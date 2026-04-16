El cese de las hostilidades en entre estos países, que iniciaron el 2 abril, iniciará a las 17:00 horas, Tiempo del Este (15:00, tiempo del Centro de México).

Representantes de ambas partes se reunieron el martes en Washington, en un encuentro moderado por el secretario de Estado, Marco Rubio. Fue la primera reunión de alto nivel entre funcionarios israelís y libaneses en 34 años.

El presidente estadounidense dijo que dio instruicciones al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al máximo jefe militar estadounidense, Dan Caine, para que trabajaran con ambos países "a fin de lograr una paz duradera".

"Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima; ¡así que, MANOS A LA OBRA!", exclamó el mandatario, quien el pasado 28 de febrero lanzó la ofensiva contra Irán en colaboración con Israel.

Posteriormente, Hezbolá arrastró al Líbano hacia el conflicto bélico en Oriente Medio, disparando cohetes contra Israel en apoyo a su aliado iraní.

Desde entonces, los ataques israelíes contra Líbano han cobrado la vida de más de 2,000 personas y han provocado el desplazamiento de más de un millón. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron además el sur del país.