la Universidad Iberoamericana.

Con menos aliados en Europa

Europa Occidental había sido durante décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un aliado clave para Estados Unidos, pero en la era Trump, las relaciones interoceánicas se han tensado cada vez más.

López subraya, por ejemplo, la mala relación del presidente estadounidense con su par francés, Emmanuel Macron, quien busca que la Unión Europea se haga cargo cada vez más de su propia defensa. Las relaciones de Washington con Berlín, Bruselas y otras capitales europeas tampoco son las mejores.

El presidente estadounidense se había refugiado en los líderes de ultraderecha del continente, pero en este caso, las alianzas también se han debilitado.

Trump perdió un aliado clave en Europa este fin de semana. El exprimer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, sufrió una dura derrota en las elecciones parlamentarias del domingo, por lo que tuvo que dejar el poder tras 16 años.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, una de las invitadas de Trump a su ceremonia de investidura, también ha tenido roces con el gobierno estadounidense en los últimos años. El lunes criticó los ataques de Trump contra el papa León XIV.

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Como respuesta, Trump reprochó a Meloni en una entrevista para el diario italiano Corriere della Sera su supuesta falta de voluntad para ayudar en la guerra con Irán. "Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué”, dijo el estadounidense.

Una buena noticia para los adversarios de EU

La falta de respeto de Trump a las instituciones y al derecho internacional, de acuerdo con especialistas consultados por Expansión, puede servir como ejemplo a adversarios de Trump sobre que las reglas no importan.

“El mensaje que está dando Trump y que están dando los Estados Unidos con esto es que, por un lado, de momento, en el inmediato, el transgredir los límites del derecho internacional no tiene consecuencia alguna”, dijo Ramírez Uresti.

La especialista en negociación internacional señala que esto puede provocar que puedan haber otros casos como la intervención de Venezuela de enero , que violó el derecho internacional, pero también casos como los de la Franja de Gaza —considerado un genocidio cometido por Israel, de acuerdo con un comité de Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los derechos humanos— o la invasión de Rusia a Ucrania.

China, el principal rival de Estados Unidos, quizás es el país que observa con más atención las acciones de Trump.

China está aprendiendo de las tácticas militares, de la falta de estrategia, de la falta de planeación, pero sobre todo, de cómo Estados Unidos está asumiendo un liderazgo que lo está volviendo débil, que lo está haciendo perder recursos, pues que no son infinitos en una guerra que no lleva nada”, afirmó López.

Un legado difícil

Ramírez Uresti apuntó que el gobierno de Donald Trump no durará para siempre, ya sea porque el republicano termine su segundo periodo en 2029 o porque sea removido del cargo, una posibilidad que vuelve a tocar las puertas en Washington, por lo que es importante pensar en el legado que dejará para Estados Unidos.

Para López, el sucesor de Trump, ya sea republicano o demócrata, deberá tomar varias acciones para rearmar los lazos de Estados Unidos con el mundo, algo que Joe Biden intentó durante su presidencia.

Por ejemplo, deberá reintegrar a Trump a las organizaciones internacionales de las que Trump lo retiró, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo de París. También tendrá que impulsar una fuerte diplomacia para rehacer los lazos diplomáticos con Europa y Asia.

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